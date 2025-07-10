Масштабный уход. Сразу 18 футболистов покинули состав английского гранда

Лондонский «Арсенал» продолжает подготовку к новому сезону – проводит активную трансферную политику и не только подписывает новых футболистов, но и избавляется от ненужных.

«Канониры» попрощались с теми игроками, у которых завершились контракты или арендные соглашения – 18 теперь уже бывших представителей лондонского клуба получили статус свободных агентов либо вернулись в свои команды.

Полузащитник Томас Партей выступал за лондонский коллектив с 2020 года, но теперь остался без контракта и обвиняется в изнасиловании. Защитник Киран Тирни вернулся в шотландский «Селтик», где начинал свою карьеру.

Вратарь Нето и вингер Рахим Стерлинг играли на правах аренды, поэтому вернулись в «Борнмут» и «Челси» соответственно. Такехиро Томиясу, который пропустил много времени из-за травм, также остался без контракта.

Кроме того, «канониры» попрощались с игроками молодежного состава – Натан Батлер-Ойедеджи, Хайон Эдвардс, Джими Гауэр, Джек Генри-Фрэнсис, Брайан Оконкво, Исмаил Улад М’Ханд, Салах-Эддин Улад М’Ханд, Элиан Кесада-Торн, Джакай Фишер, Рис Клермонт, Ромари Форд, Макс Кучински и Закария Шуайб больше не являются игроками «Арсенала».