Итоговый турнир. Бертенс выиграла битву у Барти

о чём ты плять, иди на сосну.

15:52 — -PhoeniX-

Из группы А Лиги Наций почти все сборные могут пройти в катар напрямую из отборочного цикла. И Ук...

15:47 — B0N1K

вони в лізі В, бо минулого року не виграли й не програли свою групу в лізі В ліги націй, тому й н...

15:45 — B0N1K

а я б сказав, що таки світить, бо серед перших місць у відбіркових групах майже гарантовано щонай...