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Англия
10 июля 2025, 10:15 |
1682
1

Масштабный уход. Сразу 18 футболистов покинули состав английского гранда

Лондонский «Арсенал» избавился от ненужных игроков, у которых закончились контракты или аренды

10 июля 2025, 10:15 |
1682
1
Масштабный уход. Сразу 18 футболистов покинули состав английского гранда
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Партей

Лондонский «Арсенал» продолжает подготовку к новому сезону – проводит активную трансферную политику и не только подписывает новых футболистов, но и избавляется от ненужных.

«Канониры» попрощались с теми игроками, у которых завершились контракты или арендные соглашения – 18 теперь уже бывших представителей лондонского клуба получили статус свободных агентов либо вернулись в свои команды.

Полузащитник Томас Партей выступал за лондонский коллектив с 2020 года, но теперь остался без контракта и обвиняется в изнасиловании. Защитник Киран Тирни вернулся в шотландский «Селтик», где начинал свою карьеру.

Вратарь Нето и вингер Рахим Стерлинг играли на правах аренды, поэтому вернулись в «Борнмут» и «Челси» соответственно. Такехиро Томиясу, который пропустил много времени из-за травм, также остался без контракта.

Кроме того, «канониры» попрощались с игроками молодежного состава – Натан Батлер-Ойедеджи, Хайон Эдвардс, Джими Гауэр, Джек Генри-Фрэнсис, Брайан Оконкво, Исмаил Улад М’Ханд, Салах-Эддин Улад М’Ханд, Элиан Кесада-Торн, Джакай Фишер, Рис Клермонт, Ромари Форд, Макс Кучински и Закария Шуайб больше не являются игроками «Арсенала».

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Арсенал Лондон Томас Партей Такехиро Томиясу Киран Тирни Норберто Нето Борнмут Рахим Стерлинг Челси трансферы трансферы АПЛ свободный агент аренда игрока
Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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Mark4854590
Треба і Челсі чистку провести. Бо забагато гравців
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