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Испания
11 июля 2025, 19:25 | Обновлено 11 июля 2025, 20:32
1460
1

Модрич назвал футболиста, который заменит его в составе мадридского Реала

Хорватский полузащитник отдал свою футболку в руки талантливого Арды Гюлера

11 июля 2025, 19:25 | Обновлено 11 июля 2025, 20:32
1460
1
Модрич назвал футболиста, который заменит его в составе мадридского Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич получил статус свободного агента и покинул чемпионат Испании.

Именитый 39-летний футболист договорился о сотрудничестве с итальянским «Миланом» – стороны подписали контракт на один год. Лука планирует регулярно выходить на футбольное поле, чтобы в оптимальной форме подойти к чемпионату мира 2026 года.

Накануне хорват трогательно попрощался с одноклубниками и больше всего внимания уделил вингеру из Турции. Модрич считает, что Арда Гюлер сможет успешно заменить его в центре поля и станет новым лидером королевского клуба.

В знак уважения полузащитник подарил 20-летнему Гюлеру свою футболку с десятым номером.

Стоит отметить, что Арда чаще всего выступал на правом фланге атаки, но успешно проявил себя в центре поля. Главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо считает, что талантливый турок станет важным игроком центра поля в сезоне 2025/26.

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Реал Мадрид Лука Модрич Арда Гюлер Милан трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A свободный агент
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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ivankondrat96
У Гюлера є всі необхідні якості, для цього. І пас класний віддати може, що і показав на КЧС 
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