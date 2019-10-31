Андрееску снялась с матча против Свитолиной

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску приняла решение сняться с последнего матча группового этапа Итогового турнира WTA против Элина Свитолиной.
«В четверг мне сделали МРТ, чтобы проверить колено после вчерашнего матча. К сожалению, результаты показывают, что мне нужно сняться», – сообщила Андрееску.
Отметим, что после второго матча Андрееску потеряла даже теоретические шансы на выход в полуфинал, а Свитолина досрочно заняла первое место в группе.
В матче с украинкой Андрееску заменит вторая запасная София Кенин из США. Напомним, первая запасная Кики Бертенс ранее вступила в борьбу вместо Наоми Осаки, которая снялась еще после первого поединка.
Источник — WTA Insider
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Щодо призових, то гладіаторів теж непогано годували.
Ну як би Еля ніколи не знімається, навіть якщо грає з травмою. Тим більше знятися і вийти на як ні в чому не бувало півфінал через 1 добу - це на грані фантастики
А трансляции на ТВ, деньги за рекламу?
А трансляции на ТВ, деньги за рекламу?
Ну як би Еля ніколи не знімається, навіть якщо грає з травмою. Тим більше знятися і вийти на як ні в чому не бувало півфінал через 1 добу - це на грані фантастики
Щодо призових, то гладіаторів теж непогано годували.
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