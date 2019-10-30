Итоговый турнир. Свитолина обеспечила себе первое место в группе

Сегодня во втором матче второго тура Фиолетовой группы Итогового турнира WTA Каролина Плишкова обыграла Бьянку Андрееску. Канадка проиграла первый сет 3:6 и снялась с матча из-за травмы.

Этот результат позволил Элине Свитолиной, которая ранее обыграла Симону Халеп, досрочно обеспечить себе первое место в группе.

Андрееску потеряла шансы на выход в полуфинал. Второе место в третьем туре в очном противостоянии разыграют Халеп и Плишкова.

Кто станет соперницей Свитолиной по полуфиналу, пока не известно – ситуация в Красной группе очень запутанная.

Выйдет ли Андрееску на матч третьего тура против Свитолиной, пока не известно. В случае отказа канадки ее заменит вторая запасная София Кенин.