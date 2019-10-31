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Стала известна соперница Свитолиной по полуфиналу Итогового турнира

Последнюю путевку в полуфинал разыгрывали Кики Бертенс и Белинда Бенчич

  • 31.10.2019 15:35
  • 4935 просмотров
  • 5 комментариев
Стала известна соперница Свитолиной по полуфиналу Итогового турнира
© Twitter. Белинда Бенчич

Определилась соперница украинки Элины Свитолиной по полуфиналу Итогового турнира WTA. Вторую путевку в полуфинал от красной группы (победителем которой стала австралийка Эшли Барти) разыгрывали Кики Бертенс из Нидерландов и Белинда Бенчич из Швейцарии.

Победителем матча во второе место группы стала Белинда Бенчич. Она вела в счете 7:5, 1:0, когда ее соперница отказалась от продолжения борьбы в матче.

WTA. Итоговый турнир. Турнирное положение

Таким образом, в полуфиналах встретятся:

  • Элина Свитолина (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария)
  • Эшли Барти (Австралия) – победитель пары Симона Халеп (Румыния) – Каролина Плишкова (Чехия)
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    firstromario
      firstromario, 31.10.2019 16:10
    0
    Ярослав 999, 31.10.2019 15:41
    Прохідна суперниця, можна вигравати,а от у фіналі Барті,щось страшно трохи
    я думаю є шанси що і плішкова в фіналі буде...
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 31.10.2019 16:07
    0
    Знайшов звіт з їхньої першої зустрічі. Чарльстон, 14-й рік. "Как молоды мы были"...
    "Матч с Бенчич получился очень сложным для Элины и наверное можно сказать что поражение вышло несколько неожиданным. Да все знают, что Белинда очень талантливая теннисистка, и много чего навыигрывала по юниорам. Но все же ей всего 17 лет и ее путь во взрослом туре только начинается. Каких то побед с приставкой супер за Бенчич пока что замечено не было, были победы над крепкими теннисистками, но все же… В свою очередь Элина Свитолина уже плотно вошла в топ-40 и приблизилась к посеву на Ролан Гаррос, провела два отличных Премьера в Индиан-Уэллс и Майами."
    Ссылка
    B0N1K
    B0N1K, 31.10.2019 16:02
    0
    Ярослав 999, 31.10.2019 15:41
    Прохідна суперниця, можна вигравати,а от у фіналі Барті,щось страшно трохи
    може Барті, може Халеп, яка прагнутиме реваншу.
    Барті, як на мене непереможною не виглядає, Бенчіч обіграла лише в трьох сетах, Кікі програла, а Квітова взагалі турнір провалює.
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    Kanarejka
      Kanarejka, 31.10.2019 15:51
    +2
    Ярослав 999, 31.10.2019 15:41
    Прохідна суперниця, можна вигравати,а от у фіналі Барті,щось страшно трохи
    Думаєте? У мене навпаки більше побоювань за гру с Бенчіч. Вона ніби " на ходу" і подача працює...
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    Ярослав 999
    Ярослав 999, 31.10.2019 15:41
    -4
    Прохідна суперниця, можна вигравати,а от у фіналі Барті,щось страшно трохи
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 31.10.2019 15:51
    +2
    Ярослав 999, 31.10.2019 15:41
    Прохідна суперниця, можна вигравати,а от у фіналі Барті,щось страшно трохи
    Думаєте? У мене навпаки більше побоювань за гру с Бенчіч. Вона ніби " на ходу" і подача працює...
    Ссылка
    firstromario
      firstromario, 31.10.2019 16:10
    0
    Ярослав 999, 31.10.2019 15:41
    Прохідна суперниця, можна вигравати,а от у фіналі Барті,щось страшно трохи
    я думаю є шанси що і плішкова в фіналі буде...
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 31.10.2019 16:07
    0
    Знайшов звіт з їхньої першої зустрічі. Чарльстон, 14-й рік. "Как молоды мы были"...
    "Матч с Бенчич получился очень сложным для Элины и наверное можно сказать что поражение вышло несколько неожиданным. Да все знают, что Белинда очень талантливая теннисистка, и много чего навыигрывала по юниорам. Но все же ей всего 17 лет и ее путь во взрослом туре только начинается. Каких то побед с приставкой супер за Бенчич пока что замечено не было, были победы над крепкими теннисистками, но все же… В свою очередь Элина Свитолина уже плотно вошла в топ-40 и приблизилась к посеву на Ролан Гаррос, провела два отличных Премьера в Индиан-Уэллс и Майами."
    Ссылка
    B0N1K
    B0N1K, 31.10.2019 16:02
    0
    Ярослав 999, 31.10.2019 15:41
    Прохідна суперниця, можна вигравати,а от у фіналі Барті,щось страшно трохи
    може Барті, може Халеп, яка прагнутиме реваншу.
    Барті, як на мене непереможною не виглядає, Бенчіч обіграла лише в трьох сетах, Кікі програла, а Квітова взагалі турнір провалює.
    Ссылка
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