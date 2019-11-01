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Свитолина продолжила победную серию на Итоговом турнире WTA

В третьем матче лучшая теннисистка Украины обыграла Софию Кенин из США

  • 01.11.2019 14:51
  • 4660 просмотров
  • 18 комментариев
Свитолина продолжила победную серию на Итоговом турнире WTA
© WTA. Элина Свитолина
Первая ракетка украины Элина Свитолина (№8 WTA) одержала очередную победу на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне. 
 
В матче третьего тура, который не имел турнирного значения, украинка обыграла вторую запасную Софию Кенин (№12 WTA), которая заменила травмированную Бьянку Андрееску.
 
Итоговый турнир WTA. Групповой раунд
Элина Свитолина (Украина) – София Кенин (США) – 7:5, 7:6(10)
 
Это была уже пятая встреча теннисисток в 2019 году, Элина добыла третью победу.
 
 

 

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    romeoboss50
      romeoboss50, 01.11.2019 15:10
    +2
    Дай бог что бы все это не сказалось на следующей игре Элины🐯
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    Попандопуло из Одессы
      Попандопуло из Одессы, 01.11.2019 15:09
    +1
    Stanislav Matusevych, 01.11.2019 14:55
    Ох, Еліно, де ж на тебе брати нерви! Добре, що таки вдалося впоратися у двох партіях. Сил віддано чимало, але на завтрашню Бенчіч повинні залишитися. Там - хто знає. Це ж жіночий теніс...
    Ох, Станислав ... Причём здесь нервы. Вы же за неё после КК не сильно теперь переживаете.) Или я ошибаюсь, и это не Вы писали?)
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    Viktor Savchuk
      Viktor Savchuk, 01.11.2019 15:07
    +4
    Молодець! Ця перемога була не легка, але Еліна її здобула і що радує що нарешті тай брейки почала вигравати, повірила всебе і що радує , що всі перемоги у двох сетах. Цей показник буде давити на суперника.
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    Sasha2266
    Sasha2266, 01.11.2019 15:05
    +2
    супер
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    Vik_77
      Vik_77, 01.11.2019 15:00
    -2
    Грали Кенін Світоліна,а перемогла в матчі Бенчіч)))
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    olegg1261
    online
      olegg1261, 01.11.2019 14:59
    +6
    Міс Світоліна дякую вам за спортивний характер,за яскравий видовищний теніс незалежно від рахунку на табло і від суперниці на протилежній половині корту.
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    nomad
      nomad, 01.11.2019 14:58
    -9
    Ну где там свистуны? Чего не поют о пользе неважных поражений?
    Москва, по ком звонят твои колокола?
    Москва, почём твои златые купола?
    Причинно-следственная связь, называется. А вот не поехала бы к Ленину, то ещё в первой бы игре продула, что конечно имхо
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    nordi
    nordi, 01.11.2019 14:57
    +2
    Молодчина!!!І щоб тут хейтери не мололи "затратила купу сил", "помилялась". Ві її ще до турніру викреслювали, потім по ходу турніру шансів не давали(а це ж наша гордість і співвітчизниця), а вона вже в фіналі!!! І хоч кухоль кумя її і не красить, але вона наша гордість в тенісі. І з її силою волі і зконцентрованістю в найвідповідальніші моменти я бажаю їй пермоги в турнірі і міцного здоровя! Заслужила!!!
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    Руслан Кириченко
      Руслан Кириченко, 01.11.2019 14:56
    +2
    Я так понял у Элины итоговые турниры это конёк! Пофиг турниры БШ. Главное итоговый турнир взять))
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    vital
    online
      vital, 01.11.2019 14:55
    +4
    Еля звісно що молодець. Двічі приємно що перемогла в 2-х сетах. Але ж після 2-х годин гри. Як же тобі Еля завтра грати і перемагати? Де взяти ті сили?
    Головне здоров'я Елі, щоб не травмувалася на Підсумковому і спокійно відпочила трохи перед наступним сезоном.
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 01.11.2019 14:55
    +5
    Елина так и не научилась играть активно на матчболах...Но, главное выиграла!!! Очень тяжелый и энергозатратный матч. Если бы проиграла май-брейк, это была бы настоящая жесть!!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 01.11.2019 14:55
    +6
