Войти или Зарегистрироваться

Итоговый турнир. Свитолина обеспечила себе первое место в группе

Каролина Плишкова обыграла Бьянку Андрееску

  • 30.10.2019 15:47
  • 2078 просмотров
  • 11 комментариев
Итоговый турнир. Свитолина обеспечила себе первое место в группе
© WTA. Элина Свитолина

Сегодня во втором матче второго тура Фиолетовой группы Итогового турнира WTA Каролина Плишкова обыграла Бьянку Андрееску. Канадка проиграла первый сет 3:6 и снялась с матча из-за травмы.

Этот результат позволил Элине Свитолиной, которая ранее обыграла Симону Халеп, досрочно обеспечить себе первое место в группе.

Андрееску потеряла шансы на выход в полуфинал. Второе место в третьем туре в очном противостоянии разыграют Халеп и Плишкова.

Кто станет соперницей Свитолиной по полуфиналу, пока не известно – ситуация в Красной группе очень запутанная.

Выйдет ли Андрееску на матч третьего тура против Свитолиной, пока не известно. В случае отказа канадки ее заменит вторая запасная София Кенин.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Андрій Федейко
      Андрій Федейко, 30.10.2019 16:11
    0
    SEMIRAMID, 30.10.2019 16:04
    Есть некоторое сходство с прошлогодним турниром WTA у женщин:
    1) и на прошлом и на этом турнире Осака покидает турнир досрочно из-за травмы!
    2) и на прошлом и на этом турнире голландка Кики Бартенс подсаживается на ступеньку уезжающего поезда: в прошлом году из-за первой ракетки Халеп, в этом году - из-за Осаки, получившей травму;
    3) в прошлом году Свитолина в группе победила вторую ракетку Возняцки, в этом году в групе победила вторую ракетку Плишкову;
    4) в прошлом году в группе победила Плишкову и в этом году в группе победила Плишкову
    5)в прошлом году Свитолина вышла из первого места из группы и в этом году Элина вышла из первого места из группы.
    Тепер ще чекаємо півфіналу з Бертенс і перемоги у фіналі...над Барті!!
    Ссылка
    Sauron
      Sauron, 30.10.2019 16:11
    0
    Alexander Andrushko, 30.10.2019 16:00
    Она защищает прошлогодние очки за победу, может только потерять.
    1500 очков за ту победу с нее сняты перед турниром, потому ничего она не защищает.
    Итоговый турнир - сам по себе большое событие и на нем ты не думаешь о защите прошлогодних очков.
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 30.10.2019 16:10
    +1
    Alexander Andrushko, 30.10.2019 16:00
    Она защищает прошлогодние очки за победу, может только потерять.
    Их уже отминусовали, поэтому Эля 8я. Сейчас тольно набирает!
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 30.10.2019 16:09
    0
    vital, 30.10.2019 15:54
    Все дуже добре для Еліни: і гра, і перше місце, і звісно різаний. Але не ложки дьогтю у вигляді потенційної Кенін у 3-му турі. Софія за, здається, 300 тисяч призових із "стрінгів вискочить" і може виснажити Елю.
    Щодо півфіналу, то Елі немає кого там боятися з сусідньої групи.
    Розуміючи це, може Еліна не буде аж занадто сильно напружуватись у грі з нею. Все-таки майбутній матч за вихід у фінал перекриє втрачені з Кеніною очки та гроші
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 30.10.2019 16:08
    0
    Третью игру нужно сыграть в свое удовольствие и не напрягаться, а спокойно готовиться к полуфиналу( не хочеться чтоб это была Квитова)
    Ссылка
    vital
      vital, 30.10.2019 16:07
    +1
    User, 30.10.2019 16:00
    І Вам заперечу.
    На оффсайті WTA сказано, що з сьогоднішніми результатами Андрееску вибуває з півфінальної кваліфікації, а Плішкова та Халеп будуть грати за місце в півфіналі.
    Андрееску все ж може зіграти свій заключний груповий матч проти Еліни Світоліної, якщо вона захоче.
    Тобто зробимо висновок: Кенін, грати не буде!
