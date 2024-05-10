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  4. WTA не может связаться с Джорджи, которая внезапно завершила карьеру
WTA
10 мая 2024, 15:57 |
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WTA не может связаться с Джорджи, которая внезапно завершила карьеру

Итальянская теннисистка и ее семья не выходят на связь

10 мая 2024, 15:57 |
91
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WTA не может связаться с Джорджи, которая внезапно завершила карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Камила Джорджи

Известная итальянская теннисистка Камила Джорджи внезапно пропала после новости о том, что она завершила карьеру.

Сообщается, что она отключила свой телефон, а также телефоны всей ее семьи, включая отца Серхио и братьев Амадея и Леандро, и не отвечает на звонки Женской теннисной ассоциации. WTA в свою очередь из-за этого никак не может подтвердить или опровергнуть намерения Камилы уйти из спорта.

На данный момент никто не знает, где сейчас находится теннисистка, но, по слухам, она за границей из-за проблем в Италии. Вероятно, это связано обвинениями теннисистки в сфальсифицированной вакцинации от коронавируса. В конце 2022-го сообщалось, что прокуратура итальянского города Виченца обвиняла доктора Даниэлу Гриллоне Течиоу в выдаче фальшивых справок о вакцинации. Под следствием по этому делу находилась Джорджи, ее братья, мать Клаудия и отец, который ее тренирует.

Свой последний матч Камила провела 23 марта против первого номера мирового рейтинга Иги Свёнтек. На аккаунтах Джорджи в социальных сетях царит мертвая тишина. Теннисистка, за исключением нескольких историй в Instagram, не публиковала посты в социальных сетях с 18 марта.

Немногочисленным коллегам, с которыми она общалась, Джорджи сообщила о своем намерении оставить теннис ради будущего в мире моды.

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Камила Джорджи прокуратура коронавирус вакцинация WTA
Владимир Клепач Источник: Corriere della Sera
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