    Ох, Еліно, де ж на тебе брати нерви! Добре, що таки вдалося впоратися у двох партіях. Сил віддано чимало, але на завтрашню Бенчіч повинні залишитися. Там - хто знає. Це ж жіночий теніс...
    Ссылка
    ramzes77777
      ramzes77777, 01.11.2019 14:55
    +6
    Умничка,с победой!
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    sergio32zz
      sergio32zz, 01.11.2019 14:55
    +2
    Эх, Эля -Элина... Смерти нашей от инфаркта хочешь... ))
    Ссылка
    Otec_Gorio
      Otec_Gorio, 01.11.2019 14:54
    +5
    Неперевершено.
    Ссылка
    Otec_Gorio
      Otec_Gorio, 01.11.2019 14:54
    +2
    Неперевершено.
    Ссылка
    Руслан Кириченко
      Руслан Кириченко, 01.11.2019 14:54
    +7
    Умничка. Теперь только восстановится перед завтрашнем полуфиналом!
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 01.11.2019 14:52
    +11
    Неслабо у Свитолиной под конец года тайбрейки прорезались!
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 01.11.2019 14:52
    +11
    Неслабо у Свитолиной под конец года тайбрейки прорезались!
    Ссылка
    Руслан Кириченко
      Руслан Кириченко, 01.11.2019 14:54
    +7
    Умничка. Теперь только восстановится перед завтрашнем полуфиналом!
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 01.11.2019 14:59
    +6
    Міс Світоліна дякую вам за спортивний характер,за яскравий видовищний теніс незалежно від рахунку на табло і від суперниці на протилежній половині корту.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 01.11.2019 14:55
    +6
    Ох, Еліно, де ж на тебе брати нерви! Добре, що таки вдалося впоратися у двох партіях. Сил віддано чимало, але на завтрашню Бенчіч повинні залишитися. Там - хто знає. Це ж жіночий теніс...
    Ссылка
    ramzes77777
      ramzes77777, 01.11.2019 14:55
    +6
    Умничка,с победой!
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 01.11.2019 14:55
    +5
    Елина так и не научилась играть активно на матчболах...Но, главное выиграла!!! Очень тяжелый и энергозатратный матч. Если бы проиграла май-брейк, это была бы настоящая жесть!!!
    Ссылка
    Otec_Gorio
      Otec_Gorio, 01.11.2019 14:54
    +5
    Неперевершено.
    Ссылка
    Viktor Savchuk
      Viktor Savchuk, 01.11.2019 15:07
    +4
    Молодець! Ця перемога була не легка, але Еліна її здобула і що радує що нарешті тай брейки почала вигравати, повірила всебе і що радує , що всі перемоги у двох сетах. Цей показник буде давити на суперника.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 01.11.2019 14:55
    +4
    Еля звісно що молодець. Двічі приємно що перемогла в 2-х сетах. Але ж після 2-х годин гри. Як же тобі Еля завтра грати і перемагати? Де взяти ті сили?
    Головне здоров'я Елі, щоб не травмувалася на Підсумковому і спокійно відпочила трохи перед наступним сезоном.
    Ссылка
    romeoboss50
      romeoboss50, 01.11.2019 15:10
    +2
    Дай бог что бы все это не сказалось на следующей игре Элины🐯
    Ссылка
    Sasha2266
    Sasha2266, 01.11.2019 15:05
    +2
    супер
    Ссылка
    nordi
    nordi, 01.11.2019 14:57
    +2
    Молодчина!!!І щоб тут хейтери не мололи "затратила купу сил", "помилялась". Ві її ще до турніру викреслювали, потім по ходу турніру шансів не давали(а це ж наша гордість і співвітчизниця), а вона вже в фіналі!!! І хоч кухоль кумя її і не красить, але вона наша гордість в тенісі. І з її силою волі і зконцентрованістю в найвідповідальніші моменти я бажаю їй пермоги в турнірі і міцного здоровя! Заслужила!!!
    Ссылка
    Руслан Кириченко
      Руслан Кириченко, 01.11.2019 14:56
    +2
    Я так понял у Элины итоговые турниры это конёк! Пофиг турниры БШ. Главное итоговый турнир взять))
    Ссылка
    sergio32zz
      sergio32zz, 01.11.2019 14:55
    +2
    Эх, Эля -Элина... Смерти нашей от инфаркта хочешь... ))
    Ссылка
    Otec_Gorio
      Otec_Gorio, 01.11.2019 14:54
    +2
    Неперевершено.
    Ссылка
    Попандопуло из Одессы
      Попандопуло из Одессы, 01.11.2019 15:09
    +1
    Stanislav Matusevych, 01.11.2019 14:55
    Ох, Еліно, де ж на тебе брати нерви! Добре, що таки вдалося впоратися у двох партіях. Сил віддано чимало, але на завтрашню Бенчіч повинні залишитися. Там - хто знає. Це ж жіночий теніс...
    Ох, Станислав ... Причём здесь нервы. Вы же за неё после КК не сильно теперь переживаете.) Или я ошибаюсь, и это не Вы писали?)
    Ссылка
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