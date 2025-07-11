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  4. ФОТО. Байер презентовал новую выездную форму на следующий сезон
Германия
11 июля 2025, 20:04 |
134
0

ФОТО. Байер презентовал новую выездную форму на следующий сезон

«Фармацевты» вместе с New Balance разработали новый игровой комплект

11 июля 2025, 20:04 |
134
0
ФОТО. Байер презентовал новую выездную форму на следующий сезон
ФК Байер

Немецкий клуб «Байер» вместе с New Balance официально представили новый комплект выездной формы на сезона 2025/26.

Дизайн формы выполнен в белом цвете с плавным переходом в розовый градиент. Образ дополняют темно-красный логотип клуба и затемненный логотип спонсоров, гармонично сочетающиеся с общим стилем.

По итогам сезона «Байер» расположился на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 69 очков в 34 матчах (19 побед, 12 ничьих, 3 поражения).

ФОТО. Выездной комплект формы Байера на сезон 2025/26

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Байер игровая форма New Balance Бундеслига фото
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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