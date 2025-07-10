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Лига Европы
10 июля 2025, 20:21 | Обновлено 10 июля 2025, 20:23
421
0

ВИДЕО. Как команда Шахтер прибыла на арену Стожице на матч Лиги Европы

На поле выйдут Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере

10 июля 2025, 20:21 | Обновлено 10 июля 2025, 20:23
421
0
ВИДЕО. Как команда Шахтер прибыла на арену Стожице на матч Лиги Европы
ФК Шахтер. Арда Туран

Донецкий клуб Шахтер стартует в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.

10 июля в 21:00 встречаются Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере.

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Игра пройдет в Любляне, столице Словении, на арене Стожице. Ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы с Ильвесом состоится 17 июля в финском Тампере.

Это будет дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера горняков.

ВИДЕО. Как команда Шахтер прибыла на стадион Стожице на матч Лиги Европы

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Лига Европы Шахтер Донецк Ильвес Тампере Шахтер - Ильвес Арда Туран видео
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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