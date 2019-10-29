Итоговый турнир WTA. Турнирные расклады для Красной группы

Во вторник, 29 октября, в китайском Шэньчжэне прошли матчи второго тура группового этапа Итогового турнира WTA в так называемой Красной группе.

Выделим основные тезисы о турнирной ситуации перед третьим туром:

- ни одна из теннисисток не потеряла шансов на выход в полуфинал,

- всех, кроме Квитовой, устроит собственная победа с ЛЮБЫМ счетом,

- Квитова не может занять первое место,

- в том случае, если Квитова и Бертенс выиграют свои матчи в трех сетах (выделено в таблице), Кики выйдет с первого места, а у остальных теннисисток из-за равенства основных показателей будут подсчитывать процент выигранных геймов.

Более наглядно – в таблице ниже.



Матчи третьего круга, 31 октября

Эшли Барти (1) – Петра Квитова (6)

Кики Бертенс (9) – Белинда Бенчич (7)

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

КРАСНАЯ ГРУППА

Теннисистка Барти Осака / Бертенс Квитова Бенчич Матчи Сеты / Геймы Барти (1) - 6:3, 3:6, 4:6 5:7, 6:1, 6:2 1-1 3-3 / 30-25 Осака* (3) - - 7:6, 4:6, 6:4 - 1-0 2-1 / 17-16 Квитова (6) 6:7, 6:4, 4:6 - 3:6, 6:1, 4:6 0-2 2-4 / 29-30 Бенчич (7) 7:5, 1:6, 2:6 6:3 1:6, 6:4 - 1-1 3-3 / 23-30 Бертенс** (9) 3:6, 6:3, 6:4 - - 1-0 2-1 / 15-13

* снялась из-за травмы перед вторым матчем

** вступила в борьбу вместо Осаки