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Клубный чемпионат мира
10 июля 2025, 00:15 | Обновлено 10 июля 2025, 00:25
167
1

Кто возьмет трофей? Определена финальная пара клубного чемпионата мира 2025

В решающем матче в Ист-Резерфорде 13 июля сыграют Челси и ПСЖ

10 июля 2025, 00:15 | Обновлено 10 июля 2025, 00:25
167
1
Кто возьмет трофей? Определена финальная пара клубного чемпионата мира 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

Определены оба финалиста клубного чемпионата мира,

Полуфинальные матчи состоялись 8 и 9 июля на стадионе Мидоулендс в Ист-Резерфорде (США).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

8 июля английский Челси обыграл Флуминенсе из Бразилии со счетом 2:0 и вышел в финал.

Вечером 9 июля французский ПСЖ разгромил испанский Реал со счетом 4:0 и стал вторым финалистом турнира.

Финал турнира между Челси и ПСЖ состоится 13 июля в 22:00 в Ист-Резерфорде.

Клубный чемпионат мира 2025

1/2 финала. Ист-Резерфорд (США)

  • 8 июля. 22:00. Флуминенсе (Бразилия) – Челси (Англия) – 0:2

Голы: Жоао Педро, 18, 56

  • 9 июля. 22:00. ПСЖ (Франция) – Реал Мадрид (Испания) – 4:0

Голы: Фабиан Руис, 6, 24, Усман Дембеле, 9, Гонсалу Рамуш, 87

Сетка плей-офф

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Олексій Коваль
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