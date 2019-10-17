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Свитолина проиграла в первом матче на Кубке Кремля

Первая ракетка Украины уступила россиянке Веронике Кудерметовой

  • 17.10.2019 15:43
  • 2594 просмотра
  • 43 комментария
Свитолина проиграла в первом матче на Кубке Кремля
© WTA. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№4 WTA) завершила выступления на Премьере в Москве.
 
В матче второго круга украинка проиграла Веронике Кудерметовой из России (№42 WTA).
 
Кубок Кремля. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Вероника Кудерметова (Россия) – 2:6, 6:1, 5:7
 
В 1/4 финала Кудерметова встретится против Варвары Грачевой (№121 WTA) или Анастасии Павлюченковой (№40 WTA).
 
Напомним, на недавнем турнире в Тяньцзине Кудерметова обыграла Даяну Ястремскую.
 
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 17.10.2019 16:05
    +1
    Ахахахахаха... ватницы
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    znak51
      znak51, 17.10.2019 16:05
    0
    Турнір сподобався, збір на Київському вокзалі і додому верхи на щиті. Чекаємо !
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    nicolo5575
      nicolo5575, 17.10.2019 16:04
    0
    dudigo78, 17.10.2019 15:59
    карма, вона така. Коли десь біля 90% вболівальників на всіх сайтах та в соц. мережах (особисто їй писав і не тільки я) благають туди не їхати, але ти на них і на їх думку плюєш, то от і отримуєш такий результат. І боюсь що на тому не закінчиться. Ще Підсумковий, де може повторити минулорічний результат... Квітової. Це її справа, але деколи треба прислухатись до думки не байдужих людей, які за тебе вболівають
    Возможны несколько вариантов. Возможно, ей плевать на мнение окружающих, это ее право, собственно; возможно, хотела очков набрать, хотя уже знала, что проходит на итоговый, можно же отказаться на заранее заявленный турнир, а может просто спонсоры заставили, хрен его знает, но факт есть факт играла она спустя рукава.
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    Finger
      Finger, 17.10.2019 16:04
    0
    Га-га-га ))) Так вам і треба, вата срана!
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    Motakuji75
    online
      Motakuji75, 17.10.2019 16:03
    +1
    И зачем ей было туда ехать??? русню порадовать....
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    nomad
    online
      nomad, 17.10.2019 16:01
    -2
    nicolo5575, 17.10.2019 15:55
    А есть разница где русских обыгрывать?
    А тут русских не было. Папа Кудерметовой татарин Эдуард Дамирович, а у нас национальность в паспорте отменили
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 17.10.2019 15:59
    +3
    карма, вона така. Коли десь біля 90% вболівальників на всіх сайтах та в соц. мережах (особисто їй писав і не тільки я) благають туди не їхати, але ти на них і на їх думку плюєш, то от і отримуєш такий результат. І боюсь що на тому не закінчиться. Ще Підсумковий, де може повторити минулорічний результат... Квітової. Це її справа, але деколи треба прислухатись до думки не байдужих людей, які за тебе вболівають
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 17.10.2019 15:58
    0
    dudigo78, 17.10.2019 15:49
    Результат поїздки Світоліної в мордор:
    - зароблено очок - 0;
    - зароблено призових - практично 0, а враховуючи витрати на перельоти і т.п. то в мінус виходить;
    - зменшення кількості вболівальників;
    - втрата репутації.
    Браво, просто браво
    Ну втрату частини вболівальників вона якось переживе. Я думаю ми сильно переоцінюємо цінність свого вболівання для спортсменів, тим паче для тенісистів, які перебувають в Україні декілька тижнів на рік. А на ФедКап вона й так не приїжджає
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    Red
      Red, 17.10.2019 15:56
    -5
    Oles Khorungiy, 17.10.2019 15:52
    слава Богам эта подстилка черномазого и кремля проиграла
    +
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    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 17.10.2019 15:55
    -1
    Алексей Ильин, 17.10.2019 15:54
    Чернильницу за денежки использовали, как "мальчика для битья", типо смотрите, как наша русская девочка хохлушку обыграла. Свитолина - чмошница!
    Зато ти в вишиванці!
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    nomad
    online
      nomad, 17.10.2019 15:55
    +1
    Нормально. Сестринской татарке из Казани отдала победу.
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    nicolo5575
      nicolo5575, 17.10.2019 15:55
    0
    Sviatoslav Kudelych, 17.10.2019 15:53
    Так тобі що не подобається, що вона приїхала в москву чи те, що "на авось действовала"?
    А есть разница где русских обыгрывать?
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    Mryaroslav4ik1986
      Mryaroslav4ik1986, 17.10.2019 15:55
    +1
    Тепер і на підсумковому так бажаю виступити
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    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 17.10.2019 15:54
    +5
    Чернильницу за денежки использовали, как "мальчика для битья", типо смотрите, как наша русская девочка хохлушку обыграла. Свитолина - чмошница!
    Ссылка
    nicolo5575
      nicolo5575, 17.10.2019 15:54
    -2
    Kanarejka, 17.10.2019 15:49
    Я не думаю, что она слилась. На сегодня это уровень Элины, проигрывает 42 номеру. Ее уже никто не боится из игроков
    Женский теннис вообще имеет малый авторитет сейчас, первой ракеткой мира может стать кто угодно, только Уильямс разве что авторитет на преднизолне)) А у Свитолиной все знают ее психологическую слабость.
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    Barsa2019
    Barsa2019, 17.10.2019 15:53
    +3
    Посмотрел третий сет полностью, Эля вообще не напрягалась,а для кацапки это был как самый главный матч в жизни.Поберегла себя Эля для итогового турнира + 15 косарей капнуло только за то, что приехала.Ждем победы на Итоговом турнире как в прошлом году!
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    Mryaroslav4ik1986
      Mryaroslav4ik1986, 17.10.2019 15:53
    +3
    Так, я чекав цього момента!!!
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 17.10.2019 15:53
    +2
    Еля не в формі. це однозначно
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    sarra2008
      sarra2008, 17.10.2019 15:53
    +5
    Ну і чого було до мордору 🤮їхати?
    Краще б відновлювалась та подачу тренувала
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 17.10.2019 15:53
    -5
    nicolo5575, 17.10.2019 15:51
    Причем тут Цуренко и прошлый год, мы говорим про здесь и сейчас, на каком месте Цуренко в рейтинге? Явно не в первой 10-ке, а тут еще первая сеяная, ну было видно как она доигрывала и ей было пофиг, на приеме даже и не старалась, на авось действовала.
    Так тобі що не подобається, що вона приїхала в москву чи те, що "на авось действовала"?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 17.10.2019 15:49
    +15
    Результат поїздки Світоліної в мордор:
    - зароблено очок - 0;
    - зароблено призових - практично 0, а враховуючи витрати на перельоти і т.п. то в мінус виходить;
    - зменшення кількості вболівальників;
    - втрата репутації.
    Браво, просто браво
    Ссылка
    zeka23
      zeka23, 17.10.2019 15:46
    +15
    Ну и стоило оно того??? Ничего не заработала кроме отвращения многих соотечественников.
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    Reddit Video
      Reddit Video, 17.10.2019 15:46
    +10
    Нормально девчонки съездили
    Гуров
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    Ярослав 999
    Ярослав 999, 17.10.2019 15:46
    +8
    Браво,відправили наших заробітчанок додому
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    Shchebet
    Shchebet, 17.10.2019 15:52
    +7
    Так поеду в Москву, на Расию, Кубок выиграю...
    И на хиба оно тебе надо было - поехать к ПНХ и обделаться...
    Толку "ноль", а негативных эмоций добавило...
    Съездила....
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    gudini
    online
    gudini, 17.10.2019 15:49
    +6
    Дівчата підпортили собі карму, що відразу відбилось на результатах. Пригадую нещодавно і Цуренко тут у першому колі вилетіла. Ну от і навіщо все це?...
    Ссылка
    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 17.10.2019 15:54
    +5
    Чернильницу за денежки использовали, как "мальчика для битья", типо смотрите, как наша русская девочка хохлушку обыграла. Свитолина - чмошница!
    Ссылка
    sarra2008
      sarra2008, 17.10.2019 15:53
    +5
    Ну і чого було до мордору 🤮їхати?
    Краще б відновлювалась та подачу тренувала
    Ссылка
    SeKo Vaka
      SeKo Vaka, 17.10.2019 15:51
    +5
    Хотела деньжат срубить по легкому, в итоге не денег ни чести, ничего.
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    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 17.10.2019 15:47
    +4
    Чемодан, вокзал, домой...
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 17.10.2019 15:59
    +3
    карма, вона така. Коли десь біля 90% вболівальників на всіх сайтах та в соц. мережах (особисто їй писав і не тільки я) благають туди не їхати, але ти на них і на їх думку плюєш, то от і отримуєш такий результат. І боюсь що на тому не закінчиться. Ще Підсумковий, де може повторити минулорічний результат... Квітової. Це її справа, але деколи треба прислухатись до думки не байдужих людей, які за тебе вболівають
    Ссылка
    Barsa2019
    Barsa2019, 17.10.2019 15:53
    +3
    Посмотрел третий сет полностью, Эля вообще не напрягалась,а для кацапки это был как самый главный матч в жизни.Поберегла себя Эля для итогового турнира + 15 косарей капнуло только за то, что приехала.Ждем победы на Итоговом турнире как в прошлом году!
    Ссылка
    Mryaroslav4ik1986
      Mryaroslav4ik1986, 17.10.2019 15:53
    +3
    Так, я чекав цього момента!!!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 17.10.2019 15:53
    +2
    Еля не в формі. це однозначно
    Ссылка
    anachar
    online
      anachar, 17.10.2019 15:50
    +2
    Весь сезон не в дугу! Все больше ее игра раздражает!!!!
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 17.10.2019 15:49
    +2
    nicolo5575, 17.10.2019 15:46
    Слилась, хотела на низких пройти и тут получила, видно было в концовке, что ей плевать на болельщиков и на этот кубок кремля, теперь даже и болеть на итоговом за нее не хочется
    Я не думаю, что она слилась. На сегодня это уровень Элины, проигрывает 42 номеру. Ее уже никто не боится из игроков
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 17.10.2019 15:46
    +2
    Та й інтерв'ю після матчу не потрібно давати...
    Ссылка
    nicolo5575
      nicolo5575, 17.10.2019 15:46
    +2
    Слилась, хотела на низких пройти и тут получила, видно было в концовке, что ей плевать на болельщиков и на этот кубок кремля, теперь даже и болеть на итоговом за нее не хочется
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 17.10.2019 16:05
    +1
    Ахахахахаха... ватницы
    Ссылка
    Motakuji75
    online
      Motakuji75, 17.10.2019 16:03
    +1
    И зачем ей было туда ехать??? русню порадовать....
    Ссылка
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