Лига Европы10 июля 2025, 20:12 | Обновлено 10 июля 2025, 20:15
207
1
ФОТО. Как выглядит раздевалка Шахтера перед первым матчем в сезоне
10 июля в 21:00 встречаются Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере
10 июля 2025, 20:12 | Обновлено 10 июля 2025, 20:15
207
1
Донецкий клуб Шахтер стартует в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.
10 июля в 21:00 встречаются Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Любляне, столице Словении, на арене Стожице. Ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы с Ильвесом состоится 17 июля в финском Тампере.
Это будет дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера горняков.
ФОТО. Как выглядит раздевалка Шахтера перед первым матчем в сезоне
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 июля 2025, 18:17 7
Украинец все еще может покинуть Рим
Футбол | 10 июля 2025, 09:23 2
Мадридцы вылетели из КЧМ-2025
Футбол | 10.07.2025, 08:49
Футбол | 10.07.2025, 07:03
Футбол | 10.07.2025, 20:11
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.07.2025, 07:02 3
Футбол
08.07.2025, 21:50 1
09.07.2025, 12:21 6
09.07.2025, 23:59 35
09.07.2025, 06:00 6
09.07.2025, 23:07
08.07.2025, 20:45 2
К чему это?