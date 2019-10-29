Войти или Зарегистрироваться

Эшли Барти – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группового этапа Итогового турнира WTA

  • 29.10.2019 09:25
  • 993 просмотра
  • 3 комментария
Эшли Барти – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Эшли Барти
Во вторник, 29 октября, состоятся поединки второго тура в Красной группе на Итоговом турнире WTA. 
 
Соревнования одиночного разряда продолжит матч Эшли Барти (Австралия, 1) и первая запасная Кики Бертенс (Нидерланды, 9), которая заменила травмированную Наоми Осаку (Япония, 3). Время начала поединка – 12:30 по Киеву.
 

Ранее девушки встречались 4 раза, счет равный

 
Сделать ставку
Сделать ставку

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 29.10.2019 09:37
    0
    Kanarejka, 29.10.2019 09:36
    Ешлі змінилась чуток?
    cntrl+F5)
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 29.10.2019 09:37
    0
    Думаю Кікі тут нема чого ловити. До речі, з Бенчіч також
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 29.10.2019 09:36
    0
    Ешлі змінилась чуток?
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 29.10.2019 09:37
    0
    Kanarejka, 29.10.2019 09:36
    Ешлі змінилась чуток?
    cntrl+F5)
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 29.10.2019 09:37
    0
    Думаю Кікі тут нема чого ловити. До речі, з Бенчіч також
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 29.10.2019 09:36
    0
    Ешлі змінилась чуток?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности