Итоговый турнир. Бертенс выиграла битву у Барти

Сегодня в первом матче второго тура Итогового турнира WTA Эшли Барти встречалась с Кики Бертенс, которая заменила Наоми Осаку.
Бертенс уступала 0:1 по сетам, однако совершила камбэк и одержала победу в трех партиях. Матч продолжался 2 часа и 11 минут.
Красная группа. Второй тур
Эшли Барти (Австралия) – Кики Бертенс (Голландия) – 6:3, 3:6, 4:6
Во втором матче дня Петра Квитова сыграет с Белиндой Бенчич. В случае поражения швейцарка потеряет шансы на выход в полуфинал.
Источник — Sport.ua
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