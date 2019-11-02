Элина Свитолина – в финале Итогового турнира WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA) выиграла полуфинальный матч на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне.
Действующая чемпионка турнира в трех сетах одолела швейцарку Белинду Бенчич (№7 WTA), которая снялась из-за травмы в третьем сете.
Шэньчжэнь. Полуфинал
Элина Свитолина (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 5:7, 6:3, 4:1 (отказ)
Первый сет был похож на предыдущие игры Свитолиной. Украинка на равных вела борьбу против соперницы, предугадать результат партии было проблематично. Бенчич начала довольно уверенно и красиво, но не идеально. Свитолина действовала в более присущей ей защитном стиле, но почему-то ошибалась больше положенного. Поначалу спасали подачи на вылет, только в первом гейме их было целых три. Но когда дело доходило до второго мяча – начинались неприятности.
Первой в счете повела швейцарка, реализовав свой первый же брейкпоинт в шестом гейме, на что сразу же получила обратный брейк.
Во время первого сета, а впоследствии и всего матча Бенчич часто держалась за заднюю поверхность бедра. После 11-го гейма она вызвала на корт физио и взяла медицинский тайм-аут. Вполне возможно, что это была тактическая хитрость. Как бы там ни было, но это принесло швейцарке результат. На приеме Белинда сыграла очень успешно, а Свитолина допустила ряд ошибок. Особенно стоит выделить неудачное решение на третьем сетболе у сетки, наладить этот компонент игры Элине не удается уже который год.
В начале второго сета Свитолина сразу же начала играть более агрессивно, особенно это чувствовалось на приеме. Со второго мяча сразу же следовала атака, это было необходимо, чтобы изменить ситуацию на корте в свою пользу. Швейцарка оказалась не готовой к резкому изменению вектора игры от соперницы и проиграла два гейма, хотя имела шанс сделать 1:1. Заняв лидирующую позицию, Элина больше сконцентрировалась на своих геймах, а на приеме играла в менее энергозатратный теннис. В шестом гейме украинка немного провалилась и швейцарка получила двойной брейкпоинт. Но проблем удалось избежать, в этом неплохо помогла подача.
Бенчич все больше хромала, снова обращалась за помощью к физио и даже апеллировала к трибунам, которые не очень хотели ее поддерживать. Судьба сета решилась в девятом гейме, где Бенчич несколько раз грубо ошиблась, а Элина сыграла более активно, чем до этого.
Третий сет превратился в «избиение младенца». Свитолина очень быстро повела со счетом 3:0, и после еще двух сыгранных геймов Бенчич приняла решение сняться.
Отдельно отметим 16 эйсов Элины – это ее лучший показатель в карьере. Благодаря этому соотношение виннерсов / невынужденных выглядит феноменально.
Это была четвертая очная встреча теннисисток, Элина одержала вторую победу. Также отметим, что это десятый подряд выигранный матч для украинки на Итоговых турнирах (2017 - 1, 2018 - 5, 2019 - 4).
В финале Свитолина сыграет против Эшли Барти (1) или Каролины Плишковой (2). Для украинки это будет первый в сезоне матч за титул.
Источник — Sport.ua
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Всепропальником мене багато хто вважає, насправді я б себе характеризував, як поміркованого песиміста.
Щодо прогресу, на мій погляд, очевидними є дві речі.
1. Подача за останні півтора роки явно покращилася. Еліна тепер може подати ейс у обидва квадрати за чотирма можливими напрямками. Ну хіба трохи гірше виходить у другий квадрат у Т-перехрестя. А може ще й несподівано подати в корпус. Швидкість подачі повернулася до показників дворічної давнини, направленість значно покращилася. При цьому відсоток першої не впав.
2. Явних змін у техніці я не бачу. Головна проблема із завершенням атак нікуди не поділася. Еліна здорово вміє виконувати перший атакуючий удар, а ось завершальні, навіть найпростіші, шкутильгають ще з юніорів. Саме з цього витікають проблеми біля сітки, хоча з лету вона грати непогано вміє. Монфіс надав Еліні не техніку, а трохи розкутості на корті. Інтроверту це часом важливо. Звідси і неймовірний слайс із Халеп, і заведення глядачів після особливо вдалих розіграшів. На мій погляд, якщо вони будуть разом достатньо довго, це Еліні піде в плюс. Бо цього року, мені здається, вона дуже багато емоцій приділяла Гаелю. Коли (і якщо) Еліна остаточно звикне до надійного чоловічого тилу, ця впевненість їй допоможе на корті.
Чи зможе виграти Шолом? Того вам ніхто напевно не скаже. Є шанси? Є. На мій погляд, зараз буде важче, ніж пару років тому через прихід молодих і крутих дівчат до жіночого Туру.
Якось так.
Всепропальником мене багато хто вважає, насправді я б себе характеризував, як поміркованого песиміста.
Щодо прогресу, на мій погляд, очевидними є дві речі.
