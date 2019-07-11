Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Свитолина проиграла полуфинал Уимблдона

Лучшая украинская теннисистка в двух сетах уступила Симоне Халеп из Румынии

  • 11.07.2019 16:20
  • 9430 просмотров
  • 51 комментарий
Свитолина проиграла полуфинал Уимблдона
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA) завершила выступления на Уимблдоне.
 
В матче 1/2 финала 24-летняя украинка в двух сетах уступила Симоне Халеп из Румынии (№7 WTA). 
 
Уимблдон. Полуфинал
Элина Свитолина (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 1:6, 3:6
 
Триумфальное выступление Свитолиной на Уимблдоне закончилось неожиданно печально. Нельзя сказать, что поражение до матча рассматривалось как трагедия, но игра Элины в полуфинале стала откровением.
 
Изначально на матч была выбрана неправильная тактика. Свитолина расположилась глубоко за задней линией и приняла оборонительную позицию, отдав игровое преимущество Халеп. Румынка поначалу не совсем была готова к такому повороту событий, часто ошибалась, но все же выгрызла два первых гейма, которые продолжались 20 минут в сумме. Все действия украинки сводились к стандартным кроссам, но сила ударов Элины не позволяла гонять румынку  настолько сильно, чтобы открывать корт перед завершающим ударом. Более того, такая игра позволяла Симоне использовать свои излюбленные удары по линии, они проходили постоянно, сделать с этим Свитолина ничего не могла.
 
Ближе к завершению партии появилась статистика, которая дала понять, насколько беззубо играла украинка. Всего 3 выигранных затяжных розыгрыша из 18. Как говорится, без комментариев.
 
 
Было видно, что Элина очень нервничает, все-таки полуфинал Шлемов у нее был первым в карьере. В концовке партии, когда уже мало что давило, украинка провела парочку атакующих ударов, отыграв несколько сетболов. Также ошибалась и румынка, но с шестой попытки ей все же удалось забрать сет. Отметим, что Элина не сумела защитить ни одной подачи в первой партии, это звучало как приговор.
 
Второй сет проходил в другом ключе, но тенденция близости поражения сохранялась. В первых шести геймах теннисистки защитили свои подачи, при этом Элина не взяла ни одного очка на приеме, а свой последний гейм выиграла с трудом. Далее Халеп повысила передачу и сомнений в ее победе не возникало вообще. Самое обидное, что она переиграла Свитолину абсолютно по всем показателям. Даже у сетки, где на протяжении турнира Элина выглядела весьма неплохо, сегодня была деклассация.
 
Но не стоит обвинять только украинку, соперница играла на высоком уровне и кроме первых минут не позволяла усомнится в том, что она находится в своей лучшей форме. Для Халеп это будет уже пятый финал турниров Grand Slam (1 победа при 3 поражениях), Элина свой, надеемся, еще когда-то сыграет. А сегодня был не ее день, но жизнь продолжается. Поблагодарим Свитолину за очередной национальный рекорд, и верим в новые победы. Уимблдон вселил надежду, что текущий сезон можно завершить очень достойно, попав в восьмерку лучших теннисисток. Со следующей недели она улучшит свои позиции, будет седьмой в рейтинге WTA и десятой или одиннадцатой в чемпионской гонке.
 
Отметим, что это седьмое поражение Свитолиной в семи поединках на турнирах Grand Slam против теннисисток из топ-10.
 
