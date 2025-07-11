Тейлор Фритц – Карлос Алькарас. Полуфинал Уимблдона. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Уимблдонского турнира 2025
11 июля испанский теннисист Карлос Алькарас переиграл Тейлора Фритца в полуфинале Уимблдонского турнира 2025.
Испанец одержал победу со счетом 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6) за 2 часа и 51 минуту. Это была вторая встреча соперников, Карлос во второй раз обыграл Тейлора.
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Алькарас в третий раз подряд вышел в финал Уимблдона и в третий раз постарается выиграть трофей. Его соперником в решающем поединке будет либо Янник Синнер, либо Новак Джокович.
🏆 Уимблдон-2025. 1/2 финала
Тейлор Фритц [5] – Карлос Алькарас [2] – 4:6, 7:5, 3:6, 6:7 (6:8)
Видеообзор матча
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