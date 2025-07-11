ФОТО. Байер презентовал новую выездную форму на следующий сезон
«Фармацевты» вместе с New Balance разработали новый игровой комплект
Немецкий клуб «Байер» вместе с New Balance официально представили новый комплект выездной формы на сезона 2025/26.
Дизайн формы выполнен в белом цвете с плавным переходом в розовый градиент. Образ дополняют темно-красный логотип клуба и затемненный логотип спонсоров, гармонично сочетающиеся с общим стилем.
По итогам сезона «Байер» расположился на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 69 очков в 34 матчах (19 побед, 12 ничьих, 3 поражения).
ФОТО. Выездной комплект формы Байера на сезон 2025/26
For those who show their colors pic.twitter.com/5mqH2TncDe— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) July 11, 2025
Standing by our city's colors 👊— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) July 11, 2025
Get yours ➡️ https://t.co/tTDJ7T9o3d pic.twitter.com/OWoxGY3HRc
Presenting our 2025/26 @newbalance away jersey! 🤩 pic.twitter.com/EuqdzLEAIp— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) July 11, 2025
😎 https://t.co/gDElquZjJb pic.twitter.com/8B8owLjYDT— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) July 11, 2025
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