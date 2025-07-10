Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч Лиги Европы с Ильвесом

Донецкий клуб Шахтер стартует в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.

10 июля в 21:00 встречаются Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере.

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Игра пройдет в Любляне, столице Словении, на арене Стожице. Ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы с Ильвесом состоится 17 июля в финском Тампере.

Это будет дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера горняков. Перед этим матчем Шахтер провел летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Победитель противостояния выйдет в Q2 ЛЕ, где сыграет с турецким Бешикташем, а проигравшая команда перейдет в Q2 Лиги конференций, где встретится с нидерландским клубом АЗ Алкмаар.

Стартовые составы на матч Шахтер – Ильвес

Шахтар: Ризнык, Кауан Элиас, Бондаренко, Кевин, Судаков, Марлон, Алисссон, Педро Энрике, Матвиенко, Бондар, Конопля

Запас: Фесюн, Баглай, Азаров, Винисиус Тобиас, Грам, Эгиналду, Швед, Очеретько, Назарина, Педриньо, Невертон, Траоре