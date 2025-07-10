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  4. Соболенко в 2025 ни разу не выиграла Grand Slam, трижды уступив американкам
Уимблдон
10 июля 2025, 18:43 |
223
0

Соболенко в 2025 ни разу не выиграла Grand Slam, трижды уступив американкам

Мэдисон Киз, Коко Гауфф и Аманда Анисимова не пустили «нейтралку» к трофеям мейджоров

10 июля 2025, 18:43 |
223
0
Соболенко в 2025 ни разу не выиграла Grand Slam, трижды уступив американкам
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

10 июля первая ракетка мира Арина Соболенко покинула Уимблдон-2025, проиграв в полуфинале Аманде Анисимовой.

В 2025 году «нейтралка» ни разу не выиграла трофей Grand Slam. На Australian Open и Ролан Гаррос белоруска уступила в финалах.

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На всех трех мейджорах сезона Соболенко выбивали американские теннисистки. На Открытом чемпионате Австралии она отдала титул Мэдисон Киз, а на слэме в Париже – Коко Гауфф.

Также стоит отметить факт успешных выступлений американок. На четырех Grand Slam подряд в финале играла / сыграет представительница этой страны. На US Open 2024 в решающей встрече боролась Джессика Пегула (проиграла Соболенко).

Анисимова в финале Уимблдонского турнира поборется против победительницы противостояния Белинда Бенчич – Ига Свентек. Для Аманды это будет дебютный финал GS.

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Аманда Анисимова Мэдисон Киз Коко Гауфф Арина Соболенко Уимблдон-2025 Ролан Гаррос 2025 Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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