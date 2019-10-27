Элина Свитолина – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 28 октября, украинка Элина Свитолина (№8 WTA) стартует на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне.

Соперницей украинки станет лучшая чешская теннисистка Каролина Плишкова (№2 WTA). Поединок откроет программу второго соревновательного дня и начнется в 12:30 по Киеву.

Ранее девушки встречались 8 раз, на счету украинки 3 победы, но все они были добыты в последних очных матчах.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.