В финале Халеп сразится против Серены Уильямс (№10 WTA) или Барборы Стрыцовой (№54 WTA).
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Святослав Сташевский
      Святослав Сташевский, 11.07.2019 17:14
    +1
    Свитолина молодец!!!!!!!! Надо родиться с ракеткой как Федя или Джокер, тогда будешь постоянно играть в финалах. Свитолина-10 % таланта и 1000% труда! Ее выступления на таком высоком уровне вообще космос и за это ей спасибо! Слава Украине!!!!!!!!!!
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 11.07.2019 17:06
    +3
    Свитолина большая молодец, что дошла до полуфинала. Я лично думал, что она вылетит до 3-го круга. Так что турнир явно очень успешный для Элины. Рекорд на турнирах Gran Slam/
    А касательно уровня - то очевидно, что Элине не хватает класса. Топовый класс есть у Серены, Мугурузы, Халеп. Он был у Клийстерс, Штефи Граф и других топовых игроков.
    Надо не завышать планку очень высоко. Элина и так очень и очень высоко. Многие девочки при правильном подходе могут сейчас быть в топ-10.
    Я считаю, что Цуренко сильнее по потенциалу и игре Но Элина больше выиграла и выше находится в рейтинге уже много лет. И за это конечно риспект и показатель класса.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 11.07.2019 17:03
    0
    Обидно. Но сегодня реально Эля была не просто слабее, а намного слабее. С другой стороны - есть на данный момент лучший результат на Шлемах.
    Отдельно хотелось бы сказать людям вроде antnsmsn. Господа, то что я сам не шью джинсы еще не значит что я не могу сказать что в случае если одни на мне продержались два года, а другие порвались от потертостей через 4 месяца, то первые были лучшего качества.
    Как бы я ни был рад, что Элина впервые дошла до полуфинала, как бы я ни присоединялся мысленно к тем кто ее поздравлял позавчера, сегодня ее игру можно описать одним словом-провал.
    И да-полностью присоединяюсь к тем кто говорит что Элине надо кардинально улучшать игру по линии и когда игра не складывается играть с большим количеством обострений, а не упирать всю игру в минимум невынужденных.
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 11.07.2019 17:03
    +1
    Не взять ни одной своей подачи в первом сете - этот уже перебор ! А Халеп играла с большим запасом и в любой момент могла прибавить , на что у Элины вообще не было адекватного ответа . Жалко , но реалии таковы , что сегодня к взятию шлема Элина вообще не готова .
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 11.07.2019 17:03
    +1
    Не взять ни одной своей подачи в первом сете - этот уже перебор ! А Халеп играла с большим запасом и в любой момент могла прибавить , на что у Элины вообще не было адекватного ответа . Жалко , но реалии таковы , что сегодня к взятию шлема Элина вообще не готова .
    Ссылка
    antnsmsn
      antnsmsn, 11.07.2019 17:02
    0
    Clyde С., 11.07.2019 16:53
    Ми хоч аналітики від слова "аналіз", а ти - сам знаєш від якого ! ;)
    Ты латентный или активный? Я просто не понимаю как можно провести параллель между словами «аналитика» и тем, на что ты намекаешь. Ну ты это, у нас толерантное достаточно общество, сделай каминг-аут, полегчает, сними груз.
    Ссылка
    antnsmsn
      antnsmsn, 11.07.2019 17:02
    +1
    Clyde С., 11.07.2019 16:53
    Ми хоч аналітики від слова "аналіз", а ти - сам знаєш від якого ! ;)
    Ты латентный или активный? Я просто не понимаю как можно провести параллель между словами «аналитика» и тем, на что ты намекаешь. Ну ты это, у нас толерантное достаточно общество, сделай каминг-аут, полегчает, сними груз.
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 11.07.2019 17:00
    0
    antnsmsn, 11.07.2019 16:36
    Люблю аналитиков. Сидят в раз*роченнй квартире в Жмеринке работая за 10 тысяч и «говно Світоліна», «як так можна грати», «психологічно слабка». Элина сядет в свой прайвет джет, полетит на следующий турнир, а ты, мой дорогой друг, полететь можешь лишь из окна твоей хрущёвки, когда жизнь окончательно тебя доканает.
    Ну це ти вже загнув. "Прайвет джета" навіть у Федерера нема.
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 11.07.2019 16:53
    0
    antnsmsn, 11.07.2019 16:36
