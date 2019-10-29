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Итоговый турнир. Бертенс выиграла битву у Барти

Голландка сумела совершить камбэк, уступая 0:1 по сетам

  • 29.10.2019 15:04
  • 1371 просмотр
  • 4 комментария
Итоговый турнир. Бертенс выиграла битву у Барти
© WTA. Кики Бертенс

Сегодня в первом матче второго тура Итогового турнира WTA Эшли Барти встречалась с Кики Бертенс, которая заменила Наоми Осаку.

Бертенс уступала 0:1 по сетам, однако совершила камбэк и одержала победу в трех партиях. Матч продолжался 2 часа и 11 минут.

Красная группа. Второй тур

Эшли Барти (Австралия) – Кики Бертенс (Голландия) – 6:3, 3:6, 4:6

Во втором матче дня Петра Квитова сыграет с Белиндой Бенчич. В случае поражения швейцарка потеряет шансы на выход в полуфинал.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 29.10.2019 15:43
    0
    Sashamar, 29.10.2019 15:26
    Щоб пройти далі, Бертенс необхідна ще одна перемога, тому, що виявляється, за рівної кількості перемог далі йде той, хто зіграв більше ігор (див. сайт ВТА). Барті ж може кваліфікуватися вже сьогодні, якщо Бенчіч виграє у Квітовой, бо Кікі з Беліндою одночасно по дві перемоги мати не можуть, а інші показники у Ешлі кращі.
    Може бути рівність трьох у випадку перемоги Бенчіч. В третьому турі виграють Бертенс і Квітова, тоді Кікі має 2 очки, всі інші по одному. Тому для Барті сьогодні нічого не вирішиться остаточно.
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    Sashamar
    Sashamar, 29.10.2019 15:26
    0
    Щоб пройти далі, Бертенс необхідна ще одна перемога, тому, що виявляється, за рівної кількості перемог далі йде той, хто зіграв більше ігор (див. сайт ВТА). Барті ж може кваліфікуватися вже сьогодні, якщо Бенчіч виграє у Квітовой, бо Кікі з Беліндою одночасно по дві перемоги мати не можуть, а інші показники у Ешлі кращі.
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    Serg_V
    Serg_V, 29.10.2019 15:20
    0
    По ходу игры, на Барти коэф. падал до 1.05 и 5.5 был на Кики.
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    dedpixto
      dedpixto, 29.10.2019 15:11
    +1
    вот это номер! прямо как в песне поётся: "прибыл с корабля на бал, и на балу всех вы*бал" - как сборная Дании по футболу, заменившая дисквалифицированную сборную Сербии на ЧЕ и выигравшая тот ЧЕ.
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    dedpixto
    online
      dedpixto, 29.10.2019 15:11
    +1
    вот это номер! прямо как в песне поётся: "прибыл с корабля на бал, и на балу всех вы*бал" - как сборная Дании по футболу, заменившая дисквалифицированную сборную Сербии на ЧЕ и выигравшая тот ЧЕ.
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 29.10.2019 15:43
    0
    Sashamar, 29.10.2019 15:26
    Щоб пройти далі, Бертенс необхідна ще одна перемога, тому, що виявляється, за рівної кількості перемог далі йде той, хто зіграв більше ігор (див. сайт ВТА). Барті ж може кваліфікуватися вже сьогодні, якщо Бенчіч виграє у Квітовой, бо Кікі з Беліндою одночасно по дві перемоги мати не можуть, а інші показники у Ешлі кращі.
    Може бути рівність трьох у випадку перемоги Бенчіч. В третьому турі виграють Бертенс і Квітова, тоді Кікі має 2 очки, всі інші по одному. Тому для Барті сьогодні нічого не вирішиться остаточно.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 29.10.2019 15:26
    0
    Щоб пройти далі, Бертенс необхідна ще одна перемога, тому, що виявляється, за рівної кількості перемог далі йде той, хто зіграв більше ігор (див. сайт ВТА). Барті ж може кваліфікуватися вже сьогодні, якщо Бенчіч виграє у Квітовой, бо Кікі з Беліндою одночасно по дві перемоги мати не можуть, а інші показники у Ешлі кращі.
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    Serg_V
    online
    Serg_V, 29.10.2019 15:20
    0
    По ходу игры, на Барти коэф. падал до 1.05 и 5.5 был на Кики.
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