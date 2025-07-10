10 июля на Рамаз Шенгелия пройдет первый матч 1/8 финала квалификации Лиги конференций, в котором Торпедо Кутаиси сыграет против Ордабасы. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Торпедо Кутаиси

Команда большую часть своей истории, а она началась еще с середины прошлого века, пыталась конкурировать с динамовцами из Тбилиси - но в основном проигрывали. Но все же постепенно, особенно в рамках чемпионата и кубка времен независимости, получалось брать трофеи. В очередной раз местное первенство Грузии выигрывали в 2017-м году. В прошлом сезоне были надежды на победу. Но в итоге уступили Иберии 1999.

С ней недавно разыграли Суперкубок Грузии - но только третье место, уступив Сагареджо. Там в упорной борьбе все же выиграли, по пенальти. При этом в чемпионате страны пока что результаты уж очень скромны: только 8 побед и 27 очков в 18 матчах, и пятое место в текущей турнирной таблице.

Ордабасы

Клуб был создан еще в середине прошлого века. Потом приходилось прерывать выступления, и начинать практически заново. Но, с другой стороны, в 2023-м году получилось добраться до первого чемпионского титула. Его не получилось сохранить, более того, весной закончили на четвертой позиции в итоговой таблице.

Сейчас подопечные Андрея Мартины показывают вполне посредственные результаты. С учетом 0-0 с Кызыл-Жара, теперь у них по пять побед и ничьих, при шести уже поражениях. В итоге подопечные Седнева откатились в середину текущей турнирной таблице местной Премьер-Лиги. Остается еще кубок страны, в котором получилось добраться до полуфинале, но и там первый поединок, со скромным Кызыл-Жаром, была только нулевая ничья.

Статистика личных встреч

В 2019-м году клубы пересекались в 2019-м году. Тогда казахи оказались сильнее в обоих матчах. Сначала они победили минимально, 1:0, дома, а потом забили пару безответных голов на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару практически равной по силам. Но с учетом фактора поля, ставим на грузин с форой 0 (коэффициент - 1,9).