    Люблю аналитиков. Сидят в раз*роченнй квартире в Жмеринке работая за 10 тысяч и «говно Світоліна», «як так можна грати», «психологічно слабка». Элина сядет в свой прайвет джет, полетит на следующий турнир, а ты, мой дорогой друг, полететь можешь лишь из окна твоей хрущёвки, когда жизнь окончательно тебя доканает.
    Ми хоч аналітики від слова "аналіз", а ти - сам знаєш від якого ! ;)
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 11.07.2019 16:53
    -2
    Владимир Долиненко, 11.07.2019 16:40
    Я думаю, что выражу общее мнение, что можно поздравить Элину с великолепным выступлением на таком известном теннисном турнире, как Уимблдон-2019. Мы гордимся такой талантливой спортсменкой - украинкой. Браво! Хочется пожелать Элине хорошего самочувствия и получать удовольствие от игры. Мы будем болеть за Элину и всегда её поддерживать. Браво!
    Абсолютно согласен но есть одно но, сегодня Элина не показала ровным счетом ни чего! Как итог Халеп на легке разобралась и вышла в финал, этого уровня тениса Эли недостаточно чтобы рассчитывать на шлемы, а полуфинал после этой игры видится максимомум!
    Ссылка
    Назар Пундяк
      Назар Пундяк, 11.07.2019 16:52
    +1
    Цікаво так читати: позорище, дно і тп.. жодних слів підтримки.. от такі ми вболівальники.. а якщо тверезо розібратись..
    1 Трава це не те покриття для Еліни
    2 Знаючи в якому настрої приїхала на турнір ніхто не здивувався якщо б програла навіть в 1у раунді
    3 1/2 фіналу Вімболдону і Світоліна - слова явно не синоніми.. тим більше до турніру
    4 Призові досить хороші і очки непогані
    5 Так Сімона сильніша і помилок дуже мало хоч перші розіграші була лотерея і психологічна стійкість дала перевагу Халеп
    Дякую Елінка за турнір)) особливо за ті емоції і кожного разу чекав твоєї гри., хоч знав що кожен матч буде не простим але жіночий теніс це емоції класні камбаки і каруселі!! За це я люблю теніс))
    По-справжньому почав слідкувати за тенісом через твої матчі)) Горджуся твоєю працелюбністю..!
    А народ любить тих хто перемагає і гнобить за програш((( так було є і буде..
    УДАЧІ Тобі))))))
    Ссылка
    vitek-kherson
      vitek-kherson, 11.07.2019 16:50
    -3
    tima fialko, 11.07.2019 16:43
    Еліна складає конкуренцію кращим тільки коли знаходиться у найвищій фізичній формі.Може медовий місяць винуватий
    Медовый месяц, расслабилась. А проиграла без борьбы, может ну его - детей нарожать....
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 11.07.2019 16:48
    +1
    Владимир Долиненко, 11.07.2019 16:40
    Я думаю, что выражу общее мнение, что можно поздравить Элину с великолепным выступлением на таком известном теннисном турнире, как Уимблдон-2019. Мы гордимся такой талантливой спортсменкой - украинкой. Браво! Хочется пожелать Элине хорошего самочувствия и получать удовольствие от игры. Мы будем болеть за Элину и всегда её поддерживать. Браво!
    Звісно будемо вболівати. А ще хотілося б вболівати за неї у складі збірної.
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 11.07.2019 16:48
    0
    tima fialko, 11.07.2019 16:43
    Еліна складає конкуренцію кращим тільки коли знаходиться у найвищій фізичній формі.Може медовий місяць винуватий
    Який місяць - медовий квартал !!!
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 11.07.2019 16:43
    +4
    Еліна складає конкуренцію кращим тільки коли знаходиться у найвищій фізичній формі.Може медовий місяць винуватий
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 11.07.2019 16:41
    -5
    Складывается такое впечатление, что этот афрофранцуз после удачного четвертьфинала загонял нашу бедную Лену, и она, естественно, не успела восстановиться...
    Ссылка
    Владимир Долиненко
      Владимир Долиненко, 11.07.2019 16:40
    +11
    Я думаю, что выражу общее мнение, что можно поздравить Элину с великолепным выступлением на таком известном теннисном турнире, как Уимблдон-2019. Мы гордимся такой талантливой спортсменкой - украинкой. Браво! Хочется пожелать Элине хорошего самочувствия и получать удовольствие от игры. Мы будем болеть за Элину и всегда её поддерживать. Браво!
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 11.07.2019 16:40
    +4
    Элина, спасибо за турнир, за твои победы в прошедших матчах. Сегодня был не твой день, не тот настрой. Не каждый день выпадает играть в полуфинале ТБШ, волнение сказывалось. Не смогла ты побороть этот психологический момент и сыграть иначе. Как есть к сожалению. Удачи в следующих турнирах. А очки за полуфинал в гонке за итоговый лишними не будут.
