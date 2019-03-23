Майами. Осака проиграла Се Шувэй (обновляется)

23:48 — vizuals

Даяну я бы не употреблял в качестве аргумента. Она только выбралась в игроки ВТА тура в отличие о...

23:45 — Stanislav Matusevych

Она точно не вторая Остапенко, так же, как и Бенчич с Андрееску. Потому что играют они куда более...

23:41 — vizuals

Да, Стас, только время и может показать. Но лично я помню множество громких постов о новой короле...