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Итоговый турнир WTA. Турнирные расклады для Красной группы

Все участницы квартета сохраняют шансы на выход в полуфинал

  • 29.10.2019 19:00
  • 3040 просмотров
  • 6 комментариев
Итоговый турнир WTA. Турнирные расклады для Красной группы
© WTA. Белинда Бенчич
Во вторник, 29 октября, в китайском Шэньчжэне прошли матчи второго тура группового этапа Итогового турнира WTA в так называемой Красной группе.
 
После снятия Наоми Осаки в борьбу вступила Кики Бертенс, которая сразу же спутала все карты своей победой над Эшли Барти.
 
Выделим основные тезисы о турнирной ситуации перед третьим туром:
 
- ни одна из теннисисток не потеряла шансов на выход в полуфинал,
- всех, кроме Квитовой, устроит собственная победа с ЛЮБЫМ счетом,
- Квитова не может занять первое место,
- в том случае, если Квитова и Бертенс выиграют свои матчи в трех сетах (выделено в таблице), Кики выйдет с первого места, а у остальных теннисисток из-за равенства основных показателей будут подсчитывать процент выигранных геймов.
 
Более наглядно – в таблице ниже.
 

Матчи третьего круга, 31 октября
 
Эшли Барти (1) – Петра Квитова (6)
Кики Бертенс (9) – Белинда Бенчич (7)
 

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

КРАСНАЯ ГРУППА

Теннисистка Барти Осака / Бертенс Квитова Бенчич Матчи

Сеты /

Геймы
 Барти (1) - 6:3, 3:6, 4:6   5:7, 6:1, 6:2 1-1 3-3 / 30-25
 Осака* (3) - - 7:6, 4:6, 6:4 - 1-0 2-1 / 17-16
 Квитова (6)   6:7, 6:4, 4:6 - 3:6, 6:1, 4:6 0-2 2-4 / 29-30
 Бенчич (7) 7:5, 1:6, 2:6   6:3 1:6, 6:4 - 1-1 3-3 / 23-30
 Бертенс** (9) 3:6, 6:3, 6:4 - -   1-0 2-1 / 15-13

* снялась из-за травмы перед вторым матчем
** вступила в борьбу вместо Осаки

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 29.10.2019 20:21
    0
    Валерий Кравчук, 29.10.2019 20:08
    Ничего, что победа Квитовой, выводит Осаку в полуфинал?
    Осака навіть зараз теоретично не проходить (не беручи до уваги зняття), бо після перемог рахують кількість зіграних матчів. В Барті і Бенчіч вже по одній перемозі (як в Осаки), але по 2 зіграних матчі.
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 29.10.2019 20:21
    0
    Валерий Кравчук, 29.10.2019 20:18
    По крайней мере на live-tennis ее не списали еще
    Любительские сайты не имеют никакого отношения к реальности и стабильно показывают разный бред.
    Ссылка
    Валерий Кравчук
    online
      Валерий Кравчук, 29.10.2019 20:18
    -1
    По крайней мере на live-tennis ее не списали еще
    Ссылка
    Валерий Кравчук
    online
      Валерий Кравчук, 29.10.2019 20:17
    -2
    формально она оформит выход в полуфинал и получит очки в рейтинг за выход
    Ссылка
    B0N1K
    B0N1K, 29.10.2019 20:14
    +3
    Валерий Кравчук, 29.10.2019 20:08
    Ничего, что победа Квитовой, выводит Осаку в полуфинал?
    Осака знялась з турніру й відповідно більше на ньому не зіграє
    Ссылка
    Валерий Кравчук
    online
      Валерий Кравчук, 29.10.2019 20:08
    -5
    Ничего, что победа Квитовой, выводит Осаку в полуфинал?
    Ссылка
    B0N1K
    B0N1K, 29.10.2019 20:14
    +3
    Валерий Кравчук, 29.10.2019 20:08
    Ничего, что победа Квитовой, выводит Осаку в полуфинал?
    Осака знялась з турніру й відповідно більше на ньому не зіграє
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 29.10.2019 20:21
    0
    Валерий Кравчук, 29.10.2019 20:08
    Ничего, что победа Квитовой, выводит Осаку в полуфинал?
    Осака навіть зараз теоретично не проходить (не беручи до уваги зняття), бо після перемог рахують кількість зіграних матчів. В Барті і Бенчіч вже по одній перемозі (як в Осаки), але по 2 зіграних матчі.
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 29.10.2019 20:21
    0
    Валерий Кравчук, 29.10.2019 20:18
    По крайней мере на live-tennis ее не списали еще
    Любительские сайты не имеют никакого отношения к реальности и стабильно показывают разный бред.
    Ссылка
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