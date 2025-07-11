Металлист 1925 планирует подписать бывшего и нынешнего игроков Динамо Киев

Харьковский «Металлист 1925» продолжает подготовку к новому сезону в элитном дивизионе – клуб проводит тренировочные сборы и формирует состав для борьбы в Премьер-лиге.

По информации источника, в Харькове планируют оформить два трансфера и подписать бывшего и нынешнего футболистов киевского «Динамо». Новичок УПЛ заинтересован в услугах центральных полузащитников – Александра Яцыка и Владмира Шепелева.

Контракт Яцыка принадлежит «бело-синим», но в прошлом сезоне 22-летний украинце выступал на правах аренды в составе луганской «Зари». Провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет один миллион евро.

Шепелев покинул столичную команду в январе этого года – договорился о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию. Позже присоединился к «Александрии», где сыграл 12 поединков в чемпионате, забил один мяч и отдал один ассист. На данный момент находится в статусе свободного агента. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 1,2 миллиона евро.