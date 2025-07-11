Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Тейлор Фритц – Карлос Алькарас. Полуфинал Уимблдона. Видеообзор матча
Уимблдон
11 июля 2025, 19:17 |
39
0

Тейлор Фритц – Карлос Алькарас. Полуфинал Уимблдона. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Уимблдонского турнира 2025

11 июля 2025, 19:17 |
39
0
Тейлор Фритц – Карлос Алькарас. Полуфинал Уимблдона. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц и Карлос Алькарас

11 июля испанский теннисист Карлос Алькарас переиграл Тейлора Фритца в полуфинале Уимблдонского турнира 2025.

Испанец одержал победу со счетом 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6) за 2 часа и 51 минуту. Это была вторая встреча соперников, Карлос во второй раз обыграл Тейлора.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Алькарас в третий раз подряд вышел в финал Уимблдона и в третий раз постарается выиграть трофей. Его соперником в решающем поединке будет либо Янник Синнер, либо Новак Джокович.

🏆 Уимблдон-2025. 1/2 финала

Тейлор Фритц [5] – Карлос Алькарас [2] – 4:6, 7:5, 3:6, 6:7 (6:8)

Видеообзор матча

По теме:
Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фритц и Алькарас в четырех сетах определили первого финалиста Уимблдона
ФОТО. Бенчич играла в полуфинале Уимблдона с дыркой в обуви из-за боли
Карлос Алькарас (теннисист) Тейлор Фритц теннисные видеообзоры Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Не извинилась. Соболенко наехала на Анисимову в полуфинале Уимблдона
Теннис | 11 июля 2025, 12:46 9
ВИДЕО. Не извинилась. Соболенко наехала на Анисимову в полуфинале Уимблдона
ВИДЕО. Не извинилась. Соболенко наехала на Анисимову в полуфинале Уимблдона

Что ж Арина на пресс-конференции затем рассказывала о контроле эмоций?

Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом
Футбол | 10 июля 2025, 22:52 158
Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом
Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом

Команда Арды Турана стартовала в квалификации Лиги Европы со сверхуверенной победы

ФОТО. Обидчик Джошуа сбросил много кг. Боксер удивил своей формой
Бокс | 11.07.2025, 00:35
ФОТО. Обидчик Джошуа сбросил много кг. Боксер удивил своей формой
ФОТО. Обидчик Джошуа сбросил много кг. Боксер удивил своей формой
Угроза для горняков? Известный клуб намерен выбить Шахтер из Лиги Европы
Футбол | 11.07.2025, 04:20
Угроза для горняков? Известный клуб намерен выбить Шахтер из Лиги Европы
Угроза для горняков? Известный клуб намерен выбить Шахтер из Лиги Европы
Прошлогодняя чемпионка Уимблдона заявила, что заразилась вирусной инфекцией
Теннис | 11.07.2025, 13:36
Прошлогодняя чемпионка Уимблдона заявила, что заразилась вирусной инфекцией
Прошлогодняя чемпионка Уимблдона заявила, что заразилась вирусной инфекцией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Here we go от Романо. Модрич подписал контракт с легендарным клубом
Here we go от Романо. Модрич подписал контракт с легендарным клубом
10.07.2025, 10:49 2
Футбол
Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
09.07.2025, 18:59 42
Теннис
Кто выиграет трофей? Определена финальная пара Уимблдона-2025 у женщин
Кто выиграет трофей? Определена финальная пара Уимблдона-2025 у женщин
10.07.2025, 21:11 7
Теннис
Масштабный уход. Сразу 18 футболистов покинули состав английского гранда
Масштабный уход. Сразу 18 футболистов покинули состав английского гранда
10.07.2025, 10:15 1
Футбол
ПСЖ – Реал – 4:0. Первое фиаско Хаби Алонсо. Видео голов и обзор
ПСЖ – Реал – 4:0. Первое фиаско Хаби Алонсо. Видео голов и обзор
10.07.2025, 00:02 3
Футбол
ПСЖ принял категорическое решение по Забарному. Илье это не понравится
ПСЖ принял категорическое решение по Забарному. Илье это не понравится
09.07.2025, 23:07 1
Футбол
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
10.07.2025, 18:15 41
Теннис
Названы два игрока Реала, к которым нет претензий после разгрома от ПСЖ
Названы два игрока Реала, к которым нет претензий после разгрома от ПСЖ
10.07.2025, 11:22 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем