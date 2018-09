Элина Свитолина уволила тренера

Элина Свитолина и Тьерри Асьон начали сотрудничество в конце декабря 2016-го года. Тогда украинка по окончании сезона рассталась с британским наставником Иеном Хьюзом, а в её команду также вошел спарринг-партнер Эндрю Беттлс.

За время работы с Асьоном теннисистка выиграла восемь титулов WTA (из них четыре - категории Premier 5), установила личный и национальный рекорд в рейтинге (3-я строчка в сентябре прошлого года), впервые прошла на Итоговый турнир WTA, а также сыграла в четвертьфиналах на Ролан Гаррос-2017 и Открытом чемпионате Австралии-2018, показала лучшие результаты на Уимблдоне (2017) и US Open (2017-2018) - четвертый раунд.

«Очень важно завершить любое сотрудничество в правильный момент», - говорит менеджер теннисистки Стефан Гуров, глава «Top Five». - Элина и Тьерри приняли общее решение и с уважением друг к другу завершили своё сотрудничество после US Open».

На своём последнем турнире, Открытом чемпионате США, Свитолина дошла до 1/8 финала, где проиграла Анастасии Севастовой из Латвии.

Гуров также отметил, что Эндрю Беттлс остается в команде украинки. «На данный момент мы ищем нового тренера для Элины Свитолиной и вскоре сможем объявить его имя».

Напомним, на US Open Элина Свитолина в 4-м раунде US Open уступила Анастасии Севастовой и покинула турнир. После Открытого чемпионата США украинка поднимется на шестое место в рейтинге WTA после US Open.