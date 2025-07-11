Сорвались два трансфера. Барселона определила новый приоритет
Теперь все силы направлены на Рэшфорда
Барселона не сумела договориться с Атлетиком Бильбао о трансфере Нико Уильямса, а также сорвались переговоры с Ливерпулем по Луису Диасу.
Сообщается, что теперь каталонский клуб все силы переключил на подписание атакующего игрока Манчестер Юнайтед Маркуса Рэшфорда.
По информации британских СМИ, с этим трансфером должно бьть меньше всего проблем, потому что МЮ уже решил, что форвард не входит в планы тренена Рубега Аморима и должен уйти.
МЮ уже отдал 10-й номер Рэшфорда новичку Матеусу Кунье и ждет возможности продать футболиста с одной из самых больших зарплат в АПЛ.
Британец, который часть минувшего сезона провел в аренде в Астон Вилле, готов перебраться в Испанию.
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