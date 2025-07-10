Названы два игрока Реала, к которым нет претензий после разгрома от ПСЖ

9 июля состоялся матч 1/2 финала клубного чемпионата мира, в котором сыграли французский ПСЖ и мадридский «Реал». Испанский клуб потерпел болезненное поражение со счетом 0:4 и покинул турнир в США.

В Испании остались недовольны такой игрой «сливочных» и наличием огромного количества ошибок в действиях игроков. Местная пресса назвала имена двух футболистов, к которым фактически нет претензий – это голкипер Тибо Куртуа и полузащитник Федерико Вальверде.

«Тибо сделал все, что мог. Он остановил огромное количество ударов, которые летели в его сторону. У голкипера не было ни малейших шансов спасти команду в четырех эпизодах, когда забивал ПСЖ», – оценили в Испании игру Куртуа.

«Вместе с бельгийцем спасал Мадрид как мог от еще большего разгрома. Успешно действовал на фланге защиты, но его отсутствие в центре поля ухудшило игру коллектива», – оценили выступление Вальверде.

В финальном противостоянии ПСЖ встретится с английским «Челси». Команды сыграют на стадионе «MetLife Stadium» в Ист-Резерфорде (США). Начало встречи – 13 июля в 22:00 по киевскому времени.