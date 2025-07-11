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Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 20:30 | Обновлено 11 июля 2025, 20:44
490
0

ВИДЕО. Что творит Траоре? Оформил хет-трик и сделал счет 4:0 против Бринье

Подопечные Арды Турана легко побеждают словенского соперника

11 июля 2025, 20:30 | Обновлено 11 июля 2025, 20:44
490
0
ВИДЕО. Что творит Траоре? Оформил хет-трик и сделал счет 4:0 против Бринье
ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

11 июля проходит товарищеский матч, в котором играют донецкий «Шахтер» и представитель чемпионата Словении «Бринье Гросупле».

Подопечные Арды Турана продолжают подготовку к новому сезону на тренировочных сборах в Словении. Поединок начался в 19:00 по киевскому времени.

Накануне украинская команда успешно стартовала в первом квалификационном раунде Лиги Европы – разгромили финский «Ильвес Тампере» со счетом 6:0.

На 60-й и 66-й минутах Траоре забил дважды и сделал счет 4:0 в пользу донецкого клуба.

Товарищеский матч, Словения. 11 июля

Шахтер Донецк (Украина) – Бринье Гросупле (Словения) – 4:0

ГОЛ, 3:0! Траоре, 60 мин

ГОЛ, 4:0! Траоре, 66 мин

Видео голов:

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Бринье Гросупле Лассина Траоре
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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