Стала известна соперница Свитолиной в финале Итогового турнира WTA

ну..а чем он хуже..например, свитолиной?))) или вусика.....гвоздика....эт сетра..эт сетра..их тыс...

какие п..цы минусуют?)) болеете за других ватных спортсменов - принимайте как минимум нейтрально ...

Ковалев может выиграть только нокаутом.Иначе судьи примут сторону Альвареса. К тому же Сергей ...

17:03 — SEMIRAMID

Прекращай шестидИбил 13! Не начинай разводить срач! Мы же уже обсуждали с тобой этот вопрос, а ...

17:00 — SEMIRAMID

Вадо! Не быкуй, а смотри на вещи объективно! Ведь в шестерке весной не будет шлаковских подстило...