Эшли Барти – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

09:46 — jekаfunny

не понял , но ты наверно пошутить хотел , ладно

09:46 — AdvocatusDei

да хоть 20-ть..

09:46 — jekаfunny

вот реально смешно про сутками на сайте от человека с 10 ком аккаунтов слышать

09:44 — AdvocatusDei

потерпи до среды, там шабло свое старовымпеловское подтянешь, по юморите

09:44 — AdvocatusDei

как это относиться к моменту с Вадо-хуядо?! Выспись, Жека.... сутками сидишь на сайте

09:42 — jekаfunny

ага так же как и на Динамо тебе пох, чтобы прям ни одной ветки не пропускаешь ) ну да ладно, дело...

09:41 — AdvocatusDei

Алекс выиграть мог... ну да конечно

09:40 — AdvocatusDei

да мне пох.. на твоего антогониста Вадасю, хуесю... бред какой то...