1. Подача за останні півтора роки явно покращилася. Еліна тепер може подати ейс у обидва квадрати за чотирма можливими напрямками. Ну хіба трохи гірше виходить у другий квадрат у Т-перехрестя. А може ще й несподівано подати в корпус. Швидкість подачі повернулася до показників дворічної давнини, направленість значно покращилася. При цьому відсоток першої не впав.
2. Явних змін у техніці я не бачу. Головна проблема із завершенням атак нікуди не поділася. Еліна здорово вміє виконувати перший атакуючий удар, а ось завершальні, навіть найпростіші, шкутильгають ще з юніорів. Саме з цього витікають проблеми біля сітки, хоча з лету вона грати непогано вміє. Монфіс надав Еліні не техніку, а трохи розкутості на корті. Інтроверту це часом важливо. Звідси і неймовірний слайс із Халеп, і заведення глядачів після особливо вдалих розіграшів. На мій погляд, якщо вони будуть разом достатньо довго, це Еліні піде в плюс. Бо цього року, мені здається, вона дуже багато емоцій приділяла Гаелю. Коли (і якщо) Еліна остаточно звикне до надійного чоловічого тилу, ця впевненість їй допоможе на корті.
Чи зможе виграти Шолом? Того вам ніхто напевно не скаже. Є шанси? Є. На мій погляд, зараз буде важче, ніж пару років тому через прихід молодих і крутих дівчат до жіночого Туру.
Якось так.
Зараз Барті і Плішкова мріють програти півфінал, щоб піти у відпустку здоровими))
Наші Вітання, Еліночка🏆🏆🏆🏆 Супер.
А головне, що... 🤣🤣🤣 деякі к0зл0рилі на сусідніх сайтах вже понаХрюкували, що - "...если бЫ не травма швейцаркИ...", "пАвезло хАхлушке...", ну, і так далі у каТцапській звірячій інтерпретації.
Всепропальником мене багато хто вважає, насправді я б себе характеризував, як поміркованого песиміста.
Щодо прогресу, на мій погляд, очевидними є дві речі.
1. Подача за останні півтора роки явно покращилася. Еліна тепер може подати ейс у обидва квадрати за чотирма можливими напрямками. Ну хіба трохи гірше виходить у другий квадрат у Т-перехрестя. А може ще й несподівано подати в корпус. Швидкість подачі повернулася до показників дворічної давнини, направленість значно покращилася. При цьому відсоток першої не впав.
2. Явних змін у техніці я не бачу. Головна проблема із завершенням атак нікуди не поділася. Еліна здорово вміє виконувати перший атакуючий удар, а ось завершальні, навіть найпростіші, шкутильгають ще з юніорів. Саме з цього витікають проблеми біля сітки, хоча з лету вона грати непогано вміє. Монфіс надав Еліні не техніку, а трохи розкутості на корті. Інтроверту це часом важливо. Звідси і неймовірний слайс із Халеп, і заведення глядачів після особливо вдалих розіграшів. На мій погляд, якщо вони будуть разом достатньо довго, це Еліні піде в плюс. Бо цього року, мені здається, вона дуже багато емоцій приділяла Гаелю. Коли (і якщо) Еліна остаточно звикне до надійного чоловічого тилу, ця впевненість їй допоможе на корті.
Чи зможе виграти Шолом? Того вам ніхто напевно не скаже. Є шанси? Є. На мій погляд, зараз буде важче, ніж пару років тому через прихід молодих і крутих дівчат до жіночого Туру.
Якось так.
З ким краще грати фінал, неясно. Дівчата настільки вимотані, що з будь-яким суперником можуть бути будь-які варіанти. Навіть статистика 5:0 проти Барті зараз не має значення.
Я половину дописувачів, які раніше підтримували Еліну взагалі не бачу.
З ким краще грати фінал, неясно. Дівчата настільки вимотані, що з будь-яким суперником можуть бути будь-які варіанти. Навіть статистика 5:0 проти Барті зараз не має значення.
16 эйсов за не полный матч, это фантастика и личный её рекорд!!!
Я так и не понял, почему Бенчич отказалась доигрывать матч?
З ким краще грати фінал, неясно. Дівчата настільки вимотані, що з будь-яким суперником можуть бути будь-які варіанти. Навіть статистика 5:0 проти Барті зараз не має значення.
Очень не простой сезон для нее . Много турниров , где были и 1/4 -финал , и 1/2-финал.
Поэтому , очень бы хотелось , чтобы ей удалось выиграть этот итоговый турнир.
Желаю успеха!!!
Наші Вітання, Еліночка🏆🏆🏆🏆 Супер.
А головне, що... 🤣🤣🤣 деякі к0зл0рилі на сусідніх сайтах вже понаХрюкували, що - "...если бЫ не травма швейцаркИ...", "пАвезло хАхлушке...", ну, і так далі у каТцапській звірячій інтерпретації.
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