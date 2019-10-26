Жіночий Підсумковий турнір-2019: прев'ю

Черговий тенісний сезон наближається до завершення. Найкращим тенісисткам планети належить ще зіграти на головному Підсумковому турнірі, який цього року змінив місто проведення з Сінгапуру на китайський Шеньчжень. Покриття залишається хардовим, матчі все так же будуть проводитися у залі. Призовий фонд змагань складе 14 мільйонів доларів, що рівно вдвічі більше за сінгапурські призові. Китайці готові платити великі гроші, тому найближчі 10 років Підсумковий зарезервовано саме за Шеньчженем. Минулорічною переможницею турніру, як ми всі пам’ятаємо, стала Еліна Світоліна.

У п’ятницю було проведене жеребкування, яке розділило вісімку учасниць на дві групи так званого раунду-робін. По дві найкращих тенісистки з кожної групи вийдуть до півфіналу. Принцип нарахування рейтингових очок є доволі простим. У раунді-робін кожна перемога приносить тенісистці 250 очок, кожна поразка – 125. Звитяга у півфіналі додає до набраних на груповій стадії очок ще 330 пунктів. І ще 420 приносить перемога у фіналі. Тобто, максимально на турнірі можна заробити 1500 очок. Якраз таку суму вдалося набрати торік Еліні.

Червона група

[1] Ешлі Барті (Австралія)

[3] Наомі Осака (Японія)

[6] Петра Квітова (Чехія)

[7] Белінда Бенчіч (Швейцарія)

Перша ракетка світу Ешлі Барті провела дуже стабільний і впевнений сезон. Їй вдалося виграти по одному турніру на усіх видах покриттів, включаючи непрофільний ґрунтовий Ролан Гаррос. Оскільки після епохи Серени Вільямс жіночий теніс стабільністю не відзначається, такі успіхи дозволили молодій австралійці не побоюватися за перспективу втратити тенісний трон аж до майбутнього сезону. Незалежно від результатів Підсумкового турніру, вона завершить рік на першому рядку рейтингу.

Результати сезону: 3 титули (Маямі, Ролан Гаррос, Бірмінгем), 54 перемоги, 12 поразок (на харді 35-9).

Статистика особистих зустрічей з суперницями по групі:

Барті – Осака 2-2 (цього сезону 0-1)

Барті – Квітова 2-4 (2-2, але останні дві перемоги, включаючи Пекін – за австралійкою)

Барті – Бенчіч – не зустрічалися

Наомі Осака після припинення співпраці з Сашею Бажиним провела сезон, ніби на гойдалках. Не показавши такої видатної гри, як минулого року на US Open, вона все ж виграла у Австралії другий ТВШ поспіль. Стала першою ракеткою світу, але далі наступила яма, з якої вдалося виборсатися тільки восени. Наомі виграла домашній Прем’єр в Осаці, а потім тріумфувала ще й на Premier Mandatory у Пекіні. Вдала азійська серія дозволяє японці дивитися на Підсумковий турнір з оптимізмом.

Результати сезону: 3 титули (Australian Open, Осака, Пекін), 39 перемог, 11 поразок (на харді 29-7)

Осака – Квітова 1-0 (1-0, пам’ятна перемога у фіналі Australian Open)

Осака – Бенчіч 1-4 (0-3)

Петру Квітову цього року сильно турбувала травма плеча, яку чешка отримала перед Ролан Гаррос. Старт сезону в неї був непоганим, з двома титулами на Прем’єрах, а середина через проблеми зі здоров’ям відверто не вдалася. Але Квітовій не звикати до негараздів. Якщо їй вдалося повернутися на найвищий рівень після нападу грабіжника та ножових поранень у робочу ліву руку три роки тому, то з травмами вона теж впорається. Підтвердженням цього тезису стали півфінал Уханю та чвертьфінал Пекіну.

Результати сезону: 2 титули (Сідней, Штутгарт), 37 перемог, 13 поразок (на харді 26-10)

Квітова – Бенчіч 4-1 (2-1)

Белінду Бенчіч перед початком сезону я називав однією з двох тенісисток, які здатні цього року повернутися в топ після років проблем. Зі швейцаркою вдалося вгадати. Вона має один з найкращих технічних арсеналів у жіночому Турі, але каменем спотикання для неї, як і для більшості тенісисток, стає стабільність. Тому Белінді довелося до останнього битися за можливість потрапити на Підсумковий, і буквально на стрічці завдяки перемозі на Кубку Кремля їй вдалося виштовхнути з заповітної вісімки Кікі Бертенс.

Результати сезону: 2 титули (Дубай, Москва), 49 перемог, 23 поразки (на харді 31-14).

При погляді на прізвища тенісисток у Червоній групі одразу виникає думка про боротьбу стилів. Прихильниці атакуючого тенісу Осака та Квітова позмагаються з більш збалансованими Барті та Бенчіч. Чим це протистояння закінчиться, як завжди, у жіночому тенісі знають хіба тенісні боги, але на даний момент фаворитками виглядають вище розташовані в рейтингу Барті та Осака. Вони знаходяться у хорошій формі, натомість Квітова ще не в оптимальних кондиціях після травми, а Бенчіч має бути вкрай виснаженою після подвигів заради потрапляння на Підсумковий.

Пурпурна група

[2] Кароліна Плішкова (Чехія)

[4] Б’янка Андреєску (Канада)

[5] Симона Халеп (Румунія)

[8] Еліна Світоліна (УКРАЇНА)

Кароліна Плішкова, знана «королева ейсів», провела черговий непоганий сезон, здобувши, як і Барті, титули на усіх видах покриттів. Її камбек проти Лесі Цуренко у фіналі Брісбену багато у кого залишився в пам’яті. Як і несподівана перемога на швидких, але все ж, ґрунтових, кортах Риму. Проте на Шоломах знову згадати чешці нічого. Ну, хіба півфінал у Австралії. Азійську серію турнірів Кароліна розпочала з перемоги на Прем’єрі у Чженчжоу. Далі на неї чекали невдачі на більш серйозних змаганнях в Ухані та Пекіні. На черзі Шеньчжень.

Результати сезону: 4 титули (Брісбен, Рим, Істбурн, Чженчжоу), 50 перемог, 15 поразок (на харді 33-10).

Плішкова – Андреєску 0-1 (0-1)

Плішкова – Халеп 3-7 (1-1)

Плішкова – Світоліна 5-4 (0-0), причому останні 3 зустрічі за Еліною, в тому числі поєдинок рік тому на Підсумковому турнірі у раунді-робін.

Б’янка Андреєску увірвалася до еліти світового тенісу зі швидкістю торнадо. Варто сказати, що починала сезон канадка румунського походження за межею топ-150! Але прибавляла настільки швидко, що вже у березні виграла турнір серії Premier Mandatory у Індіан-Велсі, отримавши туди WC. Щоправда, її команда не відреагувала вчасно на перенапруження на той момент 18-річної тенісистки, і у Маямі Б’янка отримала травму плеча, через яку майже не грала ледь не півроку. Варто було долікуватися, як Андреєску приголомшила усіх перемогами спочатку на Прем’єрі 5 у Торонто, а потім взагалі на американському Шоломі. В Азії канадка зіграла тільки у Пекіні, де дісталася чвертьфіналу, програвши Осаці.

Результати сезону: 3 титули (Індіан-Велс, Торонто, US Open), 48 перемог, 5 поразок (на харді 45-5).

Андреєску - Халеп – не зустрічалися

Андреєску – Світоліна 1-0 (1-0)

У Симони Халеп остання третина сезону, як і минулого року, проходить під акомпанемент пошкоджень. Тоді вона пропустила Підсумковий турнір, а зараз все ж готова прийняти в ньому участь. У 2019-му Симона заробила лише один титул, але який! Королева ґрунту перемогла не де-небудь, а на Вімблдоні, причому абсолютно заслужено, рознісши у фіналі на друзки саму Серену! Але під кінець року енерговитратний стиль гри Халеп дався взнаки. В якій вона формі після травм спини та ноги, наразі невідомо.

Результати сезону: 1 титул (Вімблдон), 42 перемоги, 15 поразок (на харді 22-11)

Халеп – Світоліна 5-4 (2-0)

І, нарешті, наша тенісистка, Еліна Світоліна, минулорічна переможниця турніру. Цей сезон видався для Еліни дуже неоднозначним. З одного боку, два півфінали Шоломів у Британії та США. Вімблдонський результат, причому, був не менш несподіваним, ніж тамтешня перемога Халеп. З іншого – травма коліна навесні на американському харді, яка дошкуляє Світоліній і донині та не дозволила їй показати максимальних результатів протягом року. Вперше з 1980-го року тенісистка потрапляє на підсумковий турнір, не зігравши жодного фіналу за сезон. Сумнівний рекорд, звичайно. А ще згадаємо нещодавній скандал у вболівальницьких колах щодо поїздки Еліни на Кубок Кремля, куди була можливість не їхати, відбувшись чималим штрафом.

Результати сезону: 0 титулів, 35 перемог, 21 поразка (на харді 29-15)

У пурпурній групі явною фавориткою вважається Б’янка Андреєску, яка вміє на корті взагалі все. Весь тенісний світ дружно розмірковує над тим, «де ж у неї кнопка?» Б’янка - дівчина з не зовсім тенісною статурою, фантастичним технічним арсеналом, здатна дуже швидко пересуватися та відновлюватися після локальних невдач під час матчу. І це у 19 років! Щоправда, через надмірну вагу схильна до травм. Чи зможуть тут і зараз визнані топи з нею впоратися?

Скоріш за все, другу путівку до півфіналу від Пурпурної групи виборюватиме хтось із трійки тенісисток, що залишились. Мабуть, вищими є шанси Плішкової, бо на відміну від Халеп та Світоліної чешка не має проблем зі здоров’ям. Проте ми знаємо, як вміє румунка відновлюватися до найважливіших змагань. А Еліна вже дивувала всіх рік тому. Не будемо забувати також, що снаряд двічі в одну воронку майже не влучає. Перший матч у Шеньчжені Світоліна зіграє у понеділок проти Плішкової.

У неділю Підсумковий турнір стартує матчами Червоної групи.

10.30 Наомі Осака – Петра Квітова

12.00 Ешлі Барті – Белінда Бенчіч