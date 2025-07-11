ВИДЕО. Не извинилась. Соболенко наехала на Анисимову в полуфинале Уимблдона
Что ж Арина на пресс-конференции затем рассказывала о контроле эмоций?
10 июля американская теннисистка Аманда Анисимова переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко в полуфинале Уимблдонского турнира 2025.
Американка добыла победу со счетом 6:4, 4:6, 6:4 за 2 часа и 38 минут. Это была девятая встреча соперниц, Аманда в шестой раз переиграла Арину.
В одном из геймов Анисимова выиграла очко после того, как мяч задел трос и сменил направление.
Во время перехода теннисисток Соболенко наехала на Анисимову: «Почему ты не извинилась?»
После поражения на прес-конференции Арина заявила следующее:
«Вы не увидите пресс-конференцию как на Ролан Гаррос. Все, кто этого ждал, можете уходить прямо сейчас. Я просто не хочу снова сталкиваться с этой волной ненависти. Мы все можем потерять контроль над эмоциями – это нормально. Со мной такое случается каждый раз, когда я близка к победе, но проигрываю. Тогда хочется кричать, разбивать ракетки…
Но я стараюсь напомнить себе: это не выход. Это не поможет остаться в матче и бороться за свою мечту. Даже сегодня я взяла немного времени перед тем, как прийти на пресс-конференцию – чтобы прийти в себя, а не быть той, кто была на пресс-конференции в Париже».
После финала Ролан Гаррос, где Соболенко уступила Коко Гауфф, Арина заявила, что Коко выиграла исключительно из-за ее (Арины) ошибок, а не потому что американка играла очень хорошо. Затем Соболенко пришлось несколько раз извиняться.
Да, про Анисимову Соболенко ничего не сказала во время общения с журналистами, но ведь ее наглое и неадекватное поведение на корте никуда не делось...
ВИДЕО. Не извинилась. Соболенко наехала на Анисимову в полуфинале Уимблдона
At what point does the tennis community call out Sabalenka for her behavior? Here she is bullying Anisimova for not saying sorry for a net cord point. Let’s not forget her rudeness to Coco Gauff. #wimbledon #tennis pic.twitter.com/IPvlFXou2O— Tim Tyrrell (@TimTyrrellNY) July 10, 2025
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