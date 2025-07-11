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  4. ВИДЕО. 2:0! Траоре увеличил преимущество Шахтера в товарищеском матче
Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 20:12 | Обновлено 11 июля 2025, 20:34
212
0

ВИДЕО. 2:0! Траоре увеличил преимущество Шахтера в товарищеском матче

Эгиналду записал на свой счет результативную передачу

11 июля 2025, 20:12 | Обновлено 11 июля 2025, 20:34
212
0
ВИДЕО. 2:0! Траоре увеличил преимущество Шахтера в товарищеском матче
ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

11 июля проходит товарищеский матч, в котором играют донецкий «Шахтер» и представитель чемпионата Словении «Бринье Гросупле».

Подопечные Арды Турана продолжают подготовку к новому сезону на тренировочных сборах в Словении. Поединок начался в 19:00 по киевскому времени.

Накануне украинская команда успешно стартовала в первом квалификационном раунде Лиги Европы – разгромили финский «Ильвес Тампере» со счетом 6:0.

На 47-й минуте Лассина Траоре забил гол и увеличил преимущество донецкой команды.

Товарищеский матч, Словения. 11 июля

Шахтер Донецк (Украина) Бринье Гросупле (Словения) 2:0 (обновляется)

ГОЛ, 2:0! Траоре, 47 мин

Видео голов:

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Бринье Гросупле Лассина Траоре
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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