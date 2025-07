ФОТО. Байер презентовал новую выездную форму на следующий сезон

Немецкий клуб «Байер» вместе с New Balance официально представили новый комплект выездной формы на сезона 2025/26.

Дизайн формы выполнен в белом цвете с плавным переходом в розовый градиент. Образ дополняют темно-красный логотип клуба и затемненный логотип спонсоров, гармонично сочетающиеся с общим стилем.

По итогам сезона «Байер» расположился на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 69 очков в 34 матчах (19 побед, 12 ничьих, 3 поражения).

ФОТО. Выездной комплект формы Байера на сезон 2025/26

For those who show their colors 🩷 pic.twitter.com/5mqH2TncDe