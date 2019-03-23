Свитолина покидает турнир в Майами

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) проиграла матч второго круга хардового турнира серии Premier Mandatory в Майами. 24-летняя украинка уступила китаянке Ван Яфань (№50 WTA).
Майами. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Ван Яфань (Китай) – 2:6, 4:6
С самого начала матча было видно, что Свитолина находится, мягко говоря, не в лучшей форме. Травма колена осталась с Индиан-Уэллса, и, возможно, Элине стало только хуже. Большая часть теннисисток в такой ситуации либо не выходили бы на корт, либо снялись во время матча. Но не Свитолина.
Китаянка прекрасно видела состояние соперницы, старалась играть в атакующий теннис и, зачастую, у нее это получалось. В первом сете она отдала всего одну свою подачу, сделав взамен три брейка. Стоит отметить, что Свитолина за матч всего дважды зарабатывала брейкпоинты (против 13 у китаянки), но оба раза их реализовала. После седьмого гейма украинка попросила медицинский тайм-аут, ей сменили повязку на колене, но каких-то серьезных изменений в игре не последовало.
В конце первого - начале второго сета Ван Яфань выиграла четыре гейма подряд и была близка к взятию пятого, но Элине удалось защитить свою подачу и сделать тот самый второй брейк в матче. На некоторое время показалось, что игра может перейти даже в третий сет, но китаянка понимала, что «ковать железо» нужно здесь и сейчас, иначе другого шансы может и не быть. В восьмом гейме Ван Яфань на больше меньше защищает свою подачу, после чего отдает всего 2 очка в следующих двух геймах.
Для 24-летней китаянки это дебютная победа над теннисисткой из топ-10. Напомним, в начале марта она выиграла турнир в Акапулько (первый в карьере), на котором два года до этого побеждала Леся Цуренко.
После Майами Свитолина с большой долей вероятности покинет топ-5 мирового рейтинга. Обойти ее могут Кики Бертенс (выиграть 1 матч), Каролина Плишкова (1 матч) и прошлогодняя победительница Слоан Стивенс (защита титула).
В следующем круге Ван Яфань сыграет против Уитни Осигве или Даниэль Коллинз.
Источник — Sport.ua
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Біль дає скутість у рухах - тіло інстинктивно захищається, це неконтрольований процес, бо за нього відповідає ретикулярна формація, а не префронтальна кора.
І, будь ласка, давайте обійдемось без "краще б...".
Для мене Еліна боєць. Надзвичайно поважаю її за це.
Еліні добре відновитися, залікувати травми і болячки і з новими силами підійти до надважливого грунтового сезону.
Еліні добре відновитися, залікувати травми і болячки і з новими силами підійти до надважливого грунтового сезону.
Біль дає скутість у рухах - тіло інстинктивно захищається, це неконтрольований процес, бо за нього відповідає ретикулярна формація, а не префронтальна кора.
І, будь ласка, давайте обійдемось без "краще б...".
Для мене Еліна боєць. Надзвичайно поважаю її за це.
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