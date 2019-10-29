Третья ракетка мира Наоми Осака снялась с Итогового турнира WTA. Причина снятия: травма плеча.
Японскую теннисистку заменит первая запасная Кики Бертенс из Нидерландов, которая сегодня в 12:30 по Киеву проведет матч против лидера мирового рейтинга Эшли Барти.
Отметим, что победа Осаки в первом матче не идет в зачет Бертенс. Представительница Нидерландов будет начинать турнирную борьбу с нуля, не имея очков в графе побед. Также Бертенс не получит рейтинговых очков за соревнования в Шэнчьжэне, если не наберет больше чем на малом Итоговом турнире в Чжухае (440, в зачет идет лучший турнир).
Добавим, что Осака была главной фавориткой на победу по мнению букмекеров после первого круга группового раунда (3.75).
Источник — WTA Insider
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Теж не люблю Кікі. Добре що перемога Осаки не піде їй в залік.
Теж не люблю Кікі. Добре що перемога Осаки не піде їй в залік.
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