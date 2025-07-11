Модрич назвал футболиста, который заменит его в составе мадридского Реала

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич получил статус свободного агента и покинул чемпионат Испании.

Именитый 39-летний футболист договорился о сотрудничестве с итальянским «Миланом» – стороны подписали контракт на один год. Лука планирует регулярно выходить на футбольное поле, чтобы в оптимальной форме подойти к чемпионату мира 2026 года.

Накануне хорват трогательно попрощался с одноклубниками и больше всего внимания уделил вингеру из Турции. Модрич считает, что Арда Гюлер сможет успешно заменить его в центре поля и станет новым лидером королевского клуба.

В знак уважения полузащитник подарил 20-летнему Гюлеру свою футболку с десятым номером.

Стоит отметить, что Арда чаще всего выступал на правом фланге атаки, но успешно проявил себя в центре поля. Главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо считает, что талантливый турок станет важным игроком центра поля в сезоне 2025/26.