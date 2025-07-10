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Лига Европы
10 июля 2025, 19:46 | Обновлено 10 июля 2025, 20:06
2004
12

Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч Лиги Европы с Ильвесом

10 июля в 21:00 в Любляне пройдет матч 1-го раунда квалификации

10 июля 2025, 19:46 | Обновлено 10 июля 2025, 20:06
2004
12
Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч Лиги Европы с Ильвесом
Коллаж Sport.ua. Арда Туран

Донецкий клуб Шахтер стартует в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.

10 июля в 21:00 встречаются Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Любляне, столице Словении, на арене Стожице. Ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы с Ильвесом состоится 17 июля в финском Тампере.

Это будет дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера горняков. Перед этим матчем Шахтер провел летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Победитель противостояния выйдет в Q2 ЛЕ, где сыграет с турецким Бешикташем, а проигравшая команда перейдет в Q2 Лиги конференций, где встретится с нидерландским клубом АЗ Алкмаар.

Стартовые составы на матч Шахтер – Ильвес

Шахтар: Ризнык, Кауан Элиас, Бондаренко, Кевин, Судаков, Марлон, Алисссон, Педро Энрике, Матвиенко, Бондар, Конопля

Запас: Фесюн, Баглай, Азаров, Винисиус Тобиас, Грам, Эгиналду, Швед, Очеретько, Назарина, Педриньо, Невертон, Траоре

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Лига Европы Шахтер Донецк Ильвес Тампере Шахтер - Ильвес Арда Туран стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 12
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Катерина Монзуль
Нажаль я не можу допомогти Шахтарю в єврокубках. Але в чемпіонаті зроблю все можливе. Я усвідомила одне  за життя гроші не пахнуть!
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+2
Remark
Бондаренко + Матвієнко = 1 гол в ворота Шахтаря.
Аксіома!
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+2
Prokop_Andriy
подумав що Арда Туран теж збирається вийти на поле)
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+2
Катерина Монзуль
Скажу вам по секрету, я фанатію від кривавих грошей Ріната Леонідовича
Ответить
+1
Катерина Монзуль
Не розумію чому вся Україна вболіває проти мого улюбленого Шахтаря. В складі одні козаки, гарний стадіон побудований на гроші обкрадених мешканців Донбасу, хоча і не граємо там вже 11 років тому що кричали Беркут Беркут, та фотографувалися  на блокпостах з гарними людьми. 
Ответить
+1
LexХХХ
Ну якщо в складі є Матвієнко, то без пропущеного м'яча Шахтар точно не буде
Ответить
0
Arera
Финнов нужно и дублем выносить! Удачи  горнякам! Жора с тебя гол и ассист!
Ответить
-1
Отаман
Все буде добре 
Ответить
-1
Arera
Что там по вратарю сборной Турции?? Он едет в Шахтёр??
Ответить
-3
Катерина Монзуль
Нажаль для нас вболівальників Шахтаря Донецьк, вся Україна вболіває за Ільвес. 
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
Pavel_i_C0
Вперед Тампере!! Душіть східнячих сєпарів
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-4
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