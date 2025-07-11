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  4. Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
11 июля 2025, 11:33 |
34
0

Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Уимблдона-2025

11 июля 2025, 11:33 |
34
0
Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

11 июля состоятся матчи 1/2 финала Уимблдонского турнира 2025 в мужском одиночном разряде.

Ориентировочно в 17:30 на центральный корт выйдут Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Новак Джокович (Сербия, ATP 6).

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Это будет 10-я встреча соперников. Счет 5:4 в пользу Янника.

Победитель противостояния в финале Уимблдона поборется либо против Тейлора Фритца, либо против Карлоса Алькараса.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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