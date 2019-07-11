Свитолина проиграла полуфинал Уимблдона

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA) завершила выступления на Уимблдоне.

В матче 1/2 финала 24-летняя украинка в двух сетах уступила Симоне Халеп из Румынии (№7 WTA).

Уимблдон. Полуфинал

Элина Свитолина (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 1:6, 3:6

Триумфальное выступление Свитолиной на Уимблдоне закончилось неожиданно печально. Нельзя сказать, что поражение до матча рассматривалось как трагедия, но игра Элины в полуфинале стала откровением.

Изначально на матч была выбрана неправильная тактика. Свитолина расположилась глубоко за задней линией и приняла оборонительную позицию, отдав игровое преимущество Халеп. Румынка поначалу не совсем была готова к такому повороту событий, часто ошибалась, но все же выгрызла два первых гейма, которые продолжались 20 минут в сумме. Все действия украинки сводились к стандартным кроссам, но сила ударов Элины не позволяла гонять румынку настолько сильно, чтобы открывать корт перед завершающим ударом. Более того, такая игра позволяла Симоне использовать свои излюбленные удары по линии, они проходили постоянно, сделать с этим Свитолина ничего не могла.

Ближе к завершению партии появилась статистика, которая дала понять, насколько беззубо играла украинка. Всего 3 выигранных затяжных розыгрыша из 18. Как говорится, без комментариев.

Было видно, что Элина очень нервничает, все-таки полуфинал Шлемов у нее был первым в карьере. В концовке партии, когда уже мало что давило, украинка провела парочку атакующих ударов, отыграв несколько сетболов. Также ошибалась и румынка, но с шестой попытки ей все же удалось забрать сет. Отметим, что Элина не сумела защитить ни одной подачи в первой партии, это звучало как приговор.

Второй сет проходил в другом ключе, но тенденция близости поражения сохранялась. В первых шести геймах теннисистки защитили свои подачи, при этом Элина не взяла ни одного очка на приеме, а свой последний гейм выиграла с трудом. Далее Халеп повысила передачу и сомнений в ее победе не возникало вообще. Самое обидное, что она переиграла Свитолину абсолютно по всем показателям. Даже у сетки, где на протяжении турнира Элина выглядела весьма неплохо, сегодня была деклассация.

Но не стоит обвинять только украинку, соперница играла на высоком уровне и кроме первых минут не позволяла усомнится в том, что она находится в своей лучшей форме. Для Халеп это будет уже пятый финал турниров Grand Slam (1 победа при 3 поражениях), Элина свой, надеемся, еще когда-то сыграет. А сегодня был не ее день, но жизнь продолжается. Поблагодарим Свитолину за очередной национальный рекорд, и верим в новые победы. Уимблдон вселил надежду, что текущий сезон можно завершить очень достойно, попав в восьмерку лучших теннисисток. Со следующей недели она улучшит свои позиции, будет седьмой в рейтинге WTA и десятой или одиннадцатой в чемпионской гонке.

Отметим, что это седьмое поражение Свитолиной в семи поединках на турнирах Grand Slam против теннисисток из топ-10.

В финале Халеп сразится против Серены Уильямс (№10 WTA) или Барборы Стрыцовой (№54 WTA).