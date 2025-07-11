Уимблдон11 июля 2025, 11:33 |
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Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Уимблдона-2025
11 июля 2025, 11:33 |
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11 июля состоятся матчи 1/2 финала Уимблдонского турнира 2025 в мужском одиночном разряде.
Ориентировочно в 17:30 на центральный корт выйдут Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Новак Джокович (Сербия, ATP 6).
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Это будет 10-я встреча соперников. Счет 5:4 в пользу Янника.
Победитель противостояния в финале Уимблдона поборется либо против Тейлора Фритца, либо против Карлоса Алькараса.
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