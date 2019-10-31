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Андрееску снялась с матча против Свитолиной

Канадку заменит София Кенин из США

  • 31.10.2019 15:05
  • 6293 просмотра
  • 22 комментария
Андрееску снялась с матча против Свитолиной
© Jimmie48 Photography. Бьянка Андрееску
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску приняла решение сняться с последнего матча группового этапа Итогового турнира WTA против Элина Свитолиной.
 
«В четверг мне сделали МРТ, чтобы проверить колено после вчерашнего матча. К сожалению, результаты показывают, что мне нужно сняться», – сообщила Андрееску.
 
Отметим, что после второго матча Андрееску потеряла даже теоретические шансы на выход в полуфинал, а Свитолина досрочно заняла первое место в группе.
 
В матче с украинкой Андрееску заменит вторая запасная София Кенин из США. Напомним, первая запасная Кики Бертенс ранее вступила в борьбу вместо Наоми Осаки, которая снялась еще после первого поединка.
 
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Источник — WTA Insider

(21 голос)

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Комментарии
    Kanarejka
      Kanarejka, 31.10.2019 16:11
    +1
    Пам'ятаєте статтю перед початком турніру з шансами учасниць на "трон"? А пам'ятаєте місця Бенчіч та Елі там? Перші..... з кінця! Ми ще тоді жартували, що на зло букам Еліна та Белінда зустрінуться у фіналі. Ну-ну... майже
    Ссылка
    Elis
      Elis, 31.10.2019 16:03
    +1
    Одним словом, Геловін
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 31.10.2019 15:59
    0
    Elis, 31.10.2019 15:42
    Враження, що дивлюсь не тенісний турнір, а "Останній герой". Як гра на виживання. Не хто виграє, а хто до кінця не зніметься
    Я б не став лаяти ні Кікі (вона ж точно на цей турнір не розраховувала) нікого. Вони ж не такі вже вільні люди. Організатори, спонсори, ВТА... І ти хоч на одній нозі, а виходь, бо сплачено. От повинно в круговому раунді бути 12 матчів - "вынь да положь" або "народ вимагає продовження бенкету". І з’являються непотрібні матчі на кшталт Світоліна - Кенін.
    Щодо призових, то гладіаторів теж непогано годували.
    Ссылка
    Попандопуло из Одессы
      Попандопуло из Одессы, 31.10.2019 15:56
    +4
    Я не думаю, что Элина будет играть в режиме тренировки с повышенной ответственностью. Как-то не похоже на неё. Скорее всего, к игре отнесётся серьёзно. И там дело не только в очках и призовых. У меня уже давно сложилось ощущение, что для неё лучше держать себя в тонусе, чем отдыхать при первой же возможности. Втягивается она потом тяжеловатенько.)
    Ссылка
    Андрій Некрасов
      Андрій Некрасов, 31.10.2019 15:54
    0
    Sashamar, 31.10.2019 15:40
    Ой, я Вас благаю. Вийде, помахає ракеткою в тренувальному режимі. Навіть з двома баранками можна програти. А то й взагалі зіграє сет і відкланяється.
    305к зелени + 125 турнирных очков... есть из-за чего играть
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 31.10.2019 15:52
    +1
    Sashamar, 31.10.2019 15:40
    Ой, я Вас благаю. Вийде, помахає ракеткою в тренувальному режимі. Навіть з двома баранками можна програти. А то й взагалі зіграє сет і відкланяється.
    По останньому реченню - зняття по ходу матчу.
    Ну як би Еля ніколи не знімається, навіть якщо грає з травмою. Тим більше знятися і вийти на як ні в чому не бувало півфінал через 1 добу - це на грані фантастики
    Ссылка
    nomad
      nomad, 31.10.2019 15:49
    +1
    У всех ноги. На пенсии старые клячи всё бабло будут на лечение тратить...
    Ссылка
    Elis
      Elis, 31.10.2019 15:42
    +8
    Враження, що дивлюсь не тенісний турнір, а "Останній герой". Як гра на виживання. Не хто виграє, а хто до кінця не зніметься
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 31.10.2019 15:41
    +4
    Прямо как 10 негретят, кто-то зачищает конкуренток😁
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 31.10.2019 15:40
    -1
    vital, 31.10.2019 15:31
    На жаль, для Елі все буде по найскладнішому сценарію: в 3-му турі вмотивована 300 тис. преміальних Кенін, а в півфіналі з потенційних суперниц на Б буде гірший варіант у вигляді свіженької Белінди.
    Ой, я Вас благаю. Вийде, помахає ракеткою в тренувальному режимі. Навіть з двома баранками можна програти. А то й взагалі зіграє сет і відкланяється.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 31.10.2019 15:37
    0
    vital, 31.10.2019 15:31
    На жаль, для Елі все буде по найскладнішому сценарію: в 3-му турі вмотивована 300 тис. преміальних Кенін, а в півфіналі з потенційних суперниц на Б буде гірший варіант у вигляді свіженької Белінди.
    Бенчич как раз проще. Она не боец. Бертенс опытная, терпит. А эта сразу сдастся, если в ауты полетят удары
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 31.10.2019 15:36
    +3
    30% участниц снялись по ходу турнира. Такого ещё не было.
    Ссылка
    Sauron
      Sauron, 31.10.2019 15:32
    +3
    ihor7003, 31.10.2019 15:26
    Бабосики
    плюс очки в рейтинг
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 31.10.2019 15:31
    +7
    На жаль, для Елі все буде по найскладнішому сценарію: в 3-му турі вмотивована 300 тис. преміальних Кенін, а в півфіналі з потенційних суперниц на Б буде гірший варіант у вигляді свіженької Белінди.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 31.10.2019 15:30
    +7
    adidas77, 31.10.2019 15:21
    Согласен, этот матч для Свитолиной вообще не нужен. Но у меня вопрос, а для чего этот матч для Кенин? Это ещё больший вопрос... ;)
    Что значит не нужен? А очки, деньги?
    А трансляции на ТВ, деньги за рекламу?
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 31.10.2019 15:28
    -2
    ihor7003, 31.10.2019 15:26
    Бабосики
    Как по мне это слабый аргумент. Чай не самые бедные теннисистки будут в этом матче.
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 31.10.2019 15:26
    +7
    adidas77, 31.10.2019 15:21
    Согласен, этот матч для Свитолиной вообще не нужен. Но у меня вопрос, а для чего этот матч для Кенин? Это ещё больший вопрос... ;)
    Бабосики
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 31.10.2019 15:21
    0
    Согласен, этот матч для Свитолиной вообще не нужен. Но у меня вопрос, а для чего этот матч для Кенин? Это ещё больший вопрос... ;)
    Ссылка
    Mister_Gamer
      Mister_Gamer , 31.10.2019 15:21
    +7
    Barsa2019, 31.10.2019 15:09
    Вообще никому не нужный матч с Кенин
    Нужный, за победу в каждом матче деньги + очки дают)
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 31.10.2019 15:11
    +5
    Barsa2019, 31.10.2019 15:09
    Вообще никому не нужный матч с Кенин
    согласен. Места распределены, только чтоб отбить кассу организаторам.
    Ссылка
    Dima Steblina
      Dima Steblina, 31.10.2019 15:10
    +12
    Кому ненужный,а кому 300к зелёными)
    Ссылка
    Elis
      Elis, 31.10.2019 15:42
    +8
    Враження, що дивлюсь не тенісний турнір, а "Останній герой". Як гра на виживання. Не хто виграє, а хто до кінця не зніметься
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 31.10.2019 15:31
    +7
    На жаль, для Елі все буде по найскладнішому сценарію: в 3-му турі вмотивована 300 тис. преміальних Кенін, а в півфіналі з потенційних суперниц на Б буде гірший варіант у вигляді свіженької Белінди.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 31.10.2019 15:30
    +7
    adidas77, 31.10.2019 15:21
    Согласен, этот матч для Свитолиной вообще не нужен. Но у меня вопрос, а для чего этот матч для Кенин? Это ещё больший вопрос... ;)
    Что значит не нужен? А очки, деньги?
    А трансляции на ТВ, деньги за рекламу?
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 31.10.2019 15:26
    +7
    adidas77, 31.10.2019 15:21
    Согласен, этот матч для Свитолиной вообще не нужен. Но у меня вопрос, а для чего этот матч для Кенин? Это ещё больший вопрос... ;)
    Бабосики
    Ссылка
    Mister_Gamer
    online
