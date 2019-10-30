Свитолина взяла реванш у Халеп и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) выиграла еще один матч на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне.
Во втором туре 25-летняя украинка в двух сетах обыграла румынку Симону Халеп (№5 WTA).
Итоговый турнир WTA. Групповой раунд
Элина Свитолина (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 7:5, 6:3
Это был девятый очный матч между теннисистками, Элина добыла пятую победу.
Выигрыш в двух сетах означает, что Элина досрочно выходит в полуфинал. Если Каролина Плишкова выиграет у Бьянки Андрееску, то украинка пройдет в плей-офф с первого места.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
І ще, просто знайте - як тільки я заходжу на новину про теніс, то завжди шукаю ваш коментар.
Элю с победой. Всех с победой
І ще, просто знайте - як тільки я заходжу на новину про теніс, то завжди шукаю ваш коментар.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.