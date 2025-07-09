Клубный чемпионат мира. Сетка плей-офф: с кем сыграет Челси в финале?
Второй финалист будет определен в матче между ПСЖ и Реалом
Английский «Челси» стал первым финалистом клубного чемпионата мира, обыграв «Флуминенсе» (Бразилия) со счетом 2:0.
Полуфинальный матч состоялся 8 июля на стадионе «Мидоулендс» в Ист-Резерфорде (США).
Героем встречи стал Жоао Педро, оформивший дубль. Сначала он забил на 18-й минуте, а после перерыва во второй раз поразил ворота бразильцев (56-я минута). Жоао Педро был признан лучшим игроком матча и получил приз от организаторов.
Финал турнира с участием «Челси» состоится вечером 13 июля в Ист-Резерфорде.
Соперник определится в матче между ПСЖ и «Реалом», который пройдет 9 июля в 22:00 по Киеву.
Клубный чемпионат мира 2025
1/2 финала. Ист-Резерфорд (США)
- 8 июля. 22:00. Флуминенсе (Бразилия) – Челси (Англия) – 0:2
Голы: Жоао Педро, 18, 56
- 9 июля. 22:00. ПСЖ (Франция) – Реал Мадрид (Испания)
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