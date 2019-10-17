Свитолина проиграла в первом матче на Кубке Кремля

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№4 WTA) завершила выступления на Премьере в Москве.
В матче второго круга украинка проиграла Веронике Кудерметовой из России (№42 WTA).
Кубок Кремля. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Вероника Кудерметова (Россия) – 2:6, 6:1, 5:7
В 1/4 финала Кудерметова встретится против Варвары Грачевой (№121 WTA) или Анастасии Павлюченковой (№40 WTA).
Напомним, на недавнем турнире в Тяньцзине Кудерметова обыграла Даяну Ястремскую.
Источник — Sport.ua
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- зароблено очок - 0;
- зароблено призових - практично 0, а враховуючи витрати на перельоти і т.п. то в мінус виходить;
- зменшення кількості вболівальників;
- втрата репутації.
Браво, просто браво
Краще б відновлювалась та подачу тренувала
- зароблено очок - 0;
- зароблено призових - практично 0, а враховуючи витрати на перельоти і т.п. то в мінус виходить;
- зменшення кількості вболівальників;
- втрата репутації.
Браво, просто браво
Гуров
И на хиба оно тебе надо было - поехать к ПНХ и обделаться...
Толку "ноль", а негативных эмоций добавило...
Съездила....
Краще б відновлювалась та подачу тренувала
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