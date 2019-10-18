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Юрий САПРОНОВ: «Так поздно Свитолина с Кубка Кремля сняться не могла»

Украинская теннисистка поехала в Москву за рейтинговыми очками

  • 18.10.2019 21:21
  • 2484 просмотра
  • 12 комментариев
Юрий САПРОНОВ: «Так поздно Свитолина с Кубка Кремля сняться не могла»
© Twitter. Элина Свитолина

Бывший вице-президент Федерации тенниса Украины Юрий Сапронов пояснил, почему Элина Свитолина играла в Москве на Кубке Кремля:

«Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграла турнир Кремлин Кап в Москве. Я не буду приводить десятки примеров спортсменов в различных видах спорта, которые выступали на различных соревнованиях в РФ, за годы агрессии РФ на нашей территории. И на этом и прошлом Кубке Кремля играли украинки Даяна Ястремская, Надежда Киченок, Людмила Киченок, Леся Цуренко, Ангелина Калинина и так далее.
 
Свитолина боролась в заключительные два месяца за право попасть на итоговый чемпионат мира WTA в китайском Шэньчжэне. Где ей предстоит защищать победные 1500 очков прошлого года. Не попала бы, очки сгорели бы, и в рейтинге по итогам года Элина опустилась бы в район 13–15 места. Entry Deadline или последний срок заявки на турниры WTA – 6 недель до понедельника начала турнира. На Москву конкретно – 2 сентября. На тот момент Элина была в гонке 11-я.
 
В Китае она сыграла два четвертьфинала турниров серии Премьер, что позволило ей обойти Серену Уильямс и гарантировало сохранение места в 10-ке по итогам года. Но не гарантировало попадания в Итоговый турнир, а значит, обязательств перед спонсорами и сохранения контрактов. 10 октября, в четверг, она была в гонке 7-я, 3995 очков. Но при этом опережала Кики Бертенс всего на 125 очков (Кремль давал 470 за победу и 305 за финал, а проигрыш в полуфинале при победе Белинды Бенчич ставил 7-й Кики, а 8-й Бенчич. И все. Элина девятая).
 
В пятницу, 11 октября, в 17:00 по Киеву (в Китае, где была Элина в это время было 22:00) Коко Гауф выиграла у Кики Бертенс. Это позволило Элине квалифицироваться в Шэньчжэнь. Но в женском теннисе существует Freeze Deadline. И он в четверг до 14:00 по Гринвичу. Все игроки, снявшиеся после этого времени, проходят по статье No Show, то есть, неявка.
 
Это не только 5-значный в долларах денежный штраф, это и возможная дисквалификация на месяцы от WTA. Даже по «медикал» так поздно сняться нельзя. Я много могу написать дополнительно, но это будет малопонятно. Смысл – ты снимаешься из-за травмы после дедлайна – штраф заплати, дисквалификацию, пожалеем, но отдохни до конца года. Ты ж с травмой, а собираешься на следующей неделе играть ЧМ в Шэньчжэне».
 

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Источник — Facebook.com

(6 голосов)

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Комментарии
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 18.10.2019 22:29
    0
    Когда человек играет финал в воскресенье а во вторник должен играть в другом городе это совсем другая ситуация. Думаю организаторы турниров это понимают и не заостряют на этом внимание. А могут и заострить. Подать жалобу в ВТА. Как это первая ракетка турнира, можно сказать лицо турнира, и снимается без всякой причины в последний момент. И от наших соседей можно было ожидать всего чего угодно.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.10.2019 22:27
    0
    сергей богданов, 18.10.2019 22:26
    К сожалению вы написали полную чепуху, пример абсолютно не сопастовим
    Чому?
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    сергей богданов
      сергей богданов, 18.10.2019 22:26
    -1
    Stanislav Matusevych, 18.10.2019 21:56
    Цікаво-цікаво. Тобто Рафа Надаль, вигравши цього року Монреаль і знявшись з Цинциннаті після фіналу, по версії пана Сапронова отримав дискваліфікацію і не зміг прийняти участь у ЮСО, який стартував рівно через тиждень після Цинциннаті? І не переміг там у фіналі Медведєва? І рік тому за те ж саме його також дискваліфікували? А я й не здогадувався.
    Ідентичний приклад зі Світоліною. Шеньчжень рівно через тиждень після КК. Але їй знятися, пославшись на травму, не можна. Все ясно. Рафа, доречі, навіть не на травму посилався, а на втому.
    К сожалению вы написали полную чепуху, пример абсолютно не сопастовим
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 18.10.2019 22:16
    +2
    Александр Черепанов, 18.10.2019 22:14
    Допустим, это правда, хотя не особо верится, учитывая примеры других теннисистов в подобных ситуациях. Но, почему тогда Элина не написала это на своей странице, почему не дала интервью хоть где-то, хоть кому-то по поводу этой ситуации, если это есть аргументом??? Уверен на 100%, что она знает, что очень много людей в Украине возмущены этим решением. Значит, мы все, обычные нищеброды, которые вряд ли смогут побывать на ее матчах за границей, ей не нужны? Которые пьют литрами валерьянку, при просмотре ее матчей, которые плачут от ее побед возле своего компьютера..которые просто живут в этой стране и болеют, потому что Элина представляет Украину и это главное. Меня расстроила больше не поездка (по определенным причинам ее можно как-то понять) , а молчание...Это очень обидно. Очень жаль, что столько людей между собой поссорились и появилась у многих ненависть
    золоті слова
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 18.10.2019 22:14
    +3
    Допустим, это правда, хотя не особо верится, учитывая примеры других теннисистов в подобных ситуациях. Но, почему тогда Элина не написала это на своей странице, почему не дала интервью хоть где-то, хоть кому-то по поводу этой ситуации, если это есть аргументом??? Уверен на 100%, что она знает, что очень много людей в Украине возмущены этим решением. Значит, мы все, обычные нищеброды, которые вряд ли смогут побывать на ее матчах за границей, ей не нужны? Которые пьют литрами валерьянку, при просмотре ее матчей, которые плачут от ее побед возле своего компьютера..которые просто живут в этой стране и болеют, потому что Элина представляет Украину и это главное. Меня расстроила больше не поездка (по определенным причинам ее можно как-то понять) , а молчание...Это очень обидно. Очень жаль, что столько людей между собой поссорились и появилась у многих ненависть
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 18.10.2019 22:10
    +5
    Stanislav Matusevych, 18.10.2019 21:56
    Цікаво-цікаво. Тобто Рафа Надаль, вигравши цього року Монреаль і знявшись з Цинциннаті після фіналу, по версії пана Сапронова отримав дискваліфікацію і не зміг прийняти участь у ЮСО, який стартував рівно через тиждень після Цинциннаті? І не переміг там у фіналі Медведєва? І рік тому за те ж саме його також дискваліфікували? А я й не здогадувався.
    Ідентичний приклад зі Світоліною. Шеньчжень рівно через тиждень після КК. Але їй знятися, пославшись на травму, не можна. Все ясно. Рафа, доречі, навіть не на травму посилався, а на втому.
    ставка зроблена на вболівальників, які особливо не тямлять в усіх тонкощах гри. Типу подамо їм таку інфу, і вони її схавають. А скільки навіть цього сезону в жіночому турі було, де наприклад переможниця чи фіналіст якогось турніру знімалась з наступного по суті в день чи за день до гри. І я щось ніде не чув за якісь дискваліфікації. Може і фінансові санкції якісь і були, але нікого не дискваліфіковували. Так що це як кажуть галіма відмазка
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 18.10.2019 21:59
    -9
    Это я в адрес Serhiy (Миколаїв).
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    Vladdal
    online
      Vladdal, 18.10.2019 21:58
    -9
    Кацап, ну хватит уже на украинских сайтах троллизмом заниматься, ладно?
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    dneprkby
      dneprkby, 18.10.2019 21:58
    -7
    Andy Chak, 18.10.2019 21:50
    Дякую, Юрій, за детальне і головне зрозуміле пояснення участі Еліни в параші! Думаю, що це вартувало зробити перед початком турніру і тоді у вболівальників, які, як і Ви, розуміють, що війну проти України веде саме Росія, взагалі не було би питань для смороду. Тепер одне - успіху Елі на Підсумковому, вся адекватна Україна з нею!!!
    Всем этим "вболивальныкам" кирзовые сапоги, автоматы в руки и пусть идут воевать, радетели еп. А Эля делает своё дело, успехов ей.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.10.2019 21:56
    +8
    Цікаво-цікаво. Тобто Рафа Надаль, вигравши цього року Монреаль і знявшись з Цинциннаті після фіналу, по версії пана Сапронова отримав дискваліфікацію і не зміг прийняти участь у ЮСО, який стартував рівно через тиждень після Цинциннаті? І не переміг там у фіналі Медведєва? І рік тому за те ж саме його також дискваліфікували? А я й не здогадувався.
    Ідентичний приклад зі Світоліною. Шеньчжень рівно через тиждень після КК. Але їй знятися, пославшись на травму, не можна. Все ясно. Рафа, доречі, навіть не на травму посилався, а на втому.
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 18.10.2019 21:50
    -3
    Дякую, Юрій, за детальне і головне зрозуміле пояснення участі Еліни в параші! Думаю, що це вартувало зробити перед початком турніру і тоді у вболівальників, які, як і Ви, розуміють, що війну проти України веде саме Росія, взагалі не було би питань для смороду. Тепер одне - успіху Елі на Підсумковому, вся адекватна Україна з нею!!!
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 18.10.2019 21:47
    +4
    Так пусть теперь в Шеньчжени проиграет все матчи.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.10.2019 21:56
    +8
    Цікаво-цікаво. Тобто Рафа Надаль, вигравши цього року Монреаль і знявшись з Цинциннаті після фіналу, по версії пана Сапронова отримав дискваліфікацію і не зміг прийняти участь у ЮСО, який стартував рівно через тиждень після Цинциннаті? І не переміг там у фіналі Медведєва? І рік тому за те ж саме його також дискваліфікували? А я й не здогадувався.
    Ідентичний приклад зі Світоліною. Шеньчжень рівно через тиждень після КК. Але їй знятися, пославшись на травму, не можна. Все ясно. Рафа, доречі, навіть не на травму посилався, а на втому.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 18.10.2019 22:10
    +5
    Stanislav Matusevych, 18.10.2019 21:56
    Цікаво-цікаво. Тобто Рафа Надаль, вигравши цього року Монреаль і знявшись з Цинциннаті після фіналу, по версії пана Сапронова отримав дискваліфікацію і не зміг прийняти участь у ЮСО, який стартував рівно через тиждень після Цинциннаті? І не переміг там у фіналі Медведєва? І рік тому за те ж саме його також дискваліфікували? А я й не здогадувався.
    Ідентичний приклад зі Світоліною. Шеньчжень рівно через тиждень після КК. Але їй знятися, пославшись на травму, не можна. Все ясно. Рафа, доречі, навіть не на травму посилався, а на втому.
    ставка зроблена на вболівальників, які особливо не тямлять в усіх тонкощах гри. Типу подамо їм таку інфу, і вони її схавають. А скільки навіть цього сезону в жіночому турі було, де наприклад переможниця чи фіналіст якогось турніру знімалась з наступного по суті в день чи за день до гри. І я щось ніде не чув за якісь дискваліфікації. Може і фінансові санкції якісь і були, але нікого не дискваліфіковували. Так що це як кажуть галіма відмазка
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 18.10.2019 21:47
    +4
    Так пусть теперь в Шеньчжени проиграет все матчи.
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 18.10.2019 22:14
    +3
    Допустим, это правда, хотя не особо верится, учитывая примеры других теннисистов в подобных ситуациях. Но, почему тогда Элина не написала это на своей странице, почему не дала интервью хоть где-то, хоть кому-то по поводу этой ситуации, если это есть аргументом??? Уверен на 100%, что она знает, что очень много людей в Украине возмущены этим решением. Значит, мы все, обычные нищеброды, которые вряд ли смогут побывать на ее матчах за границей, ей не нужны? Которые пьют литрами валерьянку, при просмотре ее матчей, которые плачут от ее побед возле своего компьютера..которые просто живут в этой стране и болеют, потому что Элина представляет Украину и это главное. Меня расстроила больше не поездка (по определенным причинам ее можно как-то понять) , а молчание...Это очень обидно. Очень жаль, что столько людей между собой поссорились и появилась у многих ненависть
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 18.10.2019 22:16
    +2
    Александр Черепанов, 18.10.2019 22:14
    Допустим, это правда, хотя не особо верится, учитывая примеры других теннисистов в подобных ситуациях. Но, почему тогда Элина не написала это на своей странице, почему не дала интервью хоть где-то, хоть кому-то по поводу этой ситуации, если это есть аргументом??? Уверен на 100%, что она знает, что очень много людей в Украине возмущены этим решением. Значит, мы все, обычные нищеброды, которые вряд ли смогут побывать на ее матчах за границей, ей не нужны? Которые пьют литрами валерьянку, при просмотре ее матчей, которые плачут от ее побед возле своего компьютера..которые просто живут в этой стране и болеют, потому что Элина представляет Украину и это главное. Меня расстроила больше не поездка (по определенным причинам ее можно как-то понять) , а молчание...Это очень обидно. Очень жаль, что столько людей между собой поссорились и появилась у многих ненависть
    золоті слова
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 18.10.2019 22:29
    0
    Когда человек играет финал в воскресенье а во вторник должен играть в другом городе это совсем другая ситуация. Думаю организаторы турниров это понимают и не заостряют на этом внимание. А могут и заострить. Подать жалобу в ВТА. Как это первая ракетка турнира, можно сказать лицо турнира, и снимается без всякой причины в последний момент. И от наших соседей можно было ожидать всего чего угодно.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.10.2019 22:27
    0
    сергей богданов, 18.10.2019 22:26
    К сожалению вы написали полную чепуху, пример абсолютно не сопастовим
    Чому?
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