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Майами. Осака проиграла Се Шувэй (обновляется)

На турнире Miami Open проходят матчи третьего круга

  • 23.03.2019 23:33
  • 764 просмотра
  • 5 комментариев
Майами. Осака проиграла Се Шувэй (обновляется)
© Jimmie48 Photography. Каролин Гарсия
В субботу, 23 марта, на престижном турнире в серии Premier Mandatory в Майами проходят поединки третьего круга.
 
 
Майами. Третий круг
 
Каролин Гарсия (Франция) – Юлия Гергес (Германия) – 6:0, 7:5
Петра Квитова (Чехия) – Донна Векич (Хорватия) – 6:4, 3:6, 6:4
Эшли Барти (Австралия) – Саманта Стосур (Австралия) – 6:0, 6:3
Наоми Осака (Япония) – Се Шувэй (Тайвань) – 6:4, 6:7(4), 3:6
 
Виктория Кужмова (Словакия) – Кики Бертенс (Нидерланды)
Моника Никулеску (Румыния) – Каролин Возняцки (Дания)
Айла Томлянович (Хорватия) – Анетт Контавейт (Эстония)
Бьянка Андрееску (Канада) – Анжелик Кербер (Германия)
 
Остальные матчи третьего круга состоятся в игровой день 24 марта.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 23.03.2019 23:48
    0
    Stanislav Matusevych, 23.03.2019 23:45
    Она точно не вторая Остапенко, так же, как и Бенчич с Андрееску. Потому что играют они куда более сбалансированно, а не в один удар. Что совершенно не говорит об их будущей доминации в теннисе. Больше всего на латышку похожа по стилю, к сожалению, Даяна. Надеюсь, что только пока.
    Даяну я бы не употреблял в качестве аргумента. Она только выбралась в игроки ВТА тура в отличие от Осаки, которая тут околаивается уже добрые несколько лет. У Даяны кстати игра не такая и простая. Видимо там мама всем заправляет, а у нее сейчас проблемы с глазом.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 23.03.2019 23:45
    +1
    vizuals, 23.03.2019 23:41
    Да, Стас, только время и может показать. Но лично я помню множество громких постов о новой королеве тенниса Наоми Осаке. На самом деле, пока подтверждается только мое мнение - Осака - вторая Остапенко, только более мощная физически. Если будет доказано обратное, посыплю голову пеплом
    Она точно не вторая Остапенко, так же, как и Бенчич с Андрееску. Потому что играют они куда более сбалансированно, а не в один удар. Что совершенно не говорит об их будущей доминации в теннисе. Больше всего на латышку похожа по стилю, к сожалению, Даяна. Надеюсь, что только пока.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.03.2019 23:41
    0
    Stanislav Matusevych, 23.03.2019 23:37
    А были такие?
    Не удивлюсь, если с уходом Бажина Осака вообще закончится. Время покажет.
    Да, Стас, только время и может показать. Но лично я помню множество громких постов о новой королеве тенниса Наоми Осаке. На самом деле, пока подтверждается только мое мнение - Осака - вторая Остапенко, только более мощная физически. Если будет доказано обратное, посыплю голову пеплом
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 23.03.2019 23:37
    +1
    vizuals, 23.03.2019 23:36
    Ну как там настроение у тех, кто утверждал, что Осака - первая ракетка на все времена
    А были такие?
    Не удивлюсь, если с уходом Бажина Осака вообще закончится. Время покажет.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.03.2019 23:36
    +1
    Ну как там настроение у тех, кто утверждал, что Осака - первая ракетка на все времена
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 23.03.2019 23:45
    +1
    vizuals, 23.03.2019 23:41
    Да, Стас, только время и может показать. Но лично я помню множество громких постов о новой королеве тенниса Наоми Осаке. На самом деле, пока подтверждается только мое мнение - Осака - вторая Остапенко, только более мощная физически. Если будет доказано обратное, посыплю голову пеплом
    Она точно не вторая Остапенко, так же, как и Бенчич с Андрееску. Потому что играют они куда более сбалансированно, а не в один удар. Что совершенно не говорит об их будущей доминации в теннисе. Больше всего на латышку похожа по стилю, к сожалению, Даяна. Надеюсь, что только пока.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 23.03.2019 23:37
    +1
    vizuals, 23.03.2019 23:36
    Ну как там настроение у тех, кто утверждал, что Осака - первая ракетка на все времена
    А были такие?
    Не удивлюсь, если с уходом Бажина Осака вообще закончится. Время покажет.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.03.2019 23:36
    +1
    Ну как там настроение у тех, кто утверждал, что Осака - первая ракетка на все времена
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.03.2019 23:48
    0
    Stanislav Matusevych, 23.03.2019 23:45
    Она точно не вторая Остапенко, так же, как и Бенчич с Андрееску. Потому что играют они куда более сбалансированно, а не в один удар. Что совершенно не говорит об их будущей доминации в теннисе. Больше всего на латышку похожа по стилю, к сожалению, Даяна. Надеюсь, что только пока.
    Даяну я бы не употреблял в качестве аргумента. Она только выбралась в игроки ВТА тура в отличие от Осаки, которая тут околаивается уже добрые несколько лет. У Даяны кстати игра не такая и простая. Видимо там мама всем заправляет, а у нее сейчас проблемы с глазом.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.03.2019 23:41
    0
    Stanislav Matusevych, 23.03.2019 23:37
    А были такие?
    Не удивлюсь, если с уходом Бажина Осака вообще закончится. Время покажет.
    Да, Стас, только время и может показать. Но лично я помню множество громких постов о новой королеве тенниса Наоми Осаке. На самом деле, пока подтверждается только мое мнение - Осака - вторая Остапенко, только более мощная физически. Если будет доказано обратное, посыплю голову пеплом
    Ссылка
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