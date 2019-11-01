Свитолина продолжила победную серию на Итоговом турнире WTA

Первая ракетка украины Элина Свитолина (№8 WTA) одержала очередную победу на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне.
В матче третьего тура, который не имел турнирного значения, украинка обыграла вторую запасную Софию Кенин (№12 WTA), которая заменила травмированную Бьянку Андрееску.
Итоговый турнир WTA. Групповой раунд
Элина Свитолина (Украина) – София Кенин (США) – 7:5, 7:6(10)
Это была уже пятая встреча теннисисток в 2019 году, Элина добыла третью победу.
Напомним, ранее Свитолина досрочно вышла в полуфинал с первого места, где сыграет в субботу против Белинды Бенчич из Швейцарии.
Источник — Sport.ua
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Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои златые купола?
Причинно-следственная связь, называется. А вот не поехала бы к Ленину, то ещё в первой бы игре продула, что конечно имхо
Головне здоров'я Елі, щоб не травмувалася на Підсумковому і спокійно відпочила трохи перед наступним сезоном.
Головне здоров'я Елі, щоб не травмувалася на Підсумковому і спокійно відпочила трохи перед наступним сезоном.
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