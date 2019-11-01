Свитолина продолжила победную серию на Итоговом турнире WTA

15:14 — Vick Reznor

думаю, что университет стыдится такого выпускника, который получил красный диплом, но журналистом...

15:11 — movkli

этот три уже - вот и 9 , а не 8 или 7 )))

15:11 — SEMIRAMID

Чучело! У меня в заднице больше ума, чем у тебя в голове! И ещё, дура, к твоему сведению: в 1990 ...