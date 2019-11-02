Стала известна соперница Свитолиной в финале Итогового турнира WTA

В субботу, 2 ноября, состоялись полуфинальные поединки на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне.
Во втором матче австралийка Эшли Барти (№1 WTA) в трех сетах одолела чешку Каролину Плишкову (№2 WTA).
Итоговый турнир WTA. Полуфинал
Эшли Барти (Австралия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 4:6, 6:2, 6:3
Это была четвертая победа австралийки в шести очных встречах.
Отметим, что в финале Барти сразится с украинкой Элиной Свитолиной (8), которая ранее одолела швейцарку Белинду Бенчич (7).
Источник — Sport.ua
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Я про фінал двох Е рік мріяв!
Я про фінал двох Е рік мріяв!
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