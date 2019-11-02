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Стала известна соперница Свитолиной в финале Итогового турнира WTA

В матче за титул украинка сразится с первой ракеткой мира

  • 02.11.2019 16:45
  • 2916 просмотров
  • 11 комментариев
Стала известна соперница Свитолиной в финале Итогового турнира WTA
© WTA. Эшли Барти
В субботу, 2 ноября, состоялись полуфинальные поединки на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне. 
 
Во втором матче австралийка Эшли Барти (№1 WTA) в трех сетах одолела чешку Каролину Плишкову (№2 WTA).
 
Итоговый турнир WTA. Полуфинал
Эшли Барти (Австралия) – Каролина Плишкова (Чехия)  – 4:6, 6:2, 6:3
 
Это была четвертая победа австралийки в шести очных встречах.
 
Отметим, что в финале Барти сразится с украинкой Элиной Свитолиной (8), которая ранее одолела швейцарку Белинду Бенчич (7).
 
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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 02.11.2019 16:58
    0
    ihor7003, 02.11.2019 16:48
    Эта Барти выглядит как накаченный мужик. По любому сидит на стероидах. Интересно их проверяют на допинг?
    Ой, как всё запущено! Рад за Барти. Финал будет "цикавым", уверен!
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 02.11.2019 16:55
    +1
    ihor7003, 02.11.2019 16:48
    Эта Барти выглядит как накаченный мужик. По любому сидит на стероидах. Интересно их проверяют на допинг?
    Проверяют на запрещенные препараты, коими химия отнюдь не заканчивается
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 02.11.2019 16:54
    -1
    Цього, накачаного мельдоніями топчанчика, Еля все рівно втопче в китайський газон.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 02.11.2019 16:53
    +1
    Розумію, панове, що з Плішковою воно, мабуть, було б легше, але...
    Я про фінал двох Е рік мріяв!
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 02.11.2019 16:53
    0
    Хто знає в яку годину фінал?
    Ссылка
    Natam69
    online
      Natam69, 02.11.2019 16:53
    0
    Кирилл Бондаренко, 02.11.2019 16:50
    Наивно смотреть на мировой спорт,сквозь пять пяльцев,ну конечно стероиды...
    На жаль, більшість щось п'є, просто не все ще є забронено, а дехто вміє добре ховатися. Тому не даремно кажуть, що часто вирішує те у кого кращі фармацевти.
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 02.11.2019 16:53
    -2
    Кирилл Бондаренко, 02.11.2019 16:50
    Наивно смотреть на мировой спорт,сквозь пять пяльцев,ну конечно стероиды...
    Да понятно что и Элина принимает допинг, но эта Барти реально как мужик от стероидов
    Ссылка
    Кирилл Бондаренко
    Кирилл Бондаренко, 02.11.2019 16:50
    +1
    ihor7003, 02.11.2019 16:48
    Эта Барти выглядит как накаченный мужик. По любому сидит на стероидах. Интересно их проверяют на допинг?
    Наивно смотреть на мировой спорт,сквозь пять пяльцев,ну конечно стероиды...
    Ссылка
    Natam69
    online
      Natam69, 02.11.2019 16:50
    +2
    Ну що ж Барті, так Барті.... Думаю, що Еліна є фізично сильніша від Плішкової, тому завтра буде цікаво.
    Ссылка
    nordi
    nordi, 02.11.2019 16:49
    0
    Еля переможе в фіналі!!! інфа 100%
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 02.11.2019 16:48
    -2
    Эта Барти выглядит как накаченный мужик. По любому сидит на стероидах. Интересно их проверяют на допинг?
    Ссылка
    Natam69
    online
      Natam69, 02.11.2019 16:50
    +2
    Ну що ж Барті, так Барті.... Думаю, що Еліна є фізично сильніша від Плішкової, тому завтра буде цікаво.
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 02.11.2019 16:55
    +1
    ihor7003, 02.11.2019 16:48
    Эта Барти выглядит как накаченный мужик. По любому сидит на стероидах. Интересно их проверяют на допинг?
    Проверяют на запрещенные препараты, коими химия отнюдь не заканчивается
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 02.11.2019 16:53
    +1
    Розумію, панове, що з Плішковою воно, мабуть, було б легше, але...
    Я про фінал двох Е рік мріяв!
    Ссылка
    Кирилл Бондаренко
    Кирилл Бондаренко, 02.11.2019 16:50
    +1
    ihor7003, 02.11.2019 16:48
    Эта Барти выглядит как накаченный мужик. По любому сидит на стероидах. Интересно их проверяют на допинг?
    Наивно смотреть на мировой спорт,сквозь пять пяльцев,ну конечно стероиды...
    Ссылка
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 02.11.2019 16:58
    0
    ihor7003, 02.11.2019 16:48
    Эта Барти выглядит как накаченный мужик. По любому сидит на стероидах. Интересно их проверяют на допинг?
    Ой, как всё запущено! Рад за Барти. Финал будет "цикавым", уверен!
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 02.11.2019 16:53
    0
    Хто знає в яку годину фінал?
    Ссылка
    Natam69
    online
      Natam69, 02.11.2019 16:53
    0
    Кирилл Бондаренко, 02.11.2019 16:50
    Наивно смотреть на мировой спорт,сквозь пять пяльцев,ну конечно стероиды...
    На жаль, більшість щось п'є, просто не все ще є забронено, а дехто вміє добре ховатися. Тому не даремно кажуть, що часто вирішує те у кого кращі фармацевти.
    Ссылка
    nordi
    nordi, 02.11.2019 16:49
    0
    Еля переможе в фіналі!!! інфа 100%
    Ссылка
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