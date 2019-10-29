Итоговый турнир WTA. Турнирные расклады для Красной группы

Во вторник, 29 октября, в китайском Шэньчжэне прошли матчи второго тура группового этапа Итогового турнира WTA в так называемой Красной группе.
После снятия Наоми Осаки в борьбу вступила Кики Бертенс, которая сразу же спутала все карты своей победой над Эшли Барти.
Выделим основные тезисы о турнирной ситуации перед третьим туром:
- ни одна из теннисисток не потеряла шансов на выход в полуфинал,
- всех, кроме Квитовой, устроит собственная победа с ЛЮБЫМ счетом,
- Квитова не может занять первое место,
- в том случае, если Квитова и Бертенс выиграют свои матчи в трех сетах (выделено в таблице), Кики выйдет с первого места, а у остальных теннисисток из-за равенства основных показателей будут подсчитывать процент выигранных геймов.
Более наглядно – в таблице ниже.
Матчи третьего круга, 31 октября
Эшли Барти (1) – Петра Квитова (6)
Кики Бертенс (9) – Белинда Бенчич (7)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
КРАСНАЯ ГРУППА
|Теннисистка
|Барти
|Осака / Бертенс
|Квитова
|Бенчич
|Матчи
|
Сеты /
Геймы
|Барти (1)
|-
|6:3, 3:6, 4:6
|5:7, 6:1, 6:2
|1-1
|3-3 / 30-25
|Осака* (3)
|-
|-
|7:6, 4:6, 6:4
|-
|1-0
|2-1 / 17-16
|Квитова (6)
|6:7, 6:4, 4:6
|-
|3:6, 6:1, 4:6
|0-2
|2-4 / 29-30
|Бенчич (7)
|7:5, 1:6, 2:6
|6:3 1:6, 6:4
|-
|1-1
|3-3 / 23-30
|Бертенс** (9)
|3:6, 6:3, 6:4
|-
|-
|1-0
|2-1 / 15-13
* снялась из-за травмы перед вторым матчем
** вступила в борьбу вместо Осаки
Источник — Sport.ua
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