    Бьянка хіба дурна була б вийти проти Еліни на 2 повних сети. Наша Еля здорових до травм вимучує. Хіба вийти щоб знятися по ходу, як із Плішковою, і заробити ще 125 очок у рейтинг за поразку.
    Ссылка
    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 30.10.2019 16:04
    +1
    Есть некоторое сходство с прошлогодним турниром WTA у женщин:
    1) и на прошлом и на этом турнире Осака покидает турнир досрочно из-за травмы!
    2) и на прошлом и на этом турнире голландка Кики Бартенс подсаживается на ступеньку уезжающего поезда: в прошлом году из-за первой ракетки Халеп, в этом году - из-за Осаки, получившей травму;
    3) в прошлом году Свитолина в группе победила вторую ракетку Возняцки, в этом году в групе победила вторую ракетку Плишкову;
    4) в прошлом году в группе победила Плишкову и в этом году в группе победила Плишкову
    5)в прошлом году Свитолина вышла из первого места из группы и в этом году Элина вышла из первого места из группы.
    Ссылка
    Alexander Andrushko
    online
      Alexander Andrushko, 30.10.2019 16:00
    -1
    Maxim_kravets, 30.10.2019 15:52
    Отличная новость, теперь Элине попроще будет третий матч выиграть и заработать ещё приличное количество очков. Как
    Она защищает прошлогодние очки за победу, может только потерять.
    Ссылка
    User
      User, 30.10.2019 16:00
    0
    vital, 30.10.2019 15:54
    Все дуже добре для Еліни: і гра, і перше місце, і звісно різаний. Але не ложки дьогтю у вигляді потенційної Кенін у 3-му турі. Софія за, здається, 300 тисяч призових із "стрінгів вискочить" і може виснажити Елю.
    Щодо півфіналу, то Елі немає кого там боятися з сусідньої групи.
    І Вам заперечу.
    На оффсайті WTA сказано, що з сьогоднішніми результатами Андрееску вибуває з півфінальної кваліфікації, а Плішкова та Халеп будуть грати за місце в півфіналі.
    Андрееску все ж може зіграти свій заключний груповий матч проти Еліни Світоліної, якщо вона захоче.
    Тобто зробимо висновок: Кенін, грати не буде!
    Ссылка
    vital
      vital, 30.10.2019 15:54
    +2
    Все дуже добре для Еліни: і гра, і перше місце, і звісно різаний. Але не ложки дьогтю у вигляді потенційної Кенін у 3-му турі. Софія за, здається, 300 тисяч призових із "стрінгів вискочить" і може виснажити Елю.
    Щодо півфіналу, то Елі немає кого там боятися з сусідньої групи.
    Ссылка
    Maxim_kravets
      Maxim_kravets, 30.10.2019 15:52
    +1
    Отличная новость, теперь Элине попроще будет третий матч выиграть и заработать ещё приличное количество очков. Как
    Ссылка
    vital
      vital, 30.10.2019 15:54
    +2
    Все дуже добре для Еліни: і гра, і перше місце, і звісно різаний. Але не ложки дьогтю у вигляді потенційної Кенін у 3-му турі. Софія за, здається, 300 тисяч призових із "стрінгів вискочить" і може виснажити Елю.
    Щодо півфіналу, то Елі немає кого там боятися з сусідньої групи.
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 30.10.2019 16:10
    +1
    Alexander Andrushko, 30.10.2019 16:00
    Она защищает прошлогодние очки за победу, может только потерять.
    Их уже отминусовали, поэтому Эля 8я. Сейчас тольно набирает!
    Ссылка
    vital
      vital, 30.10.2019 16:07
    +1
    User, 30.10.2019 16:00
    І Вам заперечу.
    На оффсайті WTA сказано, що з сьогоднішніми результатами Андрееску вибуває з півфінальної кваліфікації, а Плішкова та Халеп будуть грати за місце в півфіналі.
    Андрееску все ж може зіграти свій заключний груповий матч проти Еліни Світоліної, якщо вона захоче.
    Тобто зробимо висновок: Кенін, грати не буде!
    Бьянка хіба дурна була б вийти проти Еліни на 2 повних сети. Наша Еля здорових до травм вимучує. Хіба вийти щоб знятися по ходу, як із Плішковою, і заробити ще 125 очок у рейтинг за поразку.
    Ссылка
