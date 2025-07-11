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Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 20:06 | Обновлено 11 июля 2025, 20:07
406
0

Известный тренер: «Шахтер может готовиться к Бешикташу. Задача решена»

Нагорняк оценил разгром в матче квалификации Лиги Европы

11 июля 2025, 20:06 | Обновлено 11 июля 2025, 20:07
406
0
Известный тренер: «Шахтер может готовиться к Бешикташу. Задача решена»
ФК Шахтер

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал разгромную победу донецкого «Шахтера» над финским «Ильвесом» (6:0) в матче квалификации Лиги Европы.

– Сергей Николаевич, как оцените победу «Шахтера» над «Ильвесом» с теннисным счетом 6:0?
– Счет сам за себя говорит. Очень хороший задел. Теперь могут спокойно приехать в Финляндию на экскурсию посмотреть город. Ну, это шутка, конечно. Но послушайте, дончане решили все вопросы в первом матче. Могут спокойно готовиться уже к «Бешикташу». Там уже такой прогулки, конечно, не будет.

То, что Алисон оформил дубль и отдал три ассиста о чем-то говорит? Выделился он?
– Конечно, выделился. Все-таки за него заплатили немаленькие деньги. Он их сейчас сполна отрабатывает. Это игрок хорошего уровня.

– Еще забили за «Шахтер» другие бразильцы, а именно Кауан Элиас, Кевин, Педриньо и Невертон. Впервые за донецкую команду в одном матче еврокубков забили пять разных бразильских футболистов.
– Слушайте. Их же для чего-то покупали. Чтобы они забивали голы. Команда соперника дала им такую возможность. Они поймали кураж и финская команда, по моему мнению, рассыпалась. Финны ничего не могли противопоставить «Шахтеру». А футболисты «Шахтера» поймали кураж. Их уже было не остановить.

– Во втором матче такого разгрома может уже не быть? Будут уже больше о «Бешикташе» «горняки» думать?
– Послушайте, зачем им разгром? Они уже решили задачу. Им нужно будет готовиться к следующему матчу, который, я же говорю, будет намного сложнее.

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Сергей Нагорняк Шахтер Донецк Ильвес Тампере Шахтер - Ильвес инсайд Лига Европы
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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