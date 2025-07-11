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  4. ВИДЕО. Как ровно 15 лет назад Иньеста забил победный мяч в финале ЧМ
Чемпионат мира
11 июля 2025, 20:18 | Обновлено 11 июля 2025, 20:22
131
0

ВИДЕО. Как ровно 15 лет назад Иньеста забил победный мяч в финале ЧМ

Испанцы минимально обыграли нидерландцев

11 июля 2025, 20:18 | Обновлено 11 июля 2025, 20:22
131
0
ВИДЕО. Как ровно 15 лет назад Иньеста забил победный мяч в финале ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Иньеста

15 лет назад испанский хавбек Андрес Иньеста отметился забитым мячом в в финале ЧМ и принес своей сборной первый титул чемпионов мира.

11 июля 2010 года в финальном матче чемпионата мира Испания одолела Нидерланды со счетом 1:0. Победный гол на 117-й минуте дополнительного времени забил Андрес Иньеста, вколотив мяч слета в сетку ворот соперников.

За свою международную карьеру Андрес провел 131 матч, забил 14 голов и отдал 30 результативных передач. Кроме чемпионства мира, он дважды становился чемпионом Европы.

ВИДЕО. Гол Андреса Иньесты в ворота сборной Нидерландов

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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