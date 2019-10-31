Стала известна соперница Свитолиной по полуфиналу Итогового турнира

Определилась соперница украинки Элины Свитолиной по полуфиналу Итогового турнира WTA. Вторую путевку в полуфинал от красной группы (победителем которой стала австралийка Эшли Барти) разыгрывали Кики Бертенс из Нидерландов и Белинда Бенчич из Швейцарии.
Победителем матча во второе место группы стала Белинда Бенчич. Она вела в счете 7:5, 1:0, когда ее соперница отказалась от продолжения борьбы в матче.
WTA. Итоговый турнир. Турнирное положение
Таким образом, в полуфиналах встретятся:
- Элина Свитолина (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария)
- Эшли Барти (Австралия) – победитель пары Симона Халеп (Румыния) – Каролина Плишкова (Чехия)
Источник — Sport.ua
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"Матч с Бенчич получился очень сложным для Элины и наверное можно сказать что поражение вышло несколько неожиданным. Да все знают, что Белинда очень талантливая теннисистка, и много чего навыигрывала по юниорам. Но все же ей всего 17 лет и ее путь во взрослом туре только начинается. Каких то побед с приставкой супер за Бенчич пока что замечено не было, были победы над крепкими теннисистками, но все же… В свою очередь Элина Свитолина уже плотно вошла в топ-40 и приблизилась к посеву на Ролан Гаррос, провела два отличных Премьера в Индиан-Уэллс и Майами."
Барті, як на мене непереможною не виглядає, Бенчіч обіграла лише в трьох сетах, Кікі програла, а Квітова взагалі турнір провалює.
"Матч с Бенчич получился очень сложным для Элины и наверное можно сказать что поражение вышло несколько неожиданным. Да все знают, что Белинда очень талантливая теннисистка, и много чего навыигрывала по юниорам. Но все же ей всего 17 лет и ее путь во взрослом туре только начинается. Каких то побед с приставкой супер за Бенчич пока что замечено не было, были победы над крепкими теннисистками, но все же… В свою очередь Элина Свитолина уже плотно вошла в топ-40 и приблизилась к посеву на Ролан Гаррос, провела два отличных Премьера в Индиан-Уэллс и Майами."
Барті, як на мене непереможною не виглядає, Бенчіч обіграла лише в трьох сетах, Кікі програла, а Квітова взагалі турнір провалює.
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