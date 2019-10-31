Стала известна соперница Свитолиной по полуфиналу Итогового турнира

Определилась соперница украинки Элины Свитолиной по полуфиналу Итогового турнира WTA. Вторую путевку в полуфинал от красной группы (победителем которой стала австралийка Эшли Барти) разыгрывали Кики Бертенс из Нидерландов и Белинда Бенчич из Швейцарии.

Победителем матча во второе место группы стала Белинда Бенчич. Она вела в счете 7:5, 1:0, когда ее соперница отказалась от продолжения борьбы в матче.

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Таким образом, в полуфиналах встретятся: