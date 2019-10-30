Итоговый турнир. Свитолина обеспечила себе первое место в группе

Сегодня во втором матче второго тура Фиолетовой группы Итогового турнира WTA Каролина Плишкова обыграла Бьянку Андрееску. Канадка проиграла первый сет 3:6 и снялась с матча из-за травмы.
Этот результат позволил Элине Свитолиной, которая ранее обыграла Симону Халеп, досрочно обеспечить себе первое место в группе.
Андрееску потеряла шансы на выход в полуфинал. Второе место в третьем туре в очном противостоянии разыграют Халеп и Плишкова.
Кто станет соперницей Свитолиной по полуфиналу, пока не известно – ситуация в Красной группе очень запутанная.
Выйдет ли Андрееску на матч третьего тура против Свитолиной, пока не известно. В случае отказа канадки ее заменит вторая запасная София Кенин.
Источник — Sport.ua
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1) и на прошлом и на этом турнире Осака покидает турнир досрочно из-за травмы!
2) и на прошлом и на этом турнире голландка Кики Бартенс подсаживается на ступеньку уезжающего поезда: в прошлом году из-за первой ракетки Халеп, в этом году - из-за Осаки, получившей травму;
3) в прошлом году Свитолина в группе победила вторую ракетку Возняцки, в этом году в групе победила вторую ракетку Плишкову;
4) в прошлом году в группе победила Плишкову и в этом году в группе победила Плишкову
5)в прошлом году Свитолина вышла из первого места из группы и в этом году Элина вышла из первого места из группы.
Итоговый турнир - сам по себе большое событие и на нем ты не думаешь о защите прошлогодних очков.
Щодо півфіналу, то Елі немає кого там боятися з сусідньої групи.
На оффсайті WTA сказано, що з сьогоднішніми результатами Андрееску вибуває з півфінальної кваліфікації, а Плішкова та Халеп будуть грати за місце в півфіналі.
Андрееску все ж може зіграти свій заключний груповий матч проти Еліни Світоліної, якщо вона захоче.
Тобто зробимо висновок: Кенін, грати не буде!
1) и на прошлом и на этом турнире Осака покидает турнир досрочно из-за травмы!
2) и на прошлом и на этом турнире голландка Кики Бартенс подсаживается на ступеньку уезжающего поезда: в прошлом году из-за первой ракетки Халеп, в этом году - из-за Осаки, получившей травму;
3) в прошлом году Свитолина в группе победила вторую ракетку Возняцки, в этом году в групе победила вторую ракетку Плишкову;
4) в прошлом году в группе победила Плишкову и в этом году в группе победила Плишкову
5)в прошлом году Свитолина вышла из первого места из группы и в этом году Элина вышла из первого места из группы.
Щодо півфіналу, то Елі немає кого там боятися з сусідньої групи.
На оффсайті WTA сказано, що з сьогоднішніми результатами Андрееску вибуває з півфінальної кваліфікації, а Плішкова та Халеп будуть грати за місце в півфіналі.
Андрееску все ж може зіграти свій заключний груповий матч проти Еліни Світоліної, якщо вона захоче.
Тобто зробимо висновок: Кенін, грати не буде!
Щодо півфіналу, то Елі немає кого там боятися з сусідньої групи.
Щодо півфіналу, то Елі немає кого там боятися з сусідньої групи.
На оффсайті WTA сказано, що з сьогоднішніми результатами Андрееску вибуває з півфінальної кваліфікації, а Плішкова та Халеп будуть грати за місце в півфіналі.
Андрееску все ж може зіграти свій заключний груповий матч проти Еліни Світоліної, якщо вона захоче.
Тобто зробимо висновок: Кенін, грати не буде!
1) и на прошлом и на этом турнире Осака покидает турнир досрочно из-за травмы!
2) и на прошлом и на этом турнире голландка Кики Бартенс подсаживается на ступеньку уезжающего поезда: в прошлом году из-за первой ракетки Халеп, в этом году - из-за Осаки, получившей травму;
3) в прошлом году Свитолина в группе победила вторую ракетку Возняцки, в этом году в групе победила вторую ракетку Плишкову;
4) в прошлом году в группе победила Плишкову и в этом году в группе победила Плишкову
5)в прошлом году Свитолина вышла из первого места из группы и в этом году Элина вышла из первого места из группы.
1) и на прошлом и на этом турнире Осака покидает турнир досрочно из-за травмы!
2) и на прошлом и на этом турнире голландка Кики Бартенс подсаживается на ступеньку уезжающего поезда: в прошлом году из-за первой ракетки Халеп, в этом году - из-за Осаки, получившей травму;
3) в прошлом году Свитолина в группе победила вторую ракетку Возняцки, в этом году в групе победила вторую ракетку Плишкову;
4) в прошлом году в группе победила Плишкову и в этом году в группе победила Плишкову
5)в прошлом году Свитолина вышла из первого места из группы и в этом году Элина вышла из первого места из группы.
Итоговый турнир - сам по себе большое событие и на нем ты не думаешь о защите прошлогодних очков.
Щодо півфіналу, то Елі немає кого там боятися з сусідньої групи.
Щодо півфіналу, то Елі немає кого там боятися з сусідньої групи.
На оффсайті WTA сказано, що з сьогоднішніми результатами Андрееску вибуває з півфінальної кваліфікації, а Плішкова та Халеп будуть грати за місце в півфіналі.
Андрееску все ж може зіграти свій заключний груповий матч проти Еліни Світоліної, якщо вона захоче.
Тобто зробимо висновок: Кенін, грати не буде!
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