Торпедо Кутаиси (Грузия) – Ордабасы (Казахстан) – 4:3. Видео голов

В четверг, 10 июля в Кутаиси (Грузия) состоялся первый матч квалификации Q1 Лиги конференций 2025/26. Местное Торпедо принимало кахастанский клуб Ордабасы.

Клуб из Грузии первым вышел вперед на 30-й минуте, после чего гости забили 2 мяча за 5 минут. Но на перерыв команды ушли при счете 2:2.

Ордабасы снова повел в счете на 69-й минуте. Однако Торпедо не только отыгралось, но и вырвало победу в компенсированное время.

Украинский легионер «Ордабасы» Юрий Вакулко провел на поле 80 минут и отличился 2 голевыми передачами. Владислав Наумец, также выступающий за клуб из Казахстана провел на поле 46 минут и результативными действиями не отличился.

Ответная встреча состоится в Казахстане 17 июля. Начало матча в 19:00 по Киеву.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q1. Первые матчи. 10 июля, Грузия

Торпедо Кутаиси (Грузия) – Ордабасы (Казахстан) – 4:3

Голы: Йонсен, 30, 79, Шимич, 45+2, 90+4 – Капатина, 32, Имнадзе, 35, Турсынбай, 69

Видео голов и обзор матча