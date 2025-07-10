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  4. Названы два игрока Реала, к которым нет претензий после разгрома от ПСЖ
Клубный чемпионат мира
10 июля 2025, 11:22 |
3880
0

Названы два игрока Реала, к которым нет претензий после разгрома от ПСЖ

Тибо Куртуа и Федерико Вальверде стали лучшими в составе королевского клуба

10 июля 2025, 11:22 |
3880
0
Названы два игрока Реала, к которым нет претензий после разгрома от ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

9 июля состоялся матч 1/2 финала клубного чемпионата мира, в котором сыграли французский ПСЖ и мадридский «Реал». Испанский клуб потерпел болезненное поражение со счетом 0:4 и покинул турнир в США.

В Испании остались недовольны такой игрой «сливочных» и наличием огромного количества ошибок в действиях игроков. Местная пресса назвала имена двух футболистов, к которым фактически нет претензий – это голкипер Тибо Куртуа и полузащитник Федерико Вальверде.

«Тибо сделал все, что мог. Он остановил огромное количество ударов, которые летели в его сторону. У голкипера не было ни малейших шансов спасти команду в четырех эпизодах, когда забивал ПСЖ», – оценили в Испании игру Куртуа.

«Вместе с бельгийцем спасал Мадрид как мог от еще большего разгрома. Успешно действовал на фланге защиты, но его отсутствие в центре поля ухудшило игру коллектива», – оценили выступление Вальверде.

В финальном противостоянии ПСЖ встретится с английским «Челси». Команды сыграют на стадионе «MetLife Stadium» в Ист-Резерфорде (США). Начало встречи – 13 июля в 22:00 по киевскому времени.

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клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ ПСЖ - Реал Мадрид Реал Мадрид Тибо Куртуа Федерико Вальверде
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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