    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 30.10.2019 16:04
    +1
    Есть некоторое сходство с прошлогодним турниром WTA у женщин:
    1) и на прошлом и на этом турнире Осака покидает турнир досрочно из-за травмы!
    2) и на прошлом и на этом турнире голландка Кики Бартенс подсаживается на ступеньку уезжающего поезда: в прошлом году из-за первой ракетки Халеп, в этом году - из-за Осаки, получившей травму;
    3) в прошлом году Свитолина в группе победила вторую ракетку Возняцки, в этом году в групе победила вторую ракетку Плишкову;
    4) в прошлом году в группе победила Плишкову и в этом году в группе победила Плишкову
    5)в прошлом году Свитолина вышла из первого места из группы и в этом году Элина вышла из первого места из группы.
    Ссылка
    Maxim_kravets
      Maxim_kravets, 30.10.2019 15:52
    +1
    Отличная новость, теперь Элине попроще будет третий матч выиграть и заработать ещё приличное количество очков. Как
    Ссылка
    Андрій Федейко
      Андрій Федейко, 30.10.2019 16:11
    0
    SEMIRAMID, 30.10.2019 16:04
    Есть некоторое сходство с прошлогодним турниром WTA у женщин:
    1) и на прошлом и на этом турнире Осака покидает турнир досрочно из-за травмы!
    2) и на прошлом и на этом турнире голландка Кики Бартенс подсаживается на ступеньку уезжающего поезда: в прошлом году из-за первой ракетки Халеп, в этом году - из-за Осаки, получившей травму;
    3) в прошлом году Свитолина в группе победила вторую ракетку Возняцки, в этом году в групе победила вторую ракетку Плишкову;
    4) в прошлом году в группе победила Плишкову и в этом году в группе победила Плишкову
    5)в прошлом году Свитолина вышла из первого места из группы и в этом году Элина вышла из первого места из группы.
    Тепер ще чекаємо півфіналу з Бертенс і перемоги у фіналі...над Барті!!
    Ссылка
    Sauron
      Sauron, 30.10.2019 16:11
    0
    Alexander Andrushko, 30.10.2019 16:00
    Она защищает прошлогодние очки за победу, может только потерять.
    1500 очков за ту победу с нее сняты перед турниром, потому ничего она не защищает.
    Итоговый турнир - сам по себе большое событие и на нем ты не думаешь о защите прошлогодних очков.
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 30.10.2019 16:09
    0
    vital, 30.10.2019 15:54
    Все дуже добре для Еліни: і гра, і перше місце, і звісно різаний. Але не ложки дьогтю у вигляді потенційної Кенін у 3-му турі. Софія за, здається, 300 тисяч призових із "стрінгів вискочить" і може виснажити Елю.
    Щодо півфіналу, то Елі немає кого там боятися з сусідньої групи.
    Розуміючи це, може Еліна не буде аж занадто сильно напружуватись у грі з нею. Все-таки майбутній матч за вихід у фінал перекриє втрачені з Кеніною очки та гроші
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 30.10.2019 16:08
    0
    Третью игру нужно сыграть в свое удовольствие и не напрягаться, а спокойно готовиться к полуфиналу( не хочеться чтоб это была Квитова)
    Ссылка
    User
    online
      User, 30.10.2019 16:00
    0
    vital, 30.10.2019 15:54
    Все дуже добре для Еліни: і гра, і перше місце, і звісно різаний. Але не ложки дьогтю у вигляді потенційної Кенін у 3-му турі. Софія за, здається, 300 тисяч призових із "стрінгів вискочить" і може виснажити Елю.
    Щодо півфіналу, то Елі немає кого там боятися з сусідньої групи.
    І Вам заперечу.
    На оффсайті WTA сказано, що з сьогоднішніми результатами Андрееску вибуває з півфінальної кваліфікації, а Плішкова та Халеп будуть грати за місце в півфіналі.
    Андрееску все ж може зіграти свій заключний груповий матч проти Еліни Світоліної, якщо вона захоче.
    Тобто зробимо висновок: Кенін, грати не буде!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности