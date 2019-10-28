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Итоговый турнир WTA. Свитолина начала защиту титула с победы

Украинка в четвертый раз подряд переиграла Каролину Плишкову

  • 28.10.2019 14:33
  • 6779 просмотров
  • 22 комментария
Итоговый турнир WTA. Свитолина начала защиту титула с победы
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Украинка Элина Свитолина (№8 WTA) успешно стартовала на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне. 
 
В первом туре группового раунда первая ракетка Украины обыграла лучшую чешскую теннисистку Каролину Плишкову (№2 WTA). 
 
Шэньчжэнь. Групповой раунд
Элина Свитолина (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:6(12), 6:4
 
Сегодня мы увидели Свитолину, которая вышла побеждать за счет высокого класса, стабильности и преимущества в скорости. Украинка мало ошибалась, много двигалась, но редко рисковала. Плишкова вышла на матч не в лучших кондициях, но даже в такой форме она способна переиграть многих топовых теннисисток.
 
Первые два гейма остались за чешкой, но ситуация очень быстро выровнялась. После этого до конца сета ни одна из девушек не позволяла сопернице заработать ни одного брейкпоинта. В целом, игра была немного скучная для болельщиков: большинство розыгрышей были быстрыми, затяжной борьбы и смены ритма на корте практически не наблюдалось. Плишкова понимала, что ввязываться в борьбу характеров против Свитолиной дело неблагодарное, старалась сыграть точнее и острее, из-за чего часто допускала ошибки. Больше всего удивили пять двойных от чешки в первом сете, для нее это ужасный показатель, тем более только при трех эйсах.
 
Что касается Элины, то она играла максимально чисто, но за редким исключением боялась рисковать или агрессировать. Ее можно понять, соперница давала шансы и при такой игре, но напряжение присутствовало.
 
В итоге первая партия перешла на тай-брейк, где произошли самые интересные события в матче. Всего было разыграно 26 очков, при этом Свитолина не реализовала шесть сетболов, отыграв при этом один. В самые ответственные моменты Элина мягчила, а Каролина наоборот играла максимально остро и тонко. К счастью, в остальные моменты чешка продолжала ошибаться, из-за чего украинка и получила столько возможностей завершить сет победой. На седьмой раз чешка уже не устояла и все-таки ударила в аут с бэкхенда. К слову, слева в первом сете Каролина отыграла лучше, чем ожидалось, но вот во втором все проблемы вскрылись.
 
 
После такой изматывающей партии казалось, что у Каролины уже не будет шансов против сверхмотивированой Свитолиной. Украинка во втором сете еще и повела 2:0, но развить успех сразу же не получилось. Чешка восстановила статус-кво и продолжила создавать интригу в этом матче. Ошибок со стороны Плишковой стало чуть меньше, хотя чувствовалось, что победы ей сегодня не видать. В очень важном седьмом гейме украинка снова получила два шансы выйти вперед: сначала она не сумела принять мощную подачу соперницы, а потом уже дождалась грубой ошибки Каролина с форхенда. Легкой подачи на матч не получилось, но все же после двух отыгранных брейкпоинтов оппонентки Элине удалось с первого же матчбола оформить победу в стартовом поединке на турнире. Очень важно, что это получилось сделать в двух партиях.
 
Отметим, что это четвертая подряд победа Свитолиной над Плишковой (общий счет 4-5). Более того, каждый раз, когда Элина побеждала Каролину, украинка выигрывала турнир (Рим-2017, Брисбен-2018 и Сингапур-2018).
 
В 2019 году Свитолина одержала всего вторую победу над теннисисткой из топ-10.
 
 

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 28.10.2019 15:31
    0
    VoOne1983, 28.10.2019 15:20
    З тою, яка виграє. Такі правила раунд-робін. Переможці грають між собою, а хто програв грають теж між собою. Це робоять для того, щою не вийшла ситуація, коли в останньому турі нічого вже не вирішується
    Спасибо, не сообразил. Искал в сети, не нашел информации. Халеп похоже идет по пути Возняцки. Есть ощущение, что травмы не дадут ей вернуть ту скорость, а без нее она игрок 3 десятка.
    Ссылка
    FunnyCOFE
      FunnyCOFE, 28.10.2019 15:27
    +1
    Сергей Войцеховский, 28.10.2019 15:10
    Свитолина предала Украину. НИКОГДА больше она не будет украинкой, даже победив на всех турнирах большого шлема. Истинный патриот никогда не будет болеть за спортсменов, которые хоть раз были в России с 2014г.
    Так чому ж істинний патріот не розмовляє рідною мовою? Чи навпаки, як раз рідною зараз і розмовляє? Саме справжній злодій кричить першим тримай злодія...
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 28.10.2019 15:27
    0
    З румунуштами буде тяжче , але Еліна боєць ще той .
    Ссылка
    olegg1261
      olegg1261, 28.10.2019 15:26
    -1
    Всім хто дуже радіє перемозі Світоліній-по перше подивіться статистику з такою кількістю подвійних та невимушених помилок виграти матч Плішкова просто не могла,по друге наразі понаблюдайте за грою Андрееску-Халеп і ви зрозумієте(якщо об,єктивні)що далі Світоліній нічого не світить!
    Ссылка
    Сергей Войцеховский
      Сергей Войцеховский, 28.10.2019 15:24
    -1
    Ломаченко тоже предатель Украины. За него никто в Украине не болеет. Он был в России, на бою Усика.
    Ссылка
    Сергей Войцеховский
      Сергей Войцеховский, 28.10.2019 15:22
    -1
    Stelios Komnin, 28.10.2019 15:16
    Усик тоже?
    Конечно! Все без исключения.
    Ссылка
    GeloN83
      GeloN83, 28.10.2019 15:22
    0
    Важкувата перемога
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 28.10.2019 15:20
    0
    Stelios Komnin, 28.10.2019 15:16
    С какой из румынок Элина будет играть во 2 туре, кто знает?
    З тою, яка виграє. Такі правила раунд-робін. Переможці грають між собою, а хто програв грають теж між собою. Це робоять для того, щою не вийшла ситуація, коли в останньому турі нічого вже не вирішується
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 28.10.2019 15:18
    0
    Stelios Komnin, 28.10.2019 15:16
    С какой из румынок Элина будет играть во 2 туре, кто знает?
    з переможницею мала б
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 28.10.2019 15:16
    0
    С какой из румынок Элина будет играть во 2 туре, кто знает?
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 28.10.2019 15:16
    0
    Сергей Войцеховский, 28.10.2019 15:10
    Свитолина предала Украину. НИКОГДА больше она не будет украинкой, даже победив на всех турнирах большого шлема. Истинный патриот никогда не будет болеть за спортсменов, которые хоть раз были в России с 2014г.
    Усик тоже?
    Ссылка
    Сергей Войцеховский
      Сергей Войцеховский, 28.10.2019 15:10
    -6
    Свитолина предала Украину. НИКОГДА больше она не будет украинкой, даже победив на всех турнирах большого шлема. Истинный патриот никогда не будет болеть за спортсменов, которые хоть раз были в России с 2014г.
    Ссылка
    sarra2008
      sarra2008, 28.10.2019 14:53
    +2
    Ссылка
    solomon7575
    solomon7575, 28.10.2019 14:46
    +7
    Clyde С., 28.10.2019 14:39
    Масква пабіждає, Україна радіє
    Сделай тоже самое,как на своём смайлике
    Ссылка
    Сергей Соляник
      Сергей Соляник, 28.10.2019 14:40
    +17
    Элина с победой. Успехов в следующих играх
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 28.10.2019 14:40
    +10
    Вітаю!!!
    І дякую спорт. юа за красиві фото в заставках статей... Можете, як хочете...
    Ссылка
    Barsa2019
    Barsa2019, 28.10.2019 14:39
    +17
    С почином! Важная психологическая победа после тай-брейка в первом сете со счётом вроде 14-12.Должна набирать форму с каждым матчем, верю в победу на турнире как в прошлом году!
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 28.10.2019 14:39
    -37
    Масква пабіждає, Україна радіє
    Ссылка
    Макс Максов
      Макс Максов, 28.10.2019 14:38
    +21
    Красава, иногда такие мячи вытягивала, что я с открытым ртом смотрел) С победой!!!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 28.10.2019 14:36
    +18
    Всіх справжніх болільників з премогою !!!
    Ссылка
    Макс Максов
      Макс Максов, 28.10.2019 14:38
    +21
    Красава, иногда такие мячи вытягивала, что я с открытым ртом смотрел) С победой!!!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 28.10.2019 14:36
    +18
    Всіх справжніх болільників з премогою !!!
    Ссылка
    Сергей Соляник
      Сергей Соляник, 28.10.2019 14:40
    +17
    Элина с победой. Успехов в следующих играх
    Ссылка
    Barsa2019
    Barsa2019, 28.10.2019 14:39
    +17
    С почином! Важная психологическая победа после тай-брейка в первом сете со счётом вроде 14-12.Должна набирать форму с каждым матчем, верю в победу на турнире как в прошлом году!
    Ссылка
    Ruud
      Ruud, 28.10.2019 14:35
    +16
    Трудная победа, молодец!!!
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 28.10.2019 14:35
    +14
    Я же говорил в превью что Плишкова наш клиент, с победой но впереди самое трудное, успехов
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 28.10.2019 14:40
    +10
    Вітаю!!!
    І дякую спорт. юа за красиві фото в заставках статей... Можете, як хочете...
    Ссылка
    solomon7575
    solomon7575, 28.10.2019 14:46
    +7
    Clyde С., 28.10.2019 14:39
    Масква пабіждає, Україна радіє
    Сделай тоже самое,как на своём смайлике
    Ссылка
    sarra2008
      sarra2008, 28.10.2019 14:53
    +2
    Ссылка
    FunnyCOFE
      FunnyCOFE, 28.10.2019 15:27
    +1
    Сергей Войцеховский, 28.10.2019 15:10
    Свитолина предала Украину. НИКОГДА больше она не будет украинкой, даже победив на всех турнирах большого шлема. Истинный патриот никогда не будет болеть за спортсменов, которые хоть раз были в России с 2014г.
    Так чому ж істинний патріот не розмовляє рідною мовою? Чи навпаки, як раз рідною зараз і розмовляє? Саме справжній злодій кричить першим тримай злодія...
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 28.10.2019 15:31
    0
    VoOne1983, 28.10.2019 15:20
    З тою, яка виграє. Такі правила раунд-робін. Переможці грають між собою, а хто програв грають теж між собою. Це робоять для того, щою не вийшла ситуація, коли в останньому турі нічого вже не вирішується
    Спасибо, не сообразил. Искал в сети, не нашел информации. Халеп похоже идет по пути Возняцки. Есть ощущение, что травмы не дадут ей вернуть ту скорость, а без нее она игрок 3 десятка.
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 28.10.2019 15:27
    0
    З румунуштами буде тяжче , але Еліна боєць ще той .
    Ссылка
    GeloN83
      GeloN83, 28.10.2019 15:22
    0
    Важкувата перемога
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 28.10.2019 15:20
    0
    Stelios Komnin, 28.10.2019 15:16
    С какой из румынок Элина будет играть во 2 туре, кто знает?
    З тою, яка виграє. Такі правила раунд-робін. Переможці грають між собою, а хто програв грають теж між собою. Це робоять для того, щою не вийшла ситуація, коли в останньому турі нічого вже не вирішується
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 28.10.2019 15:18
    0
    Stelios Komnin, 28.10.2019 15:16
    С какой из румынок Элина будет играть во 2 туре, кто знает?
    з переможницею мала б
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 28.10.2019 15:16
    0
    С какой из румынок Элина будет играть во 2 туре, кто знает?
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 28.10.2019 15:16
    0
    Сергей Войцеховский, 28.10.2019 15:10
    Свитолина предала Украину. НИКОГДА больше она не будет украинкой, даже победив на всех турнирах большого шлема. Истинный патриот никогда не будет болеть за спортсменов, которые хоть раз были в России с 2014г.
    Усик тоже?
    Ссылка
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