Тяньцзинь. Ястремская завершила борьбу на турнире

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№23 WTA) завершила выступления на турнире WTA международной серии в китайском Тяньцзине.

В 1/4 финала 19-летняя украинка уступила Веронике Кудерметовой из России (№45 WTA).

Тяньцзинь. 1/4 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Вероника Кудерметова (Россия) – 4:6, 0:6

Стартовый отрезок первой партии более успешно провела россиянка. Нельзя сказать, что она играла намного лучше, но на важных мячах оказалась более стабильной. Также у Кудерметовой проходили эйсы на брейкпоинтах украини, где-то сама Даяна ошибалась в моментах, где этого можно было и не делась. Все шло к быстрому завершению первой партии, но Ястремская сумела навязать борьбу, легко выиграла 3 гейма подряд, после чего Веронике пришлось пообщаться с тренером.

Нельзя сказать, что коучинг был гениальным, но Кудерметова получила совет больше подавать Ястремской под лево, и это сработало. И снова небольшое везение было на стороне россиянки, но в спорте так бывает. Даже при равной игре кто-то должен побеждать.

Вторая партия ожидалась хуже. Все мы помним, что Даяна пока что не тот игрок, который часто совершает камбэки после проигранного сета. Возможно, это придет с опытом, но пока что проигрыш первой партии практически наверняка означает и поражение в матче.

Так и случилось. Даяна стала еще больше ошибаться и получила от россиянки баранку. После 0:3 в разговоре с Яном Похтером украинка пожаловалась на то, что у нее слезятся глаза и после третьего удара она уже не видит мяч. Логично, что в такой ситуации вернуться в игру уже было невозможно. Далее Ястремская поедет на Кубок Кремля, у нее есть неплохие шансы продолжить этот великолепный сезон.

Это поражение означает, что Ястремская не смогла защитить очки за прошлогоднюю победу в Гонконге и со следующей недели опустится на 28-е место в мировом рейтинге. В Чемпионской гонке Даяна идет на 24-м месте и от 21-й позиции, которая на 100% даст право сыграть на малом итоговом турнире (Вондроушова не сыграет до конца сезона), ее отделяет всего 104 очка. Возможно, будут еще снятия (например, Серена Уильямс), но об этом станет известно позже.

Отметим, что в 2019 году Даяна всего третий раз проиграла сет с баранкой. Ранее она проигрывала партию под ноль в поединках против Карлы Суарес Наварро (Ролан Гаррос) и Элины Свитолиной (US Open)

В 1/2 финала Кудерметова встретится против Хизер Уотсон (№125 WTA).