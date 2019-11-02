Элина Свитолина – в финале Итогового турнира WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA) выиграла полуфинальный матч на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне.

Действующая чемпионка турнира в трех сетах одолела швейцарку Белинду Бенчич (№7 WTA), которая снялась из-за травмы в третьем сете.

Шэньчжэнь. Полуфинал

Элина Свитолина (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 5:7, 6:3, 4:1 (отказ)

Первый сет был похож на предыдущие игры Свитолиной. Украинка на равных вела борьбу против соперницы, предугадать результат партии было проблематично. Бенчич начала довольно уверенно и красиво, но не идеально. Свитолина действовала в более присущей ей защитном стиле, но почему-то ошибалась больше положенного. Поначалу спасали подачи на вылет, только в первом гейме их было целых три. Но когда дело доходило до второго мяча – начинались неприятности.

Первой в счете повела швейцарка, реализовав свой первый же брейкпоинт в шестом гейме, на что сразу же получила обратный брейк.

Во время первого сета, а впоследствии и всего матча Бенчич часто держалась за заднюю поверхность бедра. После 11-го гейма она вызвала на корт физио и взяла медицинский тайм-аут. Вполне возможно, что это была тактическая хитрость. Как бы там ни было, но это принесло швейцарке результат. На приеме Белинда сыграла очень успешно, а Свитолина допустила ряд ошибок. Особенно стоит выделить неудачное решение на третьем сетболе у сетки, наладить этот компонент игры Элине не удается уже который год.

В начале второго сета Свитолина сразу же начала играть более агрессивно, особенно это чувствовалось на приеме. Со второго мяча сразу же следовала атака, это было необходимо, чтобы изменить ситуацию на корте в свою пользу. Швейцарка оказалась не готовой к резкому изменению вектора игры от соперницы и проиграла два гейма, хотя имела шанс сделать 1:1. Заняв лидирующую позицию, Элина больше сконцентрировалась на своих геймах, а на приеме играла в менее энергозатратный теннис. В шестом гейме украинка немного провалилась и швейцарка получила двойной брейкпоинт. Но проблем удалось избежать, в этом неплохо помогла подача.

Бенчич все больше хромала, снова обращалась за помощью к физио и даже апеллировала к трибунам, которые не очень хотели ее поддерживать. Судьба сета решилась в девятом гейме, где Бенчич несколько раз грубо ошиблась, а Элина сыграла более активно, чем до этого.

Третий сет превратился в «избиение младенца». Свитолина очень быстро повела со счетом 3:0, и после еще двух сыгранных геймов Бенчич приняла решение сняться.

Отдельно отметим 16 эйсов Элины – это ее лучший показатель в карьере. Благодаря этому соотношение виннерсов / невынужденных выглядит феноменально.

Это была четвертая очная встреча теннисисток, Элина одержала вторую победу. Также отметим, что это десятый подряд выигранный матч для украинки на Итоговых турнирах (2017 - 1, 2018 - 5, 2019 - 4).

В финале Свитолина сыграет против Эшли Барти (1) или Каролины Плишковой (2). Для украинки это будет первый в сезоне матч за титул.