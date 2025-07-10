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  4. Два ассиста украинца и мяч на 90+4. Драма на 7 голов от Торпедо и Ордабасы
Лига конференций
Торпедо Кутаиси
10.07.2025 19:00 – FT 4 : 3
Ордабасы
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Лига конференций
10 июля 2025, 21:01 | Обновлено 10 июля 2025, 21:09
796
0

Два ассиста украинца и мяч на 90+4. Драма на 7 голов от Торпедо и Ордабасы

Ответная встреча между командами состоится через неделю

10 июля 2025, 21:01 | Обновлено 10 июля 2025, 21:09
796
0
Два ассиста украинца и мяч на 90+4. Драма на 7 голов от Торпедо и Ордабасы
ФК Ордабасы

В четверг, 10 июля, состоялся первый матч первого раунда квалификации Лиги конференций между «Торпедо» Кутаиси и «Ордабасы».

Встречу принимал «Стадион имени Рамаза Шенгелии» в городе Кутаиси.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева добыли победу со счетом счетом 4:3: клуб из Грузии первым вышел вперед на 30-й минуте, после чего гости збили 2 гола за 5 минут, но к перерыв «Торпедо» сравнял счет. В основное время второго тайма команды забили еще по голу, а в компенсированное ко второй половине время хозяева поля вырвали победу.

Украинский хавбек «Ордабасы» Юрий Вакулко провел на поле 80 минут и отличился 2 голевыми передачами. Владислав Наумец, также выступающий за клуб из Казахстана провел на поле 46 минут, результативными действиями не отличился.

Ответный матч состоится через неделю в Казахстане.

Лига конференций. 1-й раунд квалификации. 1-й матч

Торпедо Кутаиси (Грузия) – Ордабасы (Казахстан) – 4:3

Голы: Йонсен, 30, 79, Шимич, 45+2, 90+4 – Капатина, 32, Имнадзе, 35, Турсынбай, 69

ФК Ордабасы
ФК Ордабасы
ФК Ордабасы
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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