ВИДЕО. Как ровно 15 лет назад Иньеста забил победный мяч в финале ЧМ

15 лет назад испанский хавбек Андрес Иньеста отметился забитым мячом в в финале ЧМ и принес своей сборной первый титул чемпионов мира.

11 июля 2010 года в финальном матче чемпионата мира Испания одолела Нидерланды со счетом 1:0. Победный гол на 117-й минуте дополнительного времени забил Андрес Иньеста, вколотив мяч слета в сетку ворот соперников.

За свою международную карьеру Андрес провел 131 матч, забил 14 голов и отдал 30 результативных передач. Кроме чемпионства мира, он дважды становился чемпионом Европы.

ВИДЕО. Гол Андреса Иньесты в ворота сборной Нидерландов

🇪🇸✨ 15 years ago today: Andres Iniesta's goal in the 117th minute wins Spain the FIFA World Cup! 🏆 pic.twitter.com/3ls9jB0elZ