ВИДЕО. 2:0! Траоре увеличил преимущество Шахтера в товарищеском матче
Эгиналду записал на свой счет результативную передачу
11 июля проходит товарищеский матч, в котором играют донецкий «Шахтер» и представитель чемпионата Словении «Бринье Гросупле».
Подопечные Арды Турана продолжают подготовку к новому сезону на тренировочных сборах в Словении. Поединок начался в 19:00 по киевскому времени.
Накануне украинская команда успешно стартовала в первом квалификационном раунде Лиги Европы – разгромили финский «Ильвес Тампере» со счетом 6:0.
На 47-й минуте Лассина Траоре забил гол и увеличил преимущество донецкой команды.
Товарищеский матч, Словения. 11 июля
Шахтер Донецк (Украина) – Бринье Гросупле (Словения) – 2:0 (обновляется)
ГОЛ, 2:0! Траоре, 47 мин
🕔 46' Лассіна Траоре виходить на поле 🙌— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 11, 2025
🕔 47' Нападник забиває в спарингу 🆚 «Бріньє» ⚽️#Shakhtar #ШахтарБріньє pic.twitter.com/cVozUmdtFy
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