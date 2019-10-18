Юрий САПРОНОВ: «Так поздно Свитолина с Кубка Кремля сняться не могла»

Бывший вице-президент Федерации тенниса Украины Юрий Сапронов пояснил, почему Элина Свитолина играла в Москве на Кубке Кремля:

«Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграла турнир Кремлин Кап в Москве. Я не буду приводить десятки примеров спортсменов в различных видах спорта, которые выступали на различных соревнованиях в РФ, за годы агрессии РФ на нашей территории. И на этом и прошлом Кубке Кремля играли украинки Даяна Ястремская, Надежда Киченок, Людмила Киченок, Леся Цуренко, Ангелина Калинина и так далее.

Свитолина боролась в заключительные два месяца за право попасть на итоговый чемпионат мира WTA в китайском Шэньчжэне. Где ей предстоит защищать победные 1500 очков прошлого года. Не попала бы, очки сгорели бы, и в рейтинге по итогам года Элина опустилась бы в район 13–15 места. Entry Deadline или последний срок заявки на турниры WTA – 6 недель до понедельника начала турнира. На Москву конкретно – 2 сентября. На тот момент Элина была в гонке 11-я.

В Китае она сыграла два четвертьфинала турниров серии Премьер, что позволило ей обойти Серену Уильямс и гарантировало сохранение места в 10-ке по итогам года. Но не гарантировало попадания в Итоговый турнир, а значит, обязательств перед спонсорами и сохранения контрактов. 10 октября, в четверг, она была в гонке 7-я, 3995 очков. Но при этом опережала Кики Бертенс всего на 125 очков (Кремль давал 470 за победу и 305 за финал, а проигрыш в полуфинале при победе Белинды Бенчич ставил 7-й Кики, а 8-й Бенчич. И все. Элина девятая).

В пятницу, 11 октября, в 17:00 по Киеву (в Китае, где была Элина в это время было 22:00) Коко Гауф выиграла у Кики Бертенс. Это позволило Элине квалифицироваться в Шэньчжэнь. Но в женском теннисе существует Freeze Deadline. И он в четверг до 14:00 по Гринвичу. Все игроки, снявшиеся после этого времени, проходят по статье No Show, то есть, неявка.

Это не только 5-значный в долларах денежный штраф, это и возможная дисквалификация на месяцы от WTA. Даже по «медикал» так поздно сняться нельзя. Я много могу написать дополнительно, но это будет малопонятно. Смысл – ты снимаешься из-за травмы после дедлайна – штраф заплати, дисквалификацию, пожалеем, но отдохни до конца года. Ты ж с травмой, а собираешься на следующей неделе играть ЧМ в Шэньчжэне».