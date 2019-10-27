Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

В воскресенье, 27 октября, в китайском Шэньчжэне стартовал Итоговый турнир WTA.

Восемь лучших теннисисток сезона были разделены на 2 группы – красную и фиолетовую, в каждой из которых – по 4 теннисистки. В плей-офф выходят первые два места.

Матчи группового этапа будут проходить на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в субботу, 2 ноября, а финал – в воскресенье, 3 ноября.

Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей WTA Elite Trophy.

Расписание

Воскресенье, 27 октября

10:30 - Наоми Осака – Петра Квитова – 7:6(1), 4:6, 6:4

след. - Эшли Барти – Белинда Бенчич

Понедельник, 28 октября

12:30 - Каролина Плишкова – Элина СВИТОЛИНА

след. - Бьянка Андрееску – Симона Халеп

Групповой этап

КРАСНАЯ ГРУППА

Теннисистка Барти Осака Квитова Бенчич Матчи Сеты / Геймы Барти (1) - Осака (3) - 7:6, 4:6, 6:4 1-0 2-1 / 17-16 Квитова (6) 6:7, 6:4, 4:6 - 0-1 1-2 / 16-17 Бенчич (7) -

ФИОЛЕТОВАЯ ГРУППА