    Ссылка
    freestyle2018
      freestyle2018, 11.07.2019 16:39
    +2
    Очень заметно было, что Симона смогла воспользоваться опытом игры против Элины, когда она уже знала наперед куда будет бить Свитолина, и делала рывок к мячу, даже чуть раньше самого удара. Хотя и Элина во многих моментах отыграла коротковато и пасивно. Удачи Элине на харде, потому, что за счет хорошего выступления на Уиме, у нее еще есть неплохие шансы попасть на Итоговый.
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 11.07.2019 16:39
    0
    xerx, 11.07.2019 16:24
    Элине надо к психологу. Все проблемы там.
    Не добавит психолог Элине мощи, агрессии и разнообразия в игре))) На пенсию ей рано, надо продолжать работать и верить, что успех придет
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 11.07.2019 16:30
    +12
    Не розумію більшості коментарів. Світоліна грала у свою гру. Саме таку гру, яка довела її до півфіналу. Просто сьогодні по той бік сітки була не Мухова чи Гаврілова, а Халеп. При чому Сімона зараз знову перебуває на підйомі. Всі ж бачили , що вона по суті не помилялась. А гра в румунки є набагато різноманітнішою від гри Еліни і це не є відкриттям. Тому і перемагала Еліна Сімону лише в тих матчах, де румунка більше від неї помилялась. По такій грі і виходячи з класу тенісисток результат більш ніж закономірний. Позитив сьогодні лише один, що більшість вболівальників навіть і не встигли нормально попереживати. Це той випадок, коли очікування самого матчу принесло більше переживань, ніж сама гра
    Ссылка
    Владимир Долиненко
      Владимир Долиненко, 11.07.2019 16:40
    +11
    Я думаю, что выражу общее мнение, что можно поздравить Элину с великолепным выступлением на таком известном теннисном турнире, как Уимблдон-2019. Мы гордимся такой талантливой спортсменкой - украинкой. Браво! Хочется пожелать Элине хорошего самочувствия и получать удовольствие от игры. Мы будем болеть за Элину и всегда её поддерживать. Браво!
    Ссылка
    Василий Ковальский
      Василий Ковальский, 11.07.2019 16:25
    +11
    Против Симоны - ты либо атакуешь и у тебя есть шансы победить, либо с 99 % вероятностью проигрываешь не атакуя.
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 11.07.2019 16:22
    +11
    Впечатление от матча- Халеп потренировалась со спаринг партнёром перед финалом
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 11.07.2019 16:33
    +7
    dudigo78, 11.07.2019 16:30
    Не розумію більшості коментарів. Світоліна грала у свою гру. Саме таку гру, яка довела її до півфіналу. Просто сьогодні по той бік сітки була не Мухова чи Гаврілова, а Халеп. При чому Сімона зараз знову перебуває на підйомі. Всі ж бачили , що вона по суті не помилялась. А гра в румунки є набагато різноманітнішою від гри Еліни і це не є відкриттям. Тому і перемагала Еліна Сімону лише в тих матчах, де румунка більше від неї помилялась. По такій грі і виходячи з класу тенісисток результат більш ніж закономірний. Позитив сьогодні лише один, що більшість вболівальників навіть і не встигли нормально попереживати. Це той випадок, коли очікування самого матчу принесло більше переживань, ніж сама гра
    Всё верно, Халеп прекрасно ей показала, что с такой пассивной игрой шлема не видать.
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 11.07.2019 16:29
    +7
    Alehandro, 11.07.2019 16:26
    Самый скучный соперник Свитолиной за весь турнир... Такая себе румынская Леся Цуренко)) Берёт не агрессией и креативовом, а измором. На данный момент, очевидно, Халеп надёжнее и сильнее. Но не стоит падать духом)
    Удачи и уверенности Эле на следующих турнирах
    Давно не читал такой бред. Это Халеп то скучная, лол, жги еще)))
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 11.07.2019 16:28
    +7
    Не буває перемог без поразок. Еліна і так великий молодець за Вімблдон і вихід до півфіналу.
    На харді Еліна себе впевненіше почуває. Чекаємо подальших успіхів і нових вершин вже там.
    Ссылка
    olegg1261
      olegg1261, 11.07.2019 16:26
    +7
    Не стріляйте в"піаніста"...
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 11.07.2019 16:26
    +6
    Полуфинал - уже достижение. Сегодня без шансов. Даже букмекеры практически не верили в Элину
