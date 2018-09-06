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Элина Свитолина уволила тренера

Украинская теннисистка и Тьерри Асьон прекратили сотрудничество

  • 06.09.2018 16:01
  • 2518 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Элина Свитолина и Тьерри Асьон начали сотрудничество в конце декабря 2016-го года. Тогда украинка по окончании сезона рассталась с британским наставником Иеном Хьюзом, а в её команду также вошел спарринг-партнер Эндрю Беттлс.
 
За время работы с Асьоном теннисистка выиграла восемь титулов WTA (из них четыре - категории Premier 5), установила личный и национальный рекорд в рейтинге (3-я строчка в сентябре прошлого года), впервые прошла на Итоговый турнир WTA, а также сыграла в четвертьфиналах на Ролан Гаррос-2017 и Открытом чемпионате Австралии-2018, показала лучшие результаты на Уимблдоне (2017) и US Open (2017-2018) - четвертый раунд.
 
«Очень важно завершить любое сотрудничество в правильный момент», - говорит менеджер теннисистки Стефан Гуров, глава «Top Five». - Элина и Тьерри приняли общее решение и с уважением друг к другу завершили своё сотрудничество после US Open».
 
На своём последнем турнире, Открытом чемпионате США, Свитолина дошла до 1/8 финала, где проиграла Анастасии Севастовой из Латвии.
 
Гуров также отметил, что Эндрю Беттлс остается в команде украинки. «На данный момент мы ищем нового тренера для Элины Свитолиной и вскоре сможем объявить его имя».
 
Напомним, на US Open Элина Свитолина в 4-м раунде US Open уступила Анастасии Севастовой и покинула турнир. После Открытого чемпионата США украинка поднимется на шестое место в рейтинге WTA после US Open.
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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    lenares85
      lenares85, 06.09.2018 16:40
    0
    Кто фото подбирает на нем она рот открыла и голову гадрала как гусь
    Ссылка
    kh_2018
      kh_2018, 06.09.2018 16:35
    0
    Ну вот а тут кто-то уже писал о том, что теннисистки читаю коменты, и после этой информации с этим трудно не согласиться!
    Вполне логичное решение - при новой физической форме будет другое подход к тактике в игре.
    Можно пожелать не затягивать и выбрать достойного .
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 06.09.2018 16:12
    +1
    Vasya Pupkin, 06.09.2018 16:03
    Нарешті, може хоч так щось зміниться....
    може і зміниться, але ніхто не дає гарантії, що в кращу сторону. Як не крути, але список виграних титулів за останні два сезони вражає. Єдиний мінус це порівняно не високі показники на ТВШ, і то підкреслюю, порівняно не високі. Час покаже, будем надіятись на покращення результатів наступного року
    Ссылка
    Vasya Pupkin
      Vasya Pupkin, 06.09.2018 16:03
    +2
    Нарешті, може хоч так щось зміниться....
    Ссылка
    Vasya Pupkin
      Vasya Pupkin, 06.09.2018 16:03
    +2
    Нарешті, може хоч так щось зміниться....
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 06.09.2018 16:12
    +1
    Vasya Pupkin, 06.09.2018 16:03
    Нарешті, може хоч так щось зміниться....
    може і зміниться, але ніхто не дає гарантії, що в кращу сторону. Як не крути, але список виграних титулів за останні два сезони вражає. Єдиний мінус це порівняно не високі показники на ТВШ, і то підкреслюю, порівняно не високі. Час покаже, будем надіятись на покращення результатів наступного року
    Ссылка
    lenares85
      lenares85, 06.09.2018 16:40
    0
    Кто фото подбирает на нем она рот открыла и голову гадрала как гусь
    Ссылка
    kh_2018
      kh_2018, 06.09.2018 16:35
    0
    Ну вот а тут кто-то уже писал о том, что теннисистки читаю коменты, и после этой информации с этим трудно не согласиться!
    Вполне логичное решение - при новой физической форме будет другое подход к тактике в игре.
    Можно пожелать не затягивать и выбрать достойного .
    Ссылка
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