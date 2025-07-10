Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу

Сегодня, 10 июля, во Львове на 68 году жизни отошел в лучшие миры выдающийся нападающий «Карпат» Степан Юрчишин.

Степан Юрчишин родился 28 августа 1957 года в селе Керница Городоцкого района Львовской области. В футболе был воспитанником львовского СКА, его первый тренер – Владимир Вараксин. Собственно, со второлигового СКА, где Степан проходил службу в армии, в 1976-м и началась его профессиональная карьера. Тогда Юрчишин еще играл в полузащите. Проведя за львовский армейский клуб в сезоне-1977 всего несколько матчей, Юрчишин получил повестку из Москвы и оказался в вышелоговом ЦСКА. Еще за месяц до мобилизации Степан имел предложения от других команд элитного дивизиона, в том числе «Зенита» и «Спартака». За ЦСКА Юрчишин в итоге провел всего 8 матчей и отметился одним голом. А затем за отказ продолжать выступления в армейской команде Степана в последний месяц службы отправили в подмосковный гарнизон, где футболист выполнял обычную черную работу.

По возвращении домой Юрчишина активно приглашало киевское «Динамо». У его квартиры можно было видеть милицейские патрули. Футболиста по просьбе первого секретаря ЦК КПУ Владимира Щербицкого вызвали к себе партийные руководители области. Впрочем, Степан решил выступать за львовские «Карпаты».

Самым успешным для Юрчишина стал сезон-1979, когда «Карпаты» выступали в первой лиге. Степан тогда забил 42 гола в 42 сыгранных матчах. Это стало рекордом первой лиги, который так никто и не побил. В том сезоне «Карпаты» завоевали путевку в высшую лигу, а Юрчишина пригласили в сборную СССР — в составе он был единственным представителем первой лиги.

После того, как «Карпаты» в 1980-м выбыли из высшей лиги, начало чемпионата СССР-1981 Юрчишин отыграл за киевское «Динамо», но провел только одну игру, повредил мениск, потом колено и вернулся в «Карпаты». В начале 1982-го клуб был расформирован, превратившись в военный СКА «Карпаты». Там Степан провел два сезона, впоследствии выступал за высшелиговый «Пахтакор» из Ташкента, второлиговые «Торпедо» (Луцк) и «Подолье» (Хмельницкий).

В 1989 году сразу же после возрождения «Карпат» Степан Юрчишин вернулся во Львов. В «Карпатах» он стал капитаном команды, действовал в обороне и выполнял пенальти. В общей сложности за «Карпаты» в чемпионатах СССР в 1978-1981-м, 1989-1990-м Юрчишин провел 168 матчей и отличился 78 голами.

Заканчивал карьеру Степан во львовских любительских командах «Сокол-ЛОРТА» и «Львове».

После завершения игровой карьеры Юрчишин в первом чемпионате Украины возглавлял «Карпаты», затем был во главе команды еще дважды – в 1999 и 2001 годах. Также Степан тренировал «Львов» (1994-1998 и 2007-2008; в 2008 году вывел команду в премьер-лигу) и «Карпаты-2» в первой лиге (2003-2004). В 2000-2005 годах Юрчишшин входил в тренерский штаб «Карпат».

В начале 2000 года Степан Юрчишин похоронил жену и остался с двумя несовершеннолетними дочерьми, которых воспитал своими силами. Вдобавок легендарный футболист еще и имел проблемы со здоровьем. Травмированные еще со времен футбольной карьеры колени напомнили о себе. Пришлось заменять суставы. Дорогую операцию, которая проводилась в Москве, в 2007-м оплатил Григорий Суркис.

С 2009 года Степан Юрчишин был спортивным директором "Карпат", заместителем директора ДЮФШ «Карпаты». С 14 октября 2020-го был директором, заместителем генерального директора возрожденных «Карпат».

В последние годы Степан Юрчишин тяжело болел и в итоге побороть болезни не смог.

Sport.ua грустит вместе с родными Степана Федоровича.