    Ссылка
    Sergio
    online
      Sergio, 11.07.2019 16:25
    +6
    Очень низкий уровень тенниса от Эли... Реально избиение....
    Ссылка
    Игорь Келбас
    online
      Игорь Келбас, 11.07.2019 16:30
    +5
    Увы, нынешняя Халеп- это как машина, не удивлюсь, если она в итоге возьмет титул на Уиме-2019...
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 11.07.2019 16:43
    +4
    Еліна складає конкуренцію кращим тільки коли знаходиться у найвищій фізичній формі.Може медовий місяць винуватий
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 11.07.2019 16:40
    +4
    Элина, спасибо за турнир, за твои победы в прошедших матчах. Сегодня был не твой день, не тот настрой. Не каждый день выпадает играть в полуфинале ТБШ, волнение сказывалось. Не смогла ты побороть этот психологический момент и сыграть иначе. Как есть к сожалению. Удачи в следующих турнирах. А очки за полуфинал в гонке за итоговый лишними не будут.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 11.07.2019 16:38
    +4
    Перший гейм дав надію, якщо не на позитивний результат, то принаймні на рівний і близький матч, але далі, на жаль, особливих шансів у Елі не було. Халеп постійно грала по кутах, а Еля, навіть перебуваючи у кращій позиції, майже завжди відповідала по центру. Взагалі не зрозуміло шляхом чого вона могла розраховувати на перемогу. В будь-якому випадку й 1\2 для Світоліної це супер результат. Якщо подивитись, як вона грала до Вімблдону, то могла спокійно вилетіти в першому чи другому колі, навіть при досить прохідних суперницях.
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 11.07.2019 16:37
    +4
    Alehandro, 11.07.2019 16:34
    То есть тебе интересны розыграши по 10-20 ударов, в которых она монотонно гоняет соперника по углам? Ну, желаю тебе наблюдать исключительно такие матчи)
    Представь себе, да. Мне, как и большинству болел тенниса интересны розыгрыши по 10-20 ударов. А тебе судя по всему нравятся смотреть игра а-ля Изнер-Карлович
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 11.07.2019 16:36
    +4
    Обидно.... Не смотрел до этого матчей, нафантазировал о новой игре Элины, основываясь на стате.... Та нет, это все та же Элина со всеми престями и недостатками и со своим потолком. А Халеп крутая, без вопросов.
    Ссылка
    V. Savich
    online
      V. Savich, 11.07.2019 16:32
    +4
    dudigo78, 11.07.2019 16:30
    Не розумію більшості коментарів. Світоліна грала у свою гру. Саме таку гру, яка довела її до півфіналу. Просто сьогодні по той бік сітки була не Мухова чи Гаврілова, а Халеп. При чому Сімона зараз знову перебуває на підйомі. Всі ж бачили , що вона по суті не помилялась. А гра в румунки є набагато різноманітнішою від гри Еліни і це не є відкриттям. Тому і перемагала Еліна Сімону лише в тих матчах, де румунка більше від неї помилялась. По такій грі і виходячи з класу тенісисток результат більш ніж закономірний. Позитив сьогодні лише один, що більшість вболівальників навіть і не встигли нормально попереживати. Це той випадок, коли очікування самого матчу принесло більше переживань, ніж сама гра
    Це була не гра, а пародія. Я ю навіть сказав - повна капітуляція щзе до початку гри.
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 11.07.2019 16:26
    +4
    Обьективно Симона лучше чем Элина, сегодня было этому подтверждение!
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 11.07.2019 17:06
    +3
    Свитолина большая молодец, что дошла до полуфинала. Я лично думал, что она вылетит до 3-го круга. Так что турнир явно очень успешный для Элины. Рекорд на турнирах Gran Slam/
    А касательно уровня - то очевидно, что Элине не хватает класса. Топовый класс есть у Серены, Мугурузы, Халеп. Он был у Клийстерс, Штефи Граф и других топовых игроков.
    Надо не завышать планку очень высоко. Элина и так очень и очень высоко. Многие девочки при правильном подходе могут сейчас быть в топ-10.
    Я считаю, что Цуренко сильнее по потенциалу и игре Но Элина больше выиграла и выше находится в рейтинге уже много лет. И за это конечно риспект и показатель класса.
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 11.07.2019 16:38
    +3
    на жаль полуфинал не склався,але всеривно дякуемо Еліні.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности