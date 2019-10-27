Бьянка Андрееску – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 28 октября, пройдут первые матчи в Фиолетовой группе на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне.
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску (№4 WTA) сразится против Симоны Халеп из Румынии (№5 WTA). Поединок продолжит программу второго соревновательного дня и начнется после встречи Свитолина – Плишкова. Ориентировочное время начала – 14:00 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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