      Mister_Gamer , 31.10.2019 15:21
    +7
    Barsa2019, 31.10.2019 15:09
    Вообще никому не нужный матч с Кенин
    Нужный, за победу в каждом матче деньги + очки дают)
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 31.10.2019 15:11
    +5
    Barsa2019, 31.10.2019 15:09
    Вообще никому не нужный матч с Кенин
    согласен. Места распределены, только чтоб отбить кассу организаторам.
    Ссылка
    Попандопуло из Одессы
      Попандопуло из Одессы, 31.10.2019 15:56
    +4
    Я не думаю, что Элина будет играть в режиме тренировки с повышенной ответственностью. Как-то не похоже на неё. Скорее всего, к игре отнесётся серьёзно. И там дело не только в очках и призовых. У меня уже давно сложилось ощущение, что для неё лучше держать себя в тонусе, чем отдыхать при первой же возможности. Втягивается она потом тяжеловатенько.)
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 31.10.2019 15:41
    +4
    Прямо как 10 негретят, кто-то зачищает конкуренток😁
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 31.10.2019 15:36
    +3
    30% участниц снялись по ходу турнира. Такого ещё не было.
    Ссылка
    Sauron
      Sauron, 31.10.2019 15:32
    +3
    ihor7003, 31.10.2019 15:26
    Бабосики
    плюс очки в рейтинг
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 31.10.2019 16:11
    +1
    Пам'ятаєте статтю перед початком турніру з шансами учасниць на "трон"? А пам'ятаєте місця Бенчіч та Елі там? Перші..... з кінця! Ми ще тоді жартували, що на зло букам Еліна та Белінда зустрінуться у фіналі. Ну-ну... майже
    Ссылка
    Elis
      Elis, 31.10.2019 16:03
    +1
    Одним словом, Геловін
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 31.10.2019 15:52
    +1
    Sashamar, 31.10.2019 15:40
    Ой, я Вас благаю. Вийде, помахає ракеткою в тренувальному режимі. Навіть з двома баранками можна програти. А то й взагалі зіграє сет і відкланяється.
    По останньому реченню - зняття по ходу матчу.
    Ну як би Еля ніколи не знімається, навіть якщо грає з травмою. Тим більше знятися і вийти на як ні в чому не бувало півфінал через 1 добу - це на грані фантастики
    Ссылка
    nomad
      nomad, 31.10.2019 15:49
    +1
    У всех ноги. На пенсии старые клячи всё бабло будут на лечение тратить...
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 31.10.2019 15:59
    0
    Elis, 31.10.2019 15:42
    Враження, що дивлюсь не тенісний турнір, а "Останній герой". Як гра на виживання. Не хто виграє, а хто до кінця не зніметься
    Я б не став лаяти ні Кікі (вона ж точно на цей турнір не розраховувала) нікого. Вони ж не такі вже вільні люди. Організатори, спонсори, ВТА... І ти хоч на одній нозі, а виходь, бо сплачено. От повинно в круговому раунді бути 12 матчів - "вынь да положь" або "народ вимагає продовження бенкету". І з’являються непотрібні матчі на кшталт Світоліна - Кенін.
    Щодо призових, то гладіаторів теж непогано годували.
    Ссылка
    Андрій Некрасов
      Андрій Некрасов, 31.10.2019 15:54
    0
    Sashamar, 31.10.2019 15:40
    Ой, я Вас благаю. Вийде, помахає ракеткою в тренувальному режимі. Навіть з двома баранками можна програти. А то й взагалі зіграє сет і відкланяється.
    305к зелени + 125 турнирных очков... есть из-за чего играть
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 31.10.2019 15:37
    0
    vital, 31.10.2019 15:31
    На жаль, для Елі все буде по найскладнішому сценарію: в 3-му турі вмотивована 300 тис. преміальних Кенін, а в півфіналі з потенційних суперниц на Б буде гірший варіант у вигляді свіженької Белінди.
    Бенчич как раз проще. Она не боец. Бертенс опытная, терпит. А эта сразу сдастся, если в ауты полетят удары
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 31.10.2019 15:21
    0
    Согласен, этот матч для Свитолиной вообще не нужен. Но у меня вопрос, а для чего этот матч для Кенин? Это ещё больший вопрос... ;)
    Ссылка
    Barsa2019
    Barsa2019, 31.10.2019 15:09
    0
    Вообще никому не нужный матч с Кенин
    Ссылка
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