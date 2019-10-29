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Осака снялась с Итогового турнира WTA

Главную фаворитку соревнований заменит Кики Бертенс

  • 29.10.2019 09:11
  • 2069 просмотров
  • 6 комментариев
Осака снялась с Итогового турнира WTA
© WTA. Наоми Осака
Третья ракетка мира Наоми Осака снялась с Итогового турнира WTA. Причина снятия: травма плеча.
 
Японскую теннисистку заменит первая запасная Кики Бертенс из Нидерландов, которая сегодня в 12:30 по Киеву проведет матч против лидера мирового рейтинга Эшли Барти.
 
Отметим, что победа Осаки в первом матче не идет в зачет Бертенс. Представительница Нидерландов будет начинать турнирную борьбу с нуля, не имея очков в графе побед. Также Бертенс не получит рейтинговых очков за соревнования в Шэнчьжэне, если не наберет больше чем на малом Итоговом турнире в Чжухае (440, в зачет идет лучший турнир).
 
Добавим, что Осака была главной фавориткой на победу по мнению букмекеров после первого круга группового раунда (3.75).

 

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Источник — WTA Insider

(6 голосов)

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Комментарии
    vital
      vital, 29.10.2019 09:31
    +1
    Наомі здоров'я. Ще в 2-му сеті жалілася тренеру на сильну втому, але таки змогла виграти той матч у Петри.
    Теж не люблю Кікі. Добре що перемога Осаки не піде їй в залік.
    Ссылка
    vital
      vital, 29.10.2019 09:29
    0
    сергей богданов, 29.10.2019 09:20
    Неожиданно! Считал ее как и буки фаворитом номер один
    Ну, взагалі то Андреєску було фаворитом № 1 на перемогу в Підсумковому до старту турніру. А зміна фаворитів по ходу турніру, в залежності від результатів матчів, то таке.
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 29.10.2019 09:24
    0
    Эта Кики всюду пролезет. Аж бесит. Жаль Наоми, я реально думала увидеть ее в финале, хотя против Квитовой она и не впечатлила! Ну, что - значит Барти!!!
    Ссылка
    Т. Артём
      Т. Артём, 29.10.2019 09:21
    +2
    бред. Не нужно было никого заменять
    Ссылка
    Ruud
    Ruud, 29.10.2019 09:21
    +1
    представляю как ей обидно, травма - это всегда стресс
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 29.10.2019 09:20
    -4
    Неожиданно! Считал ее как и буки фаворитом номер один
    Ссылка
    Т. Артём
      Т. Артём, 29.10.2019 09:21
    +2
    бред. Не нужно было никого заменять
    Ссылка
    vital
      vital, 29.10.2019 09:31
    +1
    Наомі здоров'я. Ще в 2-му сеті жалілася тренеру на сильну втому, але таки змогла виграти той матч у Петри.
    Теж не люблю Кікі. Добре що перемога Осаки не піде їй в залік.
    Ссылка
    Ruud
    Ruud, 29.10.2019 09:21
    +1
    представляю как ей обидно, травма - это всегда стресс
    Ссылка
    vital
      vital, 29.10.2019 09:29
    0
    сергей богданов, 29.10.2019 09:20
    Неожиданно! Считал ее как и буки фаворитом номер один
    Ну, взагалі то Андреєску було фаворитом № 1 на перемогу в Підсумковому до старту турніру. А зміна фаворитів по ходу турніру, в залежності від результатів матчів, то таке.
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 29.10.2019 09:24
    0
    Эта Кики всюду пролезет. Аж бесит. Жаль Наоми, я реально думала увидеть ее в финале, хотя против Квитовой она и не впечатлила! Ну, что - значит Барти!!!
    Ссылка
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