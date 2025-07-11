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Лига конференций
Торпедо Кутаиси
10.07.2025 19:00 – FT 4 : 3
Ордабасы
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Лига конференций
11 июля 2025, 20:08 |
57
0

Торпедо Кутаиси (Грузия) – Ордабасы (Казахстан) – 4:3. Видео голов

Команды продемонстрировали результативный футбол

11 июля 2025, 20:08 |
57
0
Торпедо Кутаиси (Грузия) – Ордабасы (Казахстан) – 4:3. Видео голов
ФК Торпедо Кутаиси

В четверг, 10 июля в Кутаиси (Грузия) состоялся первый матч квалификации Q1 Лиги конференций 2025/26. Местное Торпедо принимало кахастанский клуб Ордабасы.

Клуб из Грузии первым вышел вперед на 30-й минуте, после чего гости забили 2 мяча за 5 минут. Но на перерыв команды ушли при счете 2:2.
Ордабасы снова повел в счете на 69-й минуте. Однако Торпедо не только отыгралось, но и вырвало победу в компенсированное время.

Украинский легионер «Ордабасы» Юрий Вакулко провел на поле 80 минут и отличился 2 голевыми передачами. Владислав Наумец, также выступающий за клуб из Казахстана провел на поле 46 минут и результативными действиями не отличился.

Ответная встреча состоится в Казахстане 17 июля. Начало матча в 19:00 по Киеву.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q1. Первые матчи. 10 июля, Грузия

Торпедо Кутаиси (Грузия) – Ордабасы (Казахстан) – 4:3

Голы: Йонсен, 30, 79, Шимич, 45+2, 90+4 – Капатина, 32, Имнадзе, 35, Турсынбай, 69

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Matej Simic (Торпедо Кутаиси).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Бьорн Маарс Джонсен (Торпедо Кутаиси).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Sagadat Tursynbay (Ордабасы).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Matej Simic (Торпедо Кутаиси).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Luka Imnadze (Ордабасы).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Mihai Capatina (Ордабасы).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Бьорн Маарс Джонсен (Торпедо Кутаиси).
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видео голов и обзор Лига конференций Торпедо Кутаиси Ордабасы чемпионат Грузии по футболу чемпионат Казахстана по футболу Юрий Вакулко Владислав Наумец
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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