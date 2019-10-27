Бьянка Андрееску – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

тоже не мог понять, 3 раза перечитывал)

в почему знак вопроса? разве не понятно что уже первое место обеспечено?

22:35 — khatskevich_bog

тут дисквалиф на 3 игры должна быть, но нужны оптимальные составы к 14 туру, да КДК УАФ?

22:30 — Axmetov1

Да,я согласен,был не прав.

22:29 — Axmetov1

Да согласен.Ну тогда это должно быть минимальным предусмотренным наказанием.Патрик и сам потом по...

22:25 — acfred

тут даже на дисциплинарное дополнительно тянет, не то что красная