ФОТО. Как выглядит стадион в Любляне перед матчем Шахтера в Лиге Европы
Донецкий клуб стартует в квалификации ЛЕ матчем с финским Ильвесом
Донецкий клуб Шахтер стартует в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.
10 июля в 21:00 встречаются Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере.
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Игра пройдет в Любляне, столице Словении, на арене Стожице. Ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы с Ильвесом состоится 17 июля в финском Тампере.
Это будет дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера горняков.
ФОТО. Как выглядит стадион в Любляне перед матчем Шахтера в Лиге Европы
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