Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч Лиги Европы с Ильвесом
10 июля в 21:00 в Любляне пройдет матч 1-го раунда квалификации
Донецкий клуб Шахтер стартует в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.
10 июля в 21:00 встречаются Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере.
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Игра пройдет в Любляне, столице Словении, на арене Стожице. Ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы с Ильвесом состоится 17 июля в финском Тампере.
Это будет дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера горняков. Перед этим матчем Шахтер провел летние учебно-тренировочные сборы в Словении.
Победитель противостояния выйдет в Q2 ЛЕ, где сыграет с турецким Бешикташем, а проигравшая команда перейдет в Q2 Лиги конференций, где встретится с нидерландским клубом АЗ Алкмаар.
Стартовые составы на матч Шахтер – Ильвес
Шахтар: Ризнык, Кауан Элиас, Бондаренко, Кевин, Судаков, Марлон, Алисссон, Педро Энрике, Матвиенко, Бондар, Конопля
Запас: Фесюн, Баглай, Азаров, Винисиус Тобиас, Грам, Эгиналду, Швед, Очеретько, Назарина, Педриньо, Невертон, Траоре
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