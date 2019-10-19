Свитолиной не грозила дисквалификация за отказ играть в Москве

Продолжаются дискуссии вокруг контроверсионного участия украинки Элины Свитолиной на Кубке Кремля в Москве. Специалисты подсчитали, какой штраф украинская теннисистка должна была заплатить за отказ от участия.

О том, что Свитолина сыграет в московском турнире, стало известно в середине сентября, за 6 недель до начала турнира. На тот момент украинка вела активную борьбу за место в топ-восьмерке, которая поедет на Итоговый чемпионат, занимая 9-е место.

На прошлой неделе, перед турниром в Москве, Свитолина занимала 7-ю позицию и, после поражения Кики Бертенс в пятницу на турнире в Линце, гарантировала себе путевку в Шэньчжэнь. Тут бы самое время сняться с соревнований в Москве, но Элина этого не сделала, приехала в столицу России и даже сыграла один матч.

Учитывая, что Свитолина завершила прошлый год на 4-м месте, отказ от участия в московском Премьере выливался в 25 тысяч долларов, согласно правилам WTA (параграф: Штрафы за позднее снятие).

Свитолина гарантировала участие в Шэньчжэне после поражения Бертенс в Линце, которое случилось около 18:00 по киевскому времени в пятницу, 11 октября. За снятие с турнира после 16:00 в день, предшествующий дню начала квалификации, предусмотрена надбавка 50% к штрафу. Таким образом, если бы Свитолина решила сняться после того, как узнала о поражении Бертенс, ей бы пришлось уплатить уже не 25, а 37,5 тысяч долларов штрафа.

Важно, что по медицинским показаниям и без уплаты штрафов можно было сняться, лишь пройдя обследование у доктора в Москве и посетив различные мероприятия в рамках самого турнира. В начале прошлой недели от участия в Кубке Кремля отказались две теннисистки из топ-10 – Симона Халеп (штраф 50 тысяч долларов) и Петра Квитова (штраф 15 тысяч долларов).

Отметим, что, по правилам WTA, за отказ от участия в турнире никакая дисквалификация не предусмотрена, как ранее ошибочно сообщил Юрий Сапронов, бывший спонсор Элины Свитолиной.