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Свитолина взяла реванш у Халеп и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Первая ракетка Украины выиграла уже восьмой подряд поединок в рамках Финала WTA

  • 30.10.2019 14:19
  • 5583 просмотра
  • 25 комментариев
Свитолина взяла реванш у Халеп и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
© WTA. Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) выиграла еще один матч на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне. 
 
Во втором туре 25-летняя украинка в двух сетах обыграла румынку Симону Халеп (№5 WTA).
 
Итоговый турнир WTA. Групповой раунд
Элина Свитолина (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 7:5, 6:3
 
Это был девятый очный матч между теннисистками, Элина добыла пятую победу.
 
Выигрыш в двух сетах означает, что Элина досрочно выходит в полуфинал. Если Каролина Плишкова выиграет у Бьянки Андрееску, то украинка пройдет в плей-офф с первого места.
 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Ігор Гойванюк
    online
      Ігор Гойванюк, 30.10.2019 14:38
    +1
    Stanislav Matusevych, 30.10.2019 14:27
    Я дуже здивований. Мало хто міг до старту турніру передбачити дві стартові перемоги Еліни за мінімальну кількість сетів. Але все по грі, і, наскільки я розумію, Еліна вже у півфіналі. У паралельній групі як з грою, так і з результатами повний бардак, тому на кого краще там виходити, абсолютно незрозуміло.
    Станіслав, ви де пропали з вашими тенісними аналізами ? я щось їх значно рідше помічаю останнім часом )
    І ще, просто знайте - як тільки я заходжу на новину про теніс, то завжди шукаю ваш коментар.
    Ссылка
    yuriy_kent
      yuriy_kent, 30.10.2019 14:38
    +1
    Молодчинка Элинка!
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    Vladdal
    online
      Vladdal, 30.10.2019 14:37
    0
    ВВВ, 30.10.2019 14:35
    В Еліни дуже гарна позиція перед останнім матчем в групі.Саме вона може вирішувати займати їй перше чи друге місце в групі в залежності на кого вона хоче вийти в півфіналі!!! Удачі і перемоги!!!
    Да она выйдет выигрывать. За победу даются неплохие очки и деньги. Тем более, что она решить не может - игры в другой группе на день позже и кто там будет первой, а кто четвёртой только Бог может знать.
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    Дима Семещенко
      Дима Семещенко, 30.10.2019 14:37
    +1
    Стыд и позор нашим каналам, гниды жопят деньги показать итоговый турнир, в том году если не ошибаюсь пёрший показывал, а в это лучше политику показывать! Достали ей уже! Элина умница, рви и дальше соперниц!
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    Vladdal
    online
      Vladdal, 30.10.2019 14:35
    +1
    Александр Ад, 30.10.2019 14:31
    Яка вишукована перемога!!Молодець!!А який різаній удар в 8 гейме 2-го сета-це ж окраса туру!!!
    Скорее всего этот удар будет признал лучшим сегодня.
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    gudini
    gudini, 30.10.2019 14:35
    +2
    Впевнена перемога. Тепер Еліна спокійно піде вболівати за свого хлопця. Доречі Монфіс ще б'ється за свій ітоговий і має шанси.
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    ВВВ
      ВВВ, 30.10.2019 14:35
    -1
    В Еліни дуже гарна позиція перед останнім матчем в групі.Саме вона може вирішувати займати їй перше чи друге місце в групі в залежності на кого вона хоче вийти в півфіналі!!! Удачі і перемоги!!!
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    сергей богданов
      сергей богданов, 30.10.2019 14:33
    0
    Владислав Ткаченко, 30.10.2019 14:30
    Там крендель 2000 гривен на Халеп ставил,не знаю правда или нет,но писал в онлайне),друг не расстраивайся)
    На женский теннис ставить большие деньги, думаю чувак просто тролил
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    Kanarejka
      Kanarejka, 30.10.2019 14:32
    +2
    Кстати, Эля единственная на этом Итоговом, кто пока оформляет победу в 2х сетах! Разхазяйничалась
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    Андрей Царенко
      Андрей Царенко, 30.10.2019 14:32
    +3
    Еліна найкраща!!!! завжди чекав коли в Україні появиться тенісистка топ рівня і ось вона наша гордість українка яка своєю грою закохує світ!!!!
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 30.10.2019 14:31
    +2
    Яка вишукована перемога!!Молодець!!А який різаній удар в 8 гейме 2-го сета-це ж окраса туру!!!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 30.10.2019 14:31
    +1
    Не розумію чому: "Если Каролина Плишкова выиграет хотя бы сет у Бьянки Андрееску, то украинка пройдет в плей-офф с первого места." Якщо Андрієску переможе (з будь-яким рахунком), потім переможе Світоліну, а Плішкова виграє у Халеп - тоді у Андрієсму та Еліни по 2 перемоги, а Халеп та Плішкова по 1 - Андрієску буде першою за різницею очних зустрічей!!!
    Ссылка
    Владислав Ткаченко
      Владислав Ткаченко, 30.10.2019 14:30
    +3
    Там крендель 2000 гривен на Халеп ставил,не знаю правда или нет,но писал в онлайне),друг не расстраивайся)
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 30.10.2019 14:30
    +4
    Міс Світоліна вибачаюсь перед Вами за попередній коментар ви доказали що крім фізичної готовності маєте неабияку техніку та волю до перемоги!Знімаю перед вами капелюха!Так тримати і надалі
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 30.10.2019 14:29
    +2
    Браво крутейшая игра! Эля становится королевой итоговых
    Ссылка
    Александр Потапов
    online
      Александр Потапов, 30.10.2019 14:28
    +1
    Вот вам и прогноз спорт юа победа халеп в 3х сетах. А я верил и ждал. Всетаки незря Єлина так силі економила.
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    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 30.10.2019 14:27
    +3
    Я дуже здивований. Мало хто міг до старту турніру передбачити дві стартові перемоги Еліни за мінімальну кількість сетів. Але все по грі, і, наскільки я розумію, Еліна вже у півфіналі. У паралельній групі як з грою, так і з результатами повний бардак, тому на кого краще там виходити, абсолютно незрозуміло.
    Ссылка
    yuravk72
    online
      yuravk72, 30.10.2019 14:26
    +2
    Молодець!!!
    Ссылка
    xalk
    online
      xalk, 30.10.2019 14:26
    +6
    Еліна Шикарна
    Ссылка
    Invulnerable
      Invulnerable, 30.10.2019 14:25
    -4
    Халеп самая сложная соперница .полуфинал и финал будут легче.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 30.10.2019 14:21
    +15
    Шикарна перемога УКРАЇНСЬКОЇ тенісистки ! Всіх з перемогою !
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 30.10.2019 14:24
    +11
    Макс Максов, 30.10.2019 14:22
    Вот это нежданчик!) Неужели таки защитит титул?) Молодец, с победой!!!
    Защитит или нет - это пока неизвестно, но то, что уже в полуфинале - это факт.
    Элю с победой. Всех с победой
    Ссылка
    Invulnerable
      Invulnerable, 30.10.2019 14:23
    +10
    Ни фига себе вот єто выдала .и вправду ЛУЧШАЯ! !!!
    Ссылка
    Макс Максов
      Макс Максов, 30.10.2019 14:22
    +9
    Вот это нежданчик!) Неужели таки защитит титул?) Молодец, с победой!!!
    Ссылка
    xalk
    online
      xalk, 30.10.2019 14:26
    +6
    Еліна Шикарна
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 30.10.2019 14:30
    +4
    Міс Світоліна вибачаюсь перед Вами за попередній коментар ви доказали що крім фізичної готовності маєте неабияку техніку та волю до перемоги!Знімаю перед вами капелюха!Так тримати і надалі
    Ссылка
    Андрей Царенко
      Андрей Царенко, 30.10.2019 14:32
    +3
    Еліна найкраща!!!! завжди чекав коли в Україні появиться тенісистка топ рівня і ось вона наша гордість українка яка своєю грою закохує світ!!!!
    Ссылка
    Владислав Ткаченко
      Владислав Ткаченко, 30.10.2019 14:30
    +3
    Там крендель 2000 гривен на Халеп ставил,не знаю правда или нет,но писал в онлайне),друг не расстраивайся)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 30.10.2019 14:27
    +3
    Я дуже здивований. Мало хто міг до старту турніру передбачити дві стартові перемоги Еліни за мінімальну кількість сетів. Але все по грі, і, наскільки я розумію, Еліна вже у півфіналі. У паралельній групі як з грою, так і з результатами повний бардак, тому на кого краще там виходити, абсолютно незрозуміло.
    Ссылка
    winner2012
    winner2012, 30.10.2019 14:25
    +3
    Супер матч!! Заслуженная победа Элины!!! А все диванные патриоты идут лесом)))
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    gudini
    gudini, 30.10.2019 14:35
    +2
    Впевнена перемога. Тепер Еліна спокійно піде вболівати за свого хлопця. Доречі Монфіс ще б'ється за свій ітоговий і має шанси.
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 30.10.2019 14:32
    +2
    Кстати, Эля единственная на этом Итоговом, кто пока оформляет победу в 2х сетах! Разхазяйничалась
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 30.10.2019 14:31
    +2
    Яка вишукована перемога!!Молодець!!А який різаній удар в 8 гейме 2-го сета-це ж окраса туру!!!
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 30.10.2019 14:29
    +2
    Браво крутейшая игра! Эля становится королевой итоговых
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    yuravk72
    online
      yuravk72, 30.10.2019 14:26
    +2
    Молодець!!!
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    Ігор Гойванюк
    online
      Ігор Гойванюк, 30.10.2019 14:38
    +1
    Stanislav Matusevych, 30.10.2019 14:27
    Я дуже здивований. Мало хто міг до старту турніру передбачити дві стартові перемоги Еліни за мінімальну кількість сетів. Але все по грі, і, наскільки я розумію, Еліна вже у півфіналі. У паралельній групі як з грою, так і з результатами повний бардак, тому на кого краще там виходити, абсолютно незрозуміло.
    Станіслав, ви де пропали з вашими тенісними аналізами ? я щось їх значно рідше помічаю останнім часом )
    І ще, просто знайте - як тільки я заходжу на новину про теніс, то завжди шукаю ваш коментар.
    Ссылка
    yuriy_kent
      yuriy_kent, 30.10.2019 14:38
    +1
    Молодчинка Элинка!
    Ссылка
    Дима Семещенко
      Дима Семещенко, 30.10.2019 14:37
    +1
    Стыд и позор нашим каналам, гниды жопят деньги показать итоговый турнир, в том году если не ошибаюсь пёрший показывал, а в это лучше политику показывать! Достали ей уже! Элина умница, рви и дальше соперниц!
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 30.10.2019 14:35
    +1
    Александр Ад, 30.10.2019 14:31
    Яка вишукована перемога!!Молодець!!А який різаній удар в 8 гейме 2-го сета-це ж окраса туру!!!
    Скорее всего этот удар будет признал лучшим сегодня.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 30.10.2019 14:31
    +1
    Не розумію чому: "Если Каролина Плишкова выиграет хотя бы сет у Бьянки Андрееску, то украинка пройдет в плей-офф с первого места." Якщо Андрієску переможе (з будь-яким рахунком), потім переможе Світоліну, а Плішкова виграє у Халеп - тоді у Андрієсму та Еліни по 2 перемоги, а Халеп та Плішкова по 1 - Андрієску буде першою за різницею очних зустрічей!!!
    Ссылка
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