Итоговый турнир WTA. Свитолина начала защиту титула с победы

Украинка Элина Свитолина (№8 WTA) успешно стартовала на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне.

В первом туре группового раунда первая ракетка Украины обыграла лучшую чешскую теннисистку Каролину Плишкову (№2 WTA).

Шэньчжэнь. Групповой раунд

Элина Свитолина (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:6(12), 6:4

Сегодня мы увидели Свитолину, которая вышла побеждать за счет высокого класса, стабильности и преимущества в скорости. Украинка мало ошибалась, много двигалась, но редко рисковала. Плишкова вышла на матч не в лучших кондициях, но даже в такой форме она способна переиграть многих топовых теннисисток.

Первые два гейма остались за чешкой, но ситуация очень быстро выровнялась. После этого до конца сета ни одна из девушек не позволяла сопернице заработать ни одного брейкпоинта. В целом, игра была немного скучная для болельщиков: большинство розыгрышей были быстрыми, затяжной борьбы и смены ритма на корте практически не наблюдалось. Плишкова понимала, что ввязываться в борьбу характеров против Свитолиной дело неблагодарное, старалась сыграть точнее и острее, из-за чего часто допускала ошибки. Больше всего удивили пять двойных от чешки в первом сете, для нее это ужасный показатель, тем более только при трех эйсах.

Что касается Элины, то она играла максимально чисто, но за редким исключением боялась рисковать или агрессировать. Ее можно понять, соперница давала шансы и при такой игре, но напряжение присутствовало.

В итоге первая партия перешла на тай-брейк, где произошли самые интересные события в матче. Всего было разыграно 26 очков, при этом Свитолина не реализовала шесть сетболов, отыграв при этом один. В самые ответственные моменты Элина мягчила, а Каролина наоборот играла максимально остро и тонко. К счастью, в остальные моменты чешка продолжала ошибаться, из-за чего украинка и получила столько возможностей завершить сет победой. На седьмой раз чешка уже не устояла и все-таки ударила в аут с бэкхенда. К слову, слева в первом сете Каролина отыграла лучше, чем ожидалось, но вот во втором все проблемы вскрылись.

После такой изматывающей партии казалось, что у Каролины уже не будет шансов против сверхмотивированой Свитолиной. Украинка во втором сете еще и повела 2:0, но развить успех сразу же не получилось. Чешка восстановила статус-кво и продолжила создавать интригу в этом матче. Ошибок со стороны Плишковой стало чуть меньше, хотя чувствовалось, что победы ей сегодня не видать. В очень важном седьмом гейме украинка снова получила два шансы выйти вперед: сначала она не сумела принять мощную подачу соперницы, а потом уже дождалась грубой ошибки Каролина с форхенда. Легкой подачи на матч не получилось, но все же после двух отыгранных брейкпоинтов оппонентки Элине удалось с первого же матчбола оформить победу в стартовом поединке на турнире. Очень важно, что это получилось сделать в двух партиях.

Отметим, что это четвертая подряд победа Свитолиной над Плишковой (общий счет 4-5). Более того, каждый раз, когда Элина побеждала Каролину, украинка выигрывала турнир (Рим-2017, Брисбен-2018 и Сингапур-2018).

В 2019 году Свитолина одержала всего вторую победу над теннисисткой из топ-10.