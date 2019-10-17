Свитолина проиграла в первом матче на Кубке Кремля

В каком? Ракоци, Диошдьёре или Гонведе?

16:05 — kot_sumy

Ахахахахаха... ватницы

16:05 — znak51

Турнір сподобався, збір на Київському вокзалі і додому верхи на щиті. Чекаємо !

16:04 — nicolo5575

Возможны несколько вариантов. Возможно, ей плевать на мнение окружающих, это ее право, собственно...

16:04 — Finger

Га-га-га ))) Так вам і треба, вата срана!

16:03 — Motakuji75

И зачем ей было туда ехать??? русню порадовать....

16:01 — nomad

А тут русских не было. Папа Кудерметовой татарин Эдуард Дамирович, а у нас национальность в паспо...