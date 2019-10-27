Еліна Світоліна – Кароліна Плішкова. Прогноз і анонс матчу

Еліна Світоліна стартує на В понеділок, 28 жовтня, українкастартує на Підсумковому турнірі WTA у Шеньчжені . Суперницею українки (статистика матчів в сезоні 35-21) стане найкраща чеська тенісистка Кароліна Плішкова (50-15). Поєдинок відкриє програму другого змагального дня і розпочнеться о 12:30 за Києвом.

Нагадаємо, за результатами жеребкування Світоліна потрапила до Фіолетової групи, де її суперницями також стали Б'янка Андреєску (48-5, Канада) і Симона Халеп (42-15, Румунія), які зіграють між собою другим запуском. Червона група (Осака – Квітова і Барті – Бенчіч) свої перші матчі грають в неділю.

Суперниця

Плішкова – єдина участниція турниру, яка цьогоріч вчетверте поспіль грає в Фіналі WTA. Схожим досягненням могла б похизуватися Халеп, але минулорічні змагання вона змушена була пропустити через травму. В 2019 році Кароліна повернулася до топ-2 світового рейтингу і навіть кілька разів знову боролася за тенісну корону, але без особливих успіхів. Нагадаємо, в 2017 році чешка вже була на вершині рейтингу WTA, протримавшись там 8 тижнів.

Цьогоріч Плішкова стала лідеркою сезону за кількістю виграних титулів: Брісбен (Прем'єр, хард), Рим (Прем'єр 5, грунт), Істборн (Прем'єр, трава) і Чженчжоу (Прем'єр, хард). Також варто відзначити фінал в Майамі і дебютний в кар'єрі півфінал Australian Open.



Jimmie48 Photography. Кароліна Плішкова Jimmie48 Photography. Кароліна Плішкова

Плішкова – одна з трьох тенісисток туру, яким вдалося виграти 50 і більше матчів. Більше звитяг тільки в Ешлі Барті (52) і у Кікі Бертенс (51). «Королева ейсів» не зраджує своєму прізвиську і лідирує за кількістю подач навиліт (474), кожна десята подача Плішкової стає недосяжною для суперниці. Завдяки цьому Кароліна входить до топ-3 найкращих тенісисток за відсотком виграних очок на першій подачі, а також займає четверте місце за відсотком виграних власних геймів.

З прийомом ситуація трохи гірша, але чешка дуже любить гостро атакувати з другого м'яча, цього потрібно остерігатися. В розіграшах Плішкова діє досить прогнозовано, але дуже потужно. Найбільший її недолік – швидкість переміщення по корту і недостатня спритність через високий зріст (1,86 м). На жаль, Еліна не той гравець, який може часто витягувати суперницю до сітки і розкладати м'ячі по лініях, тому біговою роботою буде займатися саме українка.

Форма

Найбільші успіхи Плішкової датовані першою частиною сезону, але ближче до завершення Кароліна хоч і не виблискувала, але тримала марку. Еліна ж яскраво виступила в середині року, а от під час інших проміжків були проблеми. Також не забуваємо про травму коліна, яка турбує українку ще з березня.

Зустрічі між собою

Еліна довгий час не могла переграти Кароліну. Перші п'ять очних поєдинків закінчилися перемогами Плішкової. Однак три останніх зустрічі вдалося виграти українці. Більш того, кожен раз, коли Еліна перемагала чешку, українка брала трофей (Рим-2017, Брісбен-2018 і Сінгапур-2018).

Статистика після US Open

Свитоліна Плішкова матчі (виграних) 7-5 (58%) 5-2 (71%) % першої подачі 57.7 65.4 виграних очок на першій подачі, % 68.4 69.1 виграних очок на другій подачі, % 44.2 43.5 виграних очок на прийомі, % 44.0 45.6 ейси, % 4.7 10.5 тай-брейки 3-3 (50%) 0-0

Призові

Нагадаємо, що кожна перемога в груповому раунді (Раунд Робін) принесе тенісисткам по 250 очок в рейтинг WTA, кожна поразка – 125. Переможниця турніру отримає іще 750 залікових балів, а фіналістка – 330. Максимальна сума – 1500 очок.

За кожну перемогу в Раунді Робін можна отримати $305,000 до стартової суми в $385,000. Перемога на турнірі додатково принесе $3,425,000, вихід у фінал – $1,100,000.

Прогноз

Наразі складається враження, Плішкова – ледь не єдина суперниця в групі, з якою у Еліні будуть рівні шанси до початку матчу, хоча форма інших суперниць також викликає запитання. Зустріч обіцяє бути конкурентною з обох сторін і цілком можливо, що затягнеться на 3 сети. Якщо коліно дасть Світоліній відпрацювати на своєму рівні 1,5-2 години, то шанси на перемогу досить пристойні. Якщо не буде швидкого переміщення по корту і активної гри чешці під бекхенд, то очікувати на позитивний результат не варто.

Проноз Sport.ua: перемога Світоліної в 3 сетах.

Понеділок, 28 жовтня

12:30 - Кароліна Плішкова - Еліна Світоліна

14:00* - Б'янка Андреєску - Сімона Халеп

*матч розпочнеться після закінчення першого поєдинку