Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

В воскресенье, 27 октября, в китайском Шэньчжэне стартовал Итоговый турнир WTA.
Восемь лучших теннисисток сезона были разделены на 2 группы – красную и фиолетовую, в каждой из которых – по 4 теннисистки. В плей-офф выходят первые два места.
Украинка Элина Свитолина, которая является действующей чемпионкой турнира, попала в Фиолетовую группу.
Матчи группового этапа будут проходить на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в субботу, 2 ноября, а финал – в воскресенье, 3 ноября.
Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей WTA Elite Trophy.
Расписание
Воскресенье, 27 октября
10:30 - Наоми Осака – Петра Квитова – 7:6(1), 4:6, 6:4
след. - Эшли Барти – Белинда Бенчич
Понедельник, 28 октября
12:30 - Каролина Плишкова – Элина СВИТОЛИНА
след. - Бьянка Андрееску – Симона Халеп
Групповой этап
КРАСНАЯ ГРУППА
|Теннисистка
|Барти
|Осака
|Квитова
|Бенчич
|Матчи
|
Сеты /
Геймы
|Барти (1)
|-
|Осака (3)
|-
|7:6, 4:6, 6:4
|1-0
|2-1 / 17-16
|Квитова (6)
|6:7, 6:4, 4:6
|-
|0-1
|1-2 / 16-17
|Бенчич (7)
|-
ФИОЛЕТОВАЯ ГРУППА
|Теннисистка
|Плишкова
|Андрееску
|Халеп
|Свитолина
|Матчи
|
Сеты /
Геймы
|Плишкова (2)
|-
|Андрееску (4)
|-
|Халеп (5)
|-
|Свитолина(8)
|-
Источник — Sport.ua
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