Кто возьмет трофей? Определена финальная пара клубного чемпионата мира 2025
В решающем матче в Ист-Резерфорде 13 июля сыграют Челси и ПСЖ
Определены оба финалиста клубного чемпионата мира,
Полуфинальные матчи состоялись 8 и 9 июля на стадионе Мидоулендс в Ист-Резерфорде (США).
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8 июля английский Челси обыграл Флуминенсе из Бразилии со счетом 2:0 и вышел в финал.
Вечером 9 июля французский ПСЖ разгромил испанский Реал со счетом 4:0 и стал вторым финалистом турнира.
Финал турнира между Челси и ПСЖ состоится 13 июля в 22:00 в Ист-Резерфорде.
Клубный чемпионат мира 2025
1/2 финала. Ист-Резерфорд (США)
- 8 июля. 22:00. Флуминенсе (Бразилия) – Челси (Англия) – 0:2
Голы: Жоао Педро, 18, 56
- 9 июля. 22:00. ПСЖ (Франция) – Реал Мадрид (Испания) – 4:0
Голы: Фабиан Руис, 6, 24, Усман Дембеле, 9, Гонсалу Рамуш, 87
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