Клубный чемпионат мира. Сетка плей-офф: с кем сыграет Челси в финале?

Английский «Челси» стал первым финалистом клубного чемпионата мира, обыграв «Флуминенсе» (Бразилия) со счетом 2:0.

Полуфинальный матч состоялся 8 июля на стадионе «Мидоулендс» в Ист-Резерфорде (США).

Героем встречи стал Жоао Педро, оформивший дубль. Сначала он забил на 18-й минуте, а после перерыва во второй раз поразил ворота бразильцев (56-я минута). Жоао Педро был признан лучшим игроком матча и получил приз от организаторов.

Финал турнира с участием «Челси» состоится вечером 13 июля в Ист-Резерфорде.

Соперник определится в матче между ПСЖ и «Реалом», который пройдет 9 июля в 22:00 по Киеву.

Клубный чемпионат мира 2025

1/2 финала. Ист-Резерфорд (США)

8 июля. 22:00. Флуминенсе (Бразилия) – Челси (Англия) – 0:2

Голы: Жоао Педро, 18, 56

9 июля. 22:00. ПСЖ (Франция) – Реал Мадрид (Испания)

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