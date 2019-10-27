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Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей Финала WTA

  • 27.10.2019 13:23
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Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
© Jimmie48 Photography
В воскресенье, 27 октября, в китайском Шэньчжэне стартовал Итоговый турнир WTA. 
 
Восемь лучших теннисисток сезона были разделены на 2 группы – красную и фиолетовую, в каждой из которых – по 4 теннисистки. В плей-офф выходят первые два места.
 
Украинка Элина Свитолина, которая является действующей чемпионкой турнира, попала в Фиолетовую группу.
 
Матчи группового этапа будут проходить на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в субботу, 2 ноября, а финал – в воскресенье, 3 ноября.
 
 
Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей WTA Elite Trophy.
 
Расписание
 
Воскресенье, 27 октября
 
10:30 - Наоми Осака – Петра Квитова – 7:6(1), 4:6, 6:4
след. - Эшли Барти – Белинда Бенчич
 
Понедельник, 28 октября
 
12:30 - Каролина Плишкова – Элина СВИТОЛИНА
след. - Бьянка Андрееску – Симона Халеп
 
Групповой этап
 
КРАСНАЯ ГРУППА
 
Теннисистка Барти Осака Квитова Бенчич Матчи

Сеты /

Геймы
 Барти (1) -          
 Осака (3)   - 7:6, 4:6, 6:4   1-0 2-1 / 17-16
 Квитова (6)   6:7, 6:4, 4:6 -   0-1 1-2 / 16-17
 Бенчич (7)       -    

 

ФИОЛЕТОВАЯ ГРУППА

Теннисистка Плишкова Андрееску Халеп Свитолина Матчи

Сеты /

Геймы
 Плишкова (2) -          
 Андрееску (4)   -        
 Халеп (5)     -      
 Свитолина(8)       -    

 

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Источник — Sport.ua

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