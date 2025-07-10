ВИДЕО. Как команда Шахтер прибыла на арену Стожице на матч Лиги Европы
На поле выйдут Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере
Донецкий клуб Шахтер стартует в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.
10 июля в 21:00 встречаются Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере.
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Игра пройдет в Любляне, столице Словении, на арене Стожице. Ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы с Ильвесом состоится 17 июля в финском Тампере.
Это будет дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера горняков.
ВИДЕО. Как команда Шахтер прибыла на стадион Стожице на матч